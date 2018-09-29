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|Янки - гоу хоум! На выборах оккупированной японской Окинавы победил антиамериканист Дэнни Тамаки
16:44 01.10.2018
Сторонник вывода баз США из Окинавы лидирует на выборах главы острова
Выборы на пост главы префектуры японского острова Окинава выигрывает оппозиционер и приверженец идеи о выводе американских военных баз за пределы острова Дэнни Тамаки. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, опубликованных агентством Киодо и телеканалом NHK.
Выборы островного губернатора состоялись в воскресенье. Избирательные участки работали вопреки непогоде, вызванной тайфуном "Трами".
Главным соперником 58-летнего оппозиционера был 54-летний Ацуси Сакима - протеже премьер-министра Синдзо Абэ.
Выборы нового главы префектуры были назначены в связи с кончиной бывшего губернатора Окинавы Такэси Онага в августе. Тамаки еще до назначения выборов заявил, что будет придерживаться взглядов Онаги и продолжать его политику в отношении американских баз, а именно: будет добиваться их вывода за пределы префектуры. Данная позиция противоречит позиции центрального правительства Японии, которое связанно обязательствами c США.
Автор: Вячеслав Каширин