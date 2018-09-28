Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев

09:34 02.10.2018

Атамбаев. Общество. "Мусор"



Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Большая часть общественности не доверяет чиновникам, большинству политиков, прохладно к ним относится. Это реальная картина сегодняшнего дня. Потому что в последнее время открыто и прозрачно видно, как переменчивы их моральные и нравственные принципы. Они сами стали причиной возникновения таких явлений среди народа. Только вчера они "пели" иначе, а сегодня решили "поклониться" правителю, показали истинные лица. Народ прекрасно понимает, что эти двуличные готовы продавать, продаваться, даже пойти на враждебные дела. Такое явление – опасный симптом при развитии государства. Есть вечный закон человечества – тяжело развивается общество там, где "умерла" мораль.



Те, кто в свое время ел со стола Акаева, сбежали к Бакиеву, а от Бакиева потом сбежали к Атамбаеву, выставляли себя людьми, на которых можно положиться. Но народ увидел их истинные лица. Это больше всего бросалось в глаза тогда, когда они предали Атамбаева сразу после его ухода из власти. Пока народ не озвучил мнение по такому типу людей, но это многих задело. Может поэтому, один сельский аксакал, переросший возраст пророка и повидавший многое в своей жизни, высоко оценил смысл слов Атамбаева: "Хотя Атамбаев ушел из власти, а народ молчит, люди яснее всего разглядели лица власть имущих, в том числе многих депутатов и воров. Они очерняют бывшего главу государства перед новым главой государства. Нужно сторониться таких людей, они опасны для государства. Я считаю, что даже после ухода из должности Алмазбек Атамбаев очищает общество от такого "мусора".



И правда. Разве можно доверять продажным людям и подхалимам? Никогда! Им нужна власть, богатство, статус. А власть, богатство – это искушение. Об искушении говорится и в Коране, и в Библии. Если действующий президент Жээнбеков хочет развития и роста для страны, то ему нужно избавляться от "мусора", о котором говорилось выше, собрать вокруг себя людей с богатым внутренним миром, а не скудных (особенно в то время, когда экономическое, духовное, культурное положение оставляет желать лучшего). Такова правда!



Есть такое выражение: "Правильное слово и Богу понравится". Сейчас многие стараются вести теневой контроль над денежными местами. Такие уже завтра могут погубить Жээнбекова. Если этот человек будет обманываться сладкими речами подхалимов, рано или поздно народ скажет свое слово. Такова природа жизни. Такова природа кыргызов!



Источник: газета "Айгай пресс" №13 от 28.09.2018 / стр. 2

Автор: Кенжебек Арыкбаев