Коррумпированные элиты срочно выводят грязные деньги из Британии (правителям ЦА на заметку), - The Times

21:49 01.10.2018

1 октября 2018 г.

Шон О"Нилл | The Times



Из Британии выводятся грязные деньги в связи с жесткими мерами против капиталов, полученных незаконным путем, сообщает журналист The Times Шон О"Нилл.



"Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заморозило либо вернуло на родину рекордные 750 млн фунтов стерлингов в результате международных расследований случаев коррупции. Оно готово задействовать запросы об имуществе неподтвержденного происхождения в рамках целых девяти разбирательств, если на следующей неделе выиграет в Высоком суде прецедентное дело о новых полномочиях", - передает корреспондент.



Глава отдела экономических преступлений NCA Дональд Тун рассказал The Times, что предполагаемые лидеры организованных преступных групп и коррумпированные бывшие чиновники начинают вести себя иначе.



"Мы начинаем наблюдать эффект, поначалу в плане размещения и перемещения денег и активов. Этот шум попадает в пространство коррумпированной элиты и начинает влиять на принятие решений. У нас есть свидетельства того, что люди не переводят деньги в Великобританию и стремятся избавиться от британских активов", - сказал Тун.



Незаконным капиталам стали уделять усиленное внимание из-за опасений по поводу действий России и связанных с Кремлем олигархов, уточняет О"Нилл.



Журналист пишет: "По словам Туна, его сотрудникам известно о людях, пытающихся продать крупную недвижимость в Лондоне, которая принадлежала им много лет. Некоторые лица, представляющие интерес для следствия, обращались в NCA с намерением дать объяснение своему благосостоянию. Агентство добивается обязательств, согласно которым активы не будут проданы до начала какой-либо дискуссии".



Из 750 млн фунтов, замороженных или репатриированных NCA, большая часть связана с Нигерией, отмечается в статье. Вести расследование в отношении россиян, по словам Туна, очень трудно из-за отсутствия сотрудничества с Москвой.



Источник: The Times