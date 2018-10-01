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В Киргизии боятся возвращения в политику Алмазбека Атамбаева, - В.Панфилова
08:39 02.10.2018

Парламент республики намерен лишить экс-президента неприкосновенности

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1 окт. 18
Парламент Киргизии приступил к рассмотрению законопроекта о лишении статуса неприкосновенности экс-президентов страны в случае совершения ими тяжких преступлений. Этот закон может быть применен к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Депутаты намереваются привлечь его к ответственности по "делу о Бишкекской ТЭЦ". Эксперты считают, что власть опасается возвращения Атамбаева в большую политику.

Депутаты от оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев и от проправительственной фракции "Республика – Ата-Журт" Курманкул Зулушев внесли на обсуждение Жогорку Кенеш (парламента) поправки в закон "О гарантиях деятельности президента". Разрабатывать законопроект о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева начали еще в мае. Тогда в киргизском парламенте завершилось обсуждение доклада депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию китайского кредита в 386 млн долл. Ответственность за аварию возложили на чиновников, которые принимали решения. А это экс-президент Алмазбек Атамбаев, бывший премьер-министр Сапар Исаков. Если Исаков находится под следствием, то привлечь к ответственности Атамбаева не позволяет закон. Экс-президент имеет абсолютную неприкосновенность.

"Только три страны на постсоветском пространстве имеют абсолютный иммунитет для экс-президента – это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Абсолютная неприкосновенность для экс-президента Киргизии введена законом "О гарантиях деятельности президента КР" в 2003 году. Например, в России и Казахстане парламент имеет право снять с экс-президента неприкосновенность. В нашей стране парламент такого права не имеет. Поэтому скорее всего по этому вопросу будет приниматься политическое решение", – сказал "НГ" киргизский политик Равшан Джеенбеков.

Политик пояснил, что депутаты предлагают исключить из закона статью 12, гарантирующую полную неприкосновенность бывшему президенту. В последующем экс-президент Кыргызской Республики (КР) лишается неприкосновенности и может быть привлечен к ответственности за действия или бездействие, совершенные в период исполнения полномочий президента. "Если депутатам удастся изменить закон "О гарантиях деятельности президента", то проблемы возникнут не только у Атамбаева, но и у Розы Отумбаевой, которая возглавляла республику в переходный период с 2007 по 2011 год. Что касается двух предыдущих президентов – Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, то этот закон на них не распространяется, поскольку они лишены статуса экс-президента и привлечены к уголовной ответственности. О последствиях принятия политических и экономических решений вынужден будет думать Сооронбай Жээнбеков", – считает Джеенбеков.

По его мнению, отмена закона о неприкосновенности активизирует политическую среду в Киргизии. Ситуация в стране для новой власти довольно сложная. Прошел почти год, как Жээнбеков вступил в должность, а серьезных изменений нет ни в политической, ни в экономической жизни. В стране произошел раскол политической элиты. Достаточно серьезные силы остались за бортом власти. Экономика в упадке, поступление инвестиций сократилось до минимума, недовольство президентом и его окружением начинает нарастать. На этом фоне активизировался экс-президент Атамбаев, который может стать новым полюсом и объединить недовольных политикой нынешней власти.

Атамбаев в конце сентября выступил с заявлением, в котором поздравил свою Социал-демократическую партию с 25-летием, а заодно признал допущенные кадровые ошибки в период нахождения у власти. "Атамбаев скорее всего проведет чистку в партийных рядах и обновит их за счет тех кланов, которые после прихода к власти Сооронбая Жээнбекова остались не у дел. Он рассчитывает на консолидацию думающей части населения. Атамбаев будет работать в нескольких плоскостях. Его ресурс – это русскоязычная часть населения страны и светские, городские киргизы, которые опасаются крена в сторону ислама. Это те элиты, которых отодвинули от "кормушки". Это бизнес, который обложили дополнительными налогами", – сказал "НГ" политолог Марс Сариев.

Равшан Джеенбеков считает, что Атамбаев обладает серьезным финансовым, региональным и медийным ресурсом и хорошей политической школой. Он прошел путь от оппозиционера до президента. И чтобы не дать ему вернуться в большую политику, власть пошла на упреждение, запустив процесс лишения неприкосновенности для экс-президента.

Киргизский политический и государственный деятель Феликс Кулов в интервью радио "Азаттык" ("Свобода") назвал Атамбаева наихудшим из президентов Киргизии. "Еще одного такого Атамбаева страна не переживет", – заметил Кулов.

Источник - ng.ru
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