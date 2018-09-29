 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фальшивые ученые Кыргызстана. Чем это грозит и как с ними бороться
20:41 01.10.2018

Ученый-физик и основатель проекта "Диссернет" Андрей Заякин предложил кыргызстанским чиновникам и депутатам простой способ борьбы с плагиатом в научном обществе. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, необходимо упразднить срок давности обжалования научной степени (когда псевдоученого можно лишить звания кандидата или доктора).

Андрей Заякин добавил, что как такового плагиата не существует, есть банальная торговля. "Очень часто разговоры о фальшивых диссертациях скатываются на гражданско-правовые или уголовные рельсы. Плагиат здесь относят к публичному праву и искажают общую систему присвоения научных степеней. Те, у кого списывали, тоже у кого-то списали", - сказал Андрей Заякин.

Андрей Заякин: В этом случае задеваются интересы студентов, которые обучаются у фальшивых ученых.

По словам Андрея Заякина, лишение ученых степеней должно быть бессрочным, как во всем мире, - это мера контроля, а не наказание. "Надо запрещать членам диссертационного совета, которые проголосовали за фальшивку, участвовать в системе научной аттестации. Они могут быть хорошими учеными, но плохими экспертами", - сказал Андрей Заякин.

Отметим, в Кыргызстане более 800 докторов наук и свыше тысячи кандидатов. Среди них эксперты обнаружили 70 человек, которые попались на плагиате научных работ. В частности, такую докторскую работу обнаружили у депутата парламента Акылбека Жапарова.

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Источник - 24.kg
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