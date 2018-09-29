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Почему казахи от кыргызов произошли? - "Караван"
20:37 01.10.2018

Почему казахи от кыргызов произошли

Астана – это бывшая казачья станица, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави находится на узбекской земле, а сами казахи произошли от кыргызов. Такие удивительные истории рассказывают гостям Казахстана гиды во время экскурсий. Те внемлют и верят.

Каких только легенд о Казахстане не наслушалась от гидов президент Евразийской ассоциации туризма Рысты КАРАБАЕВА. Говорит: за имидж страны они отвечают не меньше, чем профильное министерство, потому как провожатый для туриста, тем более для иностранного – это его глаза, уши, путеводитель, переводчик и главный источник впечатлений. А потому информация, которую озвучивают экскурсоводы, должна быть не только интересной, но и точной.

Посмотрите направо, посмотрите налево

– А что происходит в реальности? В Законе о туристской деятельности указано, что гидом, экскурсоводом может работать только гражданин Казахстана. Но закон есть, а контроля за его исполнением нет, вследствие чего гидами могут работать и иностранцы, которые толком не знают ни нашей истории, ни нашей архитектуры. Они везут сюда группы из других стран и сами же проводят для них экскурсии, но часто их легенды – совсем не в пользу Казахстана.

К примеру, в Туркестанскую область узбекские туристы приезжают со своими гидами, и те говорят им, что мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – это узбекская земля.

А когда приезжают кыргызские туристы со своими гидами, те рассказывают, что раньше казахов не было и что они произошли от кыргызов, – вспоминает случаи из своей практики Рысты Карабаева.

Другая история от эксперта турбизнеса.

В Алматы гид с кыргызским гражданством ведет группу иностранных туристов в парк 28 панфиловцев в Алматы и сообщает: "Это парк. Но вообще в Казахстане неинтересно, здесь коррупция, а вот в Кыргызстане – другое дело".

– И это гид говорит, понимаете? Человек, который создает впечатление о стране! Все это происходит не потому, что Кыргызстан реально лучше, а потому, что они просто не знают, что рассказывать о 28 панфиловцах, о Шымбулаке или Шарынском каньоне, – констатирует президент Евразийской ассоциации туризма.

В Астане, продолжает она, экскурсии часто проводят российские гиды, которые из приграничных городов вместе с туристами приезжают в автобусах на туры выходного дня.

– Приехали, тут послушали местных, потом в Интернете что-то почитали и в следующий раз уже сами экскурсоводят. И тогда появляются такие рассказы: "Астана – это на самом деле не Казахстан. Она была казачьим городом, в который Россия когда-то вложила деньги". Слышала, как говорили, что архитектор Байтерека – Норман Фостер, хотя проектировал его местный архитектор Акмурза Рустембеков. Еще такую историю рассказывали. Приезжают в столицу туристы, гид привозит их к Байтереку и говорит: "Посмотрите направо. С этой стороны вы видите здание министерства иностранных дел, туда приезжают люди заключать договора, контракты. А если не договорились... Посмотрите налево, тут – министерство обороны". Чего только не наслушалась я за эти годы! – возмущается Карабаева.

Показательной была ситуация с председателем Ассоциации туристских компаний Китая, которая приехала в прошлом году в Шымкент на форум Шелкового пути.

– Так получилось, что за 3 дня ей пришлось трижды съездить в Туркестан: первый раз как участнику инфотура, второй – с VIP-гостями, в третий раз это была просто экскурсия в Туркестан.

Позже она поделилась со мной впечатлениями: "За много лет работы в туризме я впервые встретилась с тем, что каждый раз мне озвучивают разную информацию о Туркестане".

А какая она вообще – официальная информация? Что из сказанного гидами правда? – задается вопросами Рысты Карабаева.

Где, где? В Караганде!..

Проблемы могло бы не быть, считает она, если бы в Казахстане, как в Китае, для гидов была определена официальная информация о каждой достопримечательности.

– Официальная информация, которую можно рассказывать туристам, – это идеология, это государственная политика. Мы же не можем согласиться с тем, что мавзолей Хазрет-Султан в Туркестане – это часть Узбекистана. Это – центр тюркского мира, находящийся на территории Казахстана, и именно так гиды должны это преподносить, – настаивает президент турассоциации.– Для каждого региона должна быть своя официальная информация.

При этом гид даже с большим стажем работы в Мангистау не должен вести экскурсии в Шымкенте, потому что в этом деле нужны знания истории, краеведения, географии, экономики, архитектуры конкретного региона.

Это если вы работаете стоматологом, то можете лечить зубы в Астане, Семее, Африке или в Европе, потому что нет необходимости получать дополнительные знания, связанные с местом пребывания. Гид – это совсем иное.

Для исключения информационного хаоса в туризме Карабаева предлагает убрать с казахстанского рынка иностранных нелегалов, как того требует закон, а для местных гидов ввести обязательное обучение и сертификацию.

– Когда я проходила стажировку в Америке, то увидела такую систему: если хочешь быть гидом, покупаешь специальный учебник, заучиваешь его, как правила дорожного движения, потом идешь в мэрию и сдаешь там экзамен. После прохождения тестов идешь в местное конвеншн-бюро и сдаешь практику – садишься в автобус и выступаешь в роли гида для экзаменаторов. После этого идешь в налоговый комитет, оплачиваешь годовой патент, приходишь снова в конвеншн, тебе выдают жетон, который дает право бесплатно посещать с туристическими группами все объекты – музеи, исторические места и т. д., – поясняет эксперт.

Такой процесс становления гидом – это идеальный вариант, считает Рысты Карабаева. Он позволит контролировать идеологическую составляющую в работе экскурсоводов и, кроме того, выведет из тени этот бизнес. На данный момент большая часть гидов в стране оказывает услуги, не имея статуса ИП, не состоя в штате туркомпаний и не уплачивая налоги.

Елена Нефедова
АСТАНА

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538415420
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