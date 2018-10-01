Китай подождет нового президента США. Пекин отменил диалог с Вашингтоном в сфере внешней политики и обороны

09:00 02.10.2018

Китай отменил очередной раунд американо-китайского диалога в сфере внешней политики и обороны, который был намечен на октябрь, сообщили источники газеты The Wall Street Journal. Предположительно, решение стало следствием череды недружественных шагов, предпринятых США в последние две недели. Это уже второй диалоговый формат высокого уровня, отмененный по инициативе китайской стороны: ранее в США отказался ехать вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который должен был обсуждать кризис в торговле между двумя странами.



Как сообщили The Wall Street Journal источники в Белом доме, Пекин отозвал приглашение в КНР, направленное ранее министру обороны США Джеймсу Мэттису. Он должен был председательствовать с американской стороны на заседании двустороннего диалога в сфере внешней политики и обороны. Формат был создан руководителями двух стран после визита председателя КНР Си Цзиньпина в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в апреле 2017 года. Уже летом того же года в Вашингтоне состоялось первое заседание в этом формате, на котором стороны смогли обсудить КНДР, конфликты в Южно-Китайском море и многое другое.



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Отмена мероприятия по инициативе КНР не стала неожиданностью: на прошлой неделе пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан и многие другие китайские официальные лица выражали возмущение действиями США и предупреждали их о "суровых последствиях". За последние десять дней Вашингтон действительно установил своеобразный рекорд недружественных шагов в адрес Пекина.



21 сентября США наложили санкции на департамент совершенствования вооружений Центрального военного совета Китая за закупку оружия у РФ. А 24 сентября вступил в силу новый пакет торговых пошлин, которыми был обложен китайский экспорт в США объемом в $200 млрд.



В тот же день Госдепартамент объявил о решении продать Тайваню запчасти для боевых и транспортных самолетов американского производства на общую сумму $330 млн. Пекин, напомним, считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и крайне негативно реагирует на попытки любых других стран вступить с Тайбэем в политические или военные отношения.



27 сентября, выступая на заседании Совбеза ООН, Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в грядущие ноябрьские выборы в Конгресс. При этом в качестве примера такого вмешательства глава Белого дома смог привести лишь оплаченную за счет средств китайских граждан рекламу в одной из газет в штате Айова, в которой критике подвергалась его торговая политика (сельскохозяйственный штат сильно пострадал от ответных китайских пошлин на сою и другие продукты).



Наконец, 30 сентября американский ракетный эсминец USS Decatur, несмотря на протесты КНР, прошел в 12 морских милях от контролируемых Китаем рифов архипелага Спратли, осуществив "операцию по обеспечению свободы навигации". Такие операции США проводят для того, чтобы подчеркнуть непризнание территориальных претензий Китая.



Как противостояние США и КНР вредит развивающимся рынкам

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Отмена диалога стала уже вторым крупным ответным шагом такого рода со стороны Пекина. Неделей ранее был отменен визит в США главного экономического советника Си Цзиньпина - вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Он должен был вести переговоры о взаимоприемлемом выходе из торгового противостояния, но после объявления Дональдом Трампом о новых пошлинах поездку отменил.



Большинство диалоговых форматов высокого уровня между Китаем и США уже прекратили действовать, полагает директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. "Диалог в сфере экономики и военных вопросов фактически остановлен,- сообщил "Ъ" эксперт.- В Китае пока воздерживаются от прямой критики Дональда Трампа, но в элитах страны уже сложился консенсус о том, что ждать улучшения отношений с этой администрацией бесполезно".



Михаил Коростиков

2 окт. 18