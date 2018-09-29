|Бишкек. За аферы с коттеджами "Идеал хаус" задержан глава совета директоров "БТА Банк" Темир Рыскулов
20:50 01.10.2018
12:41, 01 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" Темира Рыскулова водворили в СИЗО
Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" Темира Рыскулова водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.
Решение о мере пресечения принял Первомайский районный суд Бишкека.
"Темир Рыскулов задержан и водворен в СИЗО-1 в рамках ранее возбужденного уголовного дела по эпизоду коттеджного города "Идеал хаус". Расследование дела подходит к концу, в ближайшее время его передадут в суд. В рамках следствия задержан ряд лиц, в числе которых экс-глава совета директоров ЗАО "БТА Банк", - сообщили в МВД.
Напомним, Эльнура Алканова провела журналистское расследование, в котором пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум на $10 миллионов.
По мнению журналиста, Темир Рыскулов - настоящий покупатель коттеджей.