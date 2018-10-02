Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам

09:37 02.10.2018

Лунара Мамытова поведала, как можно путешествовать по заграницам



Как заявила на своей странице в соцсети заместитель министра труда и соцразвития КР Лунара Мамытова, пенсионеры могут накопить денег и съездить за границу.



"Во Францию, Германию, Бельгию, Америку, Турцию, Египет и другие страны я съездила еще раньше. Еще до того, как пришла в министерство. На собственные средства. Потому что мой девиз "Не копи, а путешествуй по миру!" Тогда расширится твой внутренний мир, ты вырастешь, к уму прибавится ум. Есть полно других земель, помимо территории в 198.5 км2. Вытащи спрятанные деньги. Да-да, те, которые припрятаны на черный день. Если их нет, так копи деньги, как копят свои пенсии отдельные работающие пенсионеры, отправляйся в какую-нибудь туристическую компанию и претвори свою мечту. Я знаю таких пенсионеров, они путешествуют ежегодно. Смысл жизни... Избавление от генетической бедности... Завтрашний день начинается сегодня. Завтра, вчера – абстрактны. Есть сегодня. Только эти минуты. Прекрати завидовать. Отбрось отговорки и оправдания. Не думай ни о ком ни малейшего плохого. Не говори сплетен. Не пиши их. Не слушай их. Надо жить. Да еще жить счастливо. Это мой личный аккаунт. Поэтому хотела и хочу преподносить исключительно мотивационные снимки. Которые демонстрируют счастье. Демонстрируют любовь. Горя и страданий и без того достаточно. Скрывать нечего. Будь человеком. Каждый день, каждый час... Будь и всегда помни: начинай жить сейчас, никому не причиняй вреда. Не теряй понапрасну времени, реагируя на каждую лающую на дороге собаку. Посмотри, как прекрасна жизнь!" - пишет Лунара Мамытова.



Отметим, Лунара Мамытова имела в виду пенсионеров, которые в данное время работают и позволяют себе отдых за границей.



Напомним, в Кыргызстане средняя пенсия составляет 5000 сомов.



Источник: fakt.kg

2.10.18