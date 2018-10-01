Иранскому влиянию предлагают курдский противовес. Вашингтон намерен оставить свой контингент на северо-востоке Сирии

08:42 02.10.2018

Игорь Субботин

1.10.18



США в очередной раз пересматривают свою стратегию в Сирии. Такой вывод делает издание Washington Post (WP), основываясь на заявлениях представителей президентской администрации о намерении Вашингтона сохранить и, может быть, даже расширить военное присутствие в Арабской Республике – до тех пор, пока гражданский конфликт в стране не будет полностью разрешен. Американское руководство преследует цель не допустить расширения иранского влияния на Ближнем Востоке.



Спустя шесть месяцев после слов президента Дональда Трампа о твердом решении вывести американские войска из Сирии сотрудники Белого дома дают понять, что ставить точку в вопросе военного присутствия США пока рано.



WP приводит слова специального представителя Госдепартамента по Сирии Джеймса Джеффри, который с уверенностью говорит, что его страна сохранит ограниченный контингент в Арабской Республике и, возможно, даже расширит масштабы военной миссии, которая опирается на курдско-арабский альянс "Демократические силы Сирии" (ДСС) на северо-востоке страны. Американские чиновники утверждают, что финал военной кампании Соединенных Штатов возможен только после того, как мировые державы, прямо или косвенно участвующие в вооруженном конфликте, добьются примирения сторон. "Президент хочет видеть нас в Сирии, пока эти и другие условия не будут выполнены", – говорит Джеффри.



Безусловно, в перечне условий остается пункт о сокращении активности Ирана в Сирии, где он влияет на ситуацию как на уровне своих спецподразделений, так и на уровне ополчения. Заявление спецпредставителя американского дипведомства последовало спустя считаные дни после того, как в Нью-Йорке помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американские войска не покинут сирийскую территорию, пока "иранские силы находятся за пределами Ирана". Выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в Нью-Йорке, Болтон сделал заявление, которое можно интерпретировать как намек на переворот в Иране. "Если вы перейдете дорогу нам, нашим союзникам или нашим партнерам, если вы будете наносить вред нашим гражданам, если продолжите лгать, обманывать и вводить нас в заблуждение, тогда, да, вы чертовски дорого заплатите", – сказал представитель Трампа.



Откат к старым принципам американской политики на Ближнем Востоке повышает ставки в сирийском конфликте, где Вашингтон, как пишет WP, намеревается опираться на ДСС. Сохранение опоры на курдско-арабский альянс создает дополнительные проблемы для США. Президент Башар Асад не отказался от идеи вернуть территории, удерживаемые ДСС. В недавнем интервью RT глава МИД Сирии Валид Муаллем акцентировал тему американского присутствия в Сирии и указал на то, что советники Пентагона должны покинуть страну. "Присутствие иранских советников в Сирии является законным и осуществляется в соответствии с запросом сирийского государства, в отличие от американского присутствия, которое является агрессией против Сирии", – провел параллель глава дипломатического ведомства Арабской Республики. Муаллем заявил, что законное правительство имеет право использовать все необходимые средства для восстановления контроля над территорией.



Иран вряд ли пойдет на уступки США. В начале этой недели Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил несколько баллистических ракет по районам Сирии, которые пролегают к востоку от реки Евфрат, объяснив это тем, что там находились организаторы масштабного теракта в иранском Ахвазе. Через несколько минут после этого в район проведения операции были направлены иранские боевые беспилотники для изучения последствий удара и поражения противника в случае обнаружения. Парламентский представитель КСИР Мохаммад Салех Джокар заявил, комментируя ситуацию: "Это послание для террористических групп и их спонсоров: если они нападут на Иран, то последует жестокое наказание". Депутат добавил, что "также это событие служит знаком народу Ирана, что вооруженные силы страны стоят на защите государства и безопасности людей". Не исключено, что удары по сирийской территории были также сигналом властям США.



Решение остаться в Сирии грозит обострить отношения США с их союзником по НАТО – Турцией. "Понятно, что для Турции сотрудничество США и сирийских курдов – причина для серьезного беспокойства, – заявил "НГ" проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – В глазах Анкары курды превращают восточный берег Евфрата в "гарнизонное государство". Турки пытаются полюбовно решить проблему, как мы видим по консультациям по Манбиджу. Но все же очевидно, что Турция до сих пор не доверяет обещаниям американских партнеров. Сложно сказать, готова ли Турция пойти на военную эскалацию ситуации в Северной Сирии, даже используя своих "прокси" (посредников среди умеренной оппозиции. – "НГ"). Не стоит забывать, что в 1974 году турки, стремясь защитить турецкую общину, высадились на Кипре, несмотря на протесты и угрозы США. Если ситуация пойдет по подобному сценарию и в Сирии, это будет плохо для всех. Я думаю, что США будут до последнего пытаться сохранять через интенсивные дипломатические и военные контакты рабочие отношения с Турцией, при этом используя курдов в решении своих задач в Сирии. Другого пути у США нет".



На фоне подобных противоречий с главным партнером по военному блоку турецкая сторона демонстрирует твердое намерение диверсифицировать свои внешнеполитические контакты. Противовесом Вашингтону здесь явно выступает Москва. Выступая 1 октября на церемонии, посвященной возвращению турецкого парламента с летних каникул, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах укреплять отношения с РФ. "У нас с Россией сложились самые тесные отношения во всех сферах: от Сирии до туризма, – заявил турецкий лидер. – Мы будем еще больше укреплять наши отношения и еще больше развивать наше сотрудничество". Эрдоган обратил внимание на то, что "в отношениях двух стран произошло много разных провокаций", однако сейчас "государства продолжают реализовывать проекты, которые отвечают взаимным интересам". Он напомнил о договоренностях Анкары и Москвы, достигнутых по итогам саммита лидеров 17 сентября.