Бишкек. За аферы с коттеджами "Идеал хаус" задержан глава совета директоров "БТА Банк" Темир Рыскулов

20:50 01.10.2018

12:41, 01 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" Темира Рыскулова водворили в СИЗО



Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" Темира Рыскулова водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.



Решение о мере пресечения принял Первомайский районный суд Бишкека.



"Темир Рыскулов задержан и водворен в СИЗО-1 в рамках ранее возбужденного уголовного дела по эпизоду коттеджного города "Идеал хаус". Расследование дела подходит к концу, в ближайшее время его передадут в суд. В рамках следствия задержан ряд лиц, в числе которых экс-глава совета директоров ЗАО "БТА Банк", - сообщили в МВД.



Напомним, Эльнура Алканова провела журналистское расследование, в котором пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум на $10 миллионов.



По мнению журналиста, Темир Рыскулов - настоящий покупатель коттеджей.