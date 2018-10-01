 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каталония, год спустя: что стало с сепаратистским движением? - Le Monde
00:37 02.10.2018

1 октября 2018 г.
Редакция | Le Monde

1 октября 2017 года решение "за" преобладало на референдуме о самоопределении Каталонии. Но через год после взятия Каталонии под контроль и арестов возникло сильное разочарование, говорится в редакционной статье Le Monde.

"В этот день надежд и страданий каталонские граждане завоевали право на обретение независимого государства в форме республики", - торжественно заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон год назад, вечером после голосования. Продолжение оказалось куда сложнее, отмечает издание.

Далее последовали месяцы напряженности между Барселоной и Мадридом, взятие региона под контроль, аресты, "ссылка" Пучдемона, новые выборы... но по-прежнему никакой независимости, подчеркивает редакция.

Тем не менее, каталонские руководители продемонстрировали, что их возможности в плане мобилизации остаются прежними. 11 сентября около миллиона человек собрались в Барселоне на национальный каталонский праздник Диада, говорится далее.

За год сменились лица глав испанского и каталонского правительств: в Мадриде социалист Педро Санчес сменил консерватора Мариано Рахоя, ослабленного каталонским кризисом; а в Барселоне Карлес Пучдемон, сбежавший в Бельгию, вынужден был уступить свое место Киму Торре, указывают авторы статьи.

С приходом Педро Санчеса в качестве главы испанского правительства напряженная ситуация между двумя лагерями несколько успокоилась, но в последние месяцы дискуссии возобновились. В частности, Санчес отменил контроль, который Мадрид осуществлял над Каталонией, начиная с прошлой осени. Однако вероятность того, что возобновление диалога приведет к решениям, которые устроили бы сепаратистов, нулевая. Педро Санчес всегда противился организации сепаратистского референдума в Каталонии, которого требовал Ким Торра, пишет редакция.

Испанский премьер-министр в начале сентября предложил организовать референдум о новом статусе региона, который гарантировал бы ему большую автономию. Такое предложение было тотчас отвергнуто сепаратистскими руководителями. "Процесс обретения независимости необратим", - ответил Ким Торра.

Год назад в ходе кампании, предварявшей голосование о самоопределении, выявился настоящий раскол между сторонниками и противниками независимости. Яростные споры тогда велись в семьях, между друзьями и коллегами, напоминают журналисты.

Глубокие расхождения во взглядах по-прежнему существуют в каталонском обществе, пример тому - "война желтых ленточек", как назвала ее испанская пресса, развернувшаяся в данный момент в Каталонии. Желтые ленточки - символ поддержки каталонских "политзаключенных" - прикрепляются участниками сепаратистских митингов и членами самопровозглашенных Комитетов защиты республики (CDR) на улицах, общественных зданиях и на деревьях в городах и деревнях. Но противники сепаратизма собираются, порой даже ночью, и срывают эти ленточки, описывают авторы статьи.

Последние региональные выборы декабря 2017 года продемонстрировали, что общественное мнение по-прежнему разделилось на два почти равноценных блока. Сепаратистские партии - "Вместе за Каталонию", ERC и CUP - получили 47,5% голосов, в то время как унионисты - социалистическая Гражданская партия и Народная партия - собрали 43,3% голосов. Последние, возможно, обрели нового вождя в лице Мануэля Вальса. Бывший французский премьер-министр, активно участвующий в каталонских публичных дебатах и являющийся ярым противником независимости, в начале недели выставил свою кандидатуру на муниципальных выборах в Барселоне, указывает редакция.

Еще одним последствием референдума 1 октября 2017 года о самоопределении и провозглашения независимости каталонским парламентом 27 октября стало то, что 13 сепаратистских лидеров, в их числе бывший региональный президент Карлес Пучдемон, преследуются испанским правосудием за "мятеж". Судебный процесс ожидается этой зимой, говорится в статье.

Сегодня Карлес Пучдемон находится в Бельгии, ему не удалось сохранить свое кресло главы каталонского региона, но он по-прежнему рассчитывает на свое влияние на региональную политику и на способность собирать сепаратистов. Этим летом он объявил о создании новой политической сепаратистской партии под названием "Национальный призыв к республике", которая увидит свет 27 октября, сообщает редакция.

В понедельник утром каталонские сепаратисты заблокировали линию высокоскоростного поезда AVE Мадрид-Жирона, а также автодороги и участки магистрали в Барселоне в честь первой годовщины референдума за самоопределение от 1 октября 2017 года, который был запрещен Мадридом, говорится в статье.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538429820
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