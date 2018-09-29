Начальника колонии задержали в Алматы за взятку

20:02 01.10.2018

В настоящее время он с санкции суда арестован.



28 сентября текущего года сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД г.Алматы во взаимодействии с ДКНБ по г.Алматы, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий, после получения взятки был задержан начальник Учреждения ДУИС по г.Алматы, сообщает Zakon.kz.



Денежные средства были получены им за организацию незаконного свидания и создание благоприятных условий следственно-арестованному лицу, - сообщает официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

По данному факту в отношении должностного лица начато досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК РК и в настоящее время он с санкции суда арестован.



Работа по пресечению коррупционных проявлений в собственных рядах в МВД продолжается и находится на постоянном контроле.