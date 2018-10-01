Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией, - Д.Ашимбаев

09:04 02.10.2018

Федор Неделько, 1 октября 18



Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ объяснил, чем вызвано обострение отношений между Россией и Казахстаном в экономической сфере, а также рассказал, во что это может вылиться.

В середине сентября Россельхознадзор заявил, что готов запретить ввоз всей животноводческой продукции из Казахстана, объясняя это тем, что казахстанские документы на продукцию не соответствуют российским нормам и не позволяют отслеживать ее происхождение.

Запрет должен был быть введен с 1 октября, но Минсельхоз РК отправил в Россию рабочую группу, которая должна урегулировать все недопонимание с российской стороной. Сейчас ведутся активные переговоры, а дата введения запрета на животноводческую продукцию из Казахстана перенесена на 1 ноября.



Однако неизвестно, придут ли Россия и Казахстан к каким-либо договоренностям, ибо и та и другая страна, судя по заявлениям, сделанным в СМИ, уступать не хотят. Поэтому корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы узнать, чем вызвано обострение отношений между Россией и Казахстаном в экономической сфере и насколько это серьезно.



- В чем причина того, что Россия начала использовать столь жесткую риторику относительно Казахстана? Действительно ли дело только в защите прав потребителей РФ или же на Казахстан пытаются давить по другим причинам?



- Во-первых, это процесс все-таки двусторонний. Если вы посмотрите на заголовки последних лет или даже десятилетий и более, то вы увидите, что российская продукция, например, заражена или казахстанская продукция не соответствует качеству. По большому счету, речь идет о конкретных производителях, а не о всей продукции в целом.

Было время, когда Онищенко объезжал приграничные с Казахстаном области и нашел там много казахстанского контрафактного алкоголя. Понятно, что речь шла не о крупных казахстанских производителях, а о мелких, чья продукция не соответствовала качеству.

Никто не вникает, что речь идет о конкретных видах продукции и производителях.



Во-вторых, поскольку мы входим в Таможенный союз и у нас есть большое количество двусторонних соглашений, то граница во многом открыта. Естественно, это вызывает проблемы демпинга, качества и контрафакта. При желании через наши границы может просочиться все что угодно. Поэтому такого рода заявления идут, как правило, на фоне переговоров. Например, Казахстан запретил нечто российское, и это ударило по крупным производителям. Естественно, и наши и российские производители имеют свое лобби в минсельхозе и могут влиять на ситуацию.

Но устраивать торговые войны ни наша сторона, ни российская не могут себе позволить в силу большого количества двусторонних договоренностей. Поэтому в России есть Роспотребнадзор, Россельхознадноз, в Казахстане – Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, которые такого рода заявлениями обмениваются. И обычно идут переговоры либо по взаимному снятию ограничений, либо по урегулированию этих вопросов. Такие переговоры идут достаточно долго, в связи с чем в СМИ начинает идти накал страстей. За последние годы такими заявлениями обменивались и по поводу угля, и по бензину, и по вагонам…



Вспомните, несколько лет назад было знаменитое дело российского бизнесмена, у которого брат сидел в Госдуме. Они развернули в СМИ кампанию о том, что казахстанские власти отбирают бизнес у российского бизнесмена. Хотя на самом деле шла речь о споре конкретного физлица с банком и налоговыми органами. В таких случаях всегда принято поднимать градус страстей, чтобы оказывать психологическое воздействие на вторую сторону. Чаще всего это происходит, когда переговоры заходят в тупик.

- Но все же эти запреты появляются не на пустом месте?

- Есть проблемы качества, есть проблемы надзора. Аграрные ведомства, специализирующиеся на выдаче лицензий и разрешений, очень часто достаточно коррумпированы. По тем же минсельхозам, что российскому, что казахстанскому, каждый год выходит множество приговоров. Естественно, вследствие чего на экспорт идет достаточно некачественная продукция. Грубо говоря, регулирующие ведомства сами являются действующими игроками, и каждый из них прекрасно знает правила игры.

Объем торговли Казахстана с Россией достаточно большой, и, конечно же, в этой сфере есть немало проблем. Но, по сути, это споры нескольких конкретных хозяйствующих субъектов, которые имеют те или иные лоббистские возможности. Например, мы ввели запрет на какую-либо российскую продукцию на три месяца, а у ее производителя есть прямой выход на министра, и пошло-поехало. Точно так же и наши поступают. И таких споров происходит очень много.



- Могут ли подобные споры как-то влиять на отношения двух стран?



- Есть интересы конкретного АО или ТОО, а есть общегосударственные интересы. Общегосударственные интересы касаются того, что мы вошли в Таможенный союз, создан ЕАЭС, идет гуманизация законодательства. Но есть зазоры, позволяющие той или иной стороне вводить какие-либо контрмеры ради защиты рынка или конкретного производителя.

Естественно, вторая сторона в зависимости от ее лоббистских возможностей пытается эти решения переигрывать, а после все это выносится на публику с громкими заголовками. Хотя спорят, например, две птицефабрики. Как правило, в течение двух-трех месяцев ситуация улаживается.



- Одной из главных причин, по которым Россельхознадзор требовал запретить казахстанскую животноводческую продукцию, была наша документация, которая не позволяла проследить, где произведен товар. Тем самым Россия пытается прекратить поставки санкционных продуктов через Казахстан. Удастся ли это сделать и повлияет ли это на нашу страну?



- Европейский контрафакт, запрещенный санкциями, в основном идет через Белоруссию. Вспомните знаменитые белорусские креветки, бананы и так далее. Понятно, что казахстанские компании тоже участвуют в подобных схемах. Например, Казахстан официально экспортирует около миллиона сотовых телефонов, хотя их не производит.



Таможенное законодательство и какие-либо правила в этом плане очень "плавающие". Понятно, что идет европейская контрабанда, в большей степени китайская, все-таки это ближайший и крупнейший поставщик в этом плане.

В этом плане Россию задевает не столько поставка санкционной продукции, так как она все равно просачивается на ее рынок, ведь и те и другие страны уже научились обходить законодательство, просто РФ хотелось бы установить свои правила, которые могли бы быть невыгодны Казахстану. Соответственно начинается такого рода "торговля". Если глубоко копать, то мы увидим как в России, так и в Казахстане огромную "серую" экономику.

И в этом плане наши страны давно научились входить в симбиоз. Понятно, что огромных разногласий у нас нет, но порой возникают соответствующие вопросы, потому что некоторые финансовые потоки начинают идти мимо нужных рук. И тут опять же начинается обмен взаимными обвинениями.



- Получается, что каких-то серьезных последствий и тем более торговых войн нам в ближайшее время ожидать не придется?



- Ничего глубоко серьезного и принципиального в этих вопросах нет. Мы слишком тесно взаимосвязаны, чтобы споры между двумя условными птицефабриками вызывали сильные разногласия или даже торговые войны.

И какие бы санкции ни вводили, у России все равно есть определенные потребности в импорте, которые они все же не хотели бы показывать.

Во всех этих конфликтах всегда нужно видеть подводный уровень, который на самом деле всегда присутствует и является намного более безобидным, чем звучащие при этом публичные обвинения.