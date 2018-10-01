Закрома ЦБ России прирастают юанем. Китайская валюта оказалась самым доходным резервным активом

06:18 02.10.2018

За год, прошедший с 31 марта 2017 года, Банк России активно сокращал долю валют развитых стран в национальных резервах в пользу китайского юаня и золота. Доходность портфелей валютных активов, номинированных в юанях, оказалась самой высокой среди резервных валют.



Как следует из обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте по состоянию на конец марта 2018 года (.pdf), в первом квартале 2018 года регулятор увеличил долю резервов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 5,0% с 2,8% год назад, сократив долю активов в долларах США до 43,7% с 45,8%, а доля евро снизилась на 3,5 п. п.- до 22,2%. Также регулятор уменьшил вложения в фунт стерлингов на 0,3 п. п.- до 7,9%. Вместе с этим доля золота за год выросла до 17,2% с 16,4%. Напомним, ЦБ публикует соответствующие данные с полугодовой задержкой, так как к их содержанию очень чувствительны рынки.



Несмотря на быстрое сокращение доли новых вложений в американской валюте, географическая структура активов в резервах свидетельствует о том, что первое место в них на конец марта 2018 года по-прежнему занимали бумаги США (29,4% общего объема активов), Германия была на втором месте (12,9%), а на третьем - Франция (12%), тогда как доля активов КНР за год подскочила до 4,8% с 0,1%.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов, учитывая все риски - финансовые, экономические и геополитические. Инвестиции в юанях пока оказались самыми высокодоходными из вложений среди резервных валют. С апреля 2017 года по март 2018 года доходность бумаг в китайских юанях составляла 2,17%, следует из данных ЦБ. Вторым по уровню доходности за тот же период оказались инвестиции в австралийский доллар - 1,66%. Бумаги в евро имели отрицательную доходность - минус 0,33%%.



Отдел экономики