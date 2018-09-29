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|Уволен глава Кыргызской железной дороги А.Ногойбаев
22:22 01.10.2018
18:45, 01 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Уволен гендиректор ГП "Кыргыз темир жолу"
Алмазбек Ногойбаев освобожден от должности генерального директора ГП "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение.
Алмазбек Ногойбаев проработал генеральным директором государственного предприятия с мая 2015 года.