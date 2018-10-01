 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:43 02.10.2018

Асанбеков: Послов у нас немного, да и те не могут найти общий язык

Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой до завершения расследования по его заявлению временно отстранить от должностей главу аппарата президента Досалы Эсеналиева, министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и себя.

По мнению посла, в создавшейся данной ситуации конфликт служебных интересов помешает проведению объективного расследования. Если президент посчитает невозможным временное отстранение вышеуказанных руководителей от должности, тогда посол добровольно уйдет с должности. На эту тему взяли интервью у председателя партии "Мекен Ынтымагы" Темирбека Асанбекова .

Темирбек Асанбеков: Вопрос не только в Кылычбеке Султане. Вопрос отражает тяжелую ситуацию, которая сложилась во внутригосударственной политике и Министерстве иностранных дел. У происходящих в данное время событий есть как негативные, так и позитивные стороны. Посольская должность является высокопоставленной. Если в дипломатической среде происходят такие пикировки, значит, есть проблема в системе госуправления.

Марал: Какие проблемы в посольствах вы можете отметить?

Темирбек Асанбеков: Проблемы с диппаспортами, дипломатическими автомашинами, про которые говорят. К тому же в данное время один посол работает в нескольких странах. В этом плане есть кадровый недостаток. Мало этого, так эти малочисленные кадры не могут найти общий язык, и это большая проблема. Глава государства, парламент должны обратить на это внимание.

Марал: Складывается впечатление, что пикировка между Кылычбеком Султаном и МИД на определенном уровне проходит в форме войны компроматов. Какова доля политики в этом противостоянии?

Темирбек Асанбеков: Видно, что здесь стопроцентная политика, потому что конфликт не происходит просто так. Видно, что конфликт назревал внутри министерства. Постепенно разногласия достигли критической отметки и становятся достоянием общественности. Происходящее в данном министерстве окажет влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Здесь необходимо прямое вмешательство президента, потому что, согласно Основному закону, внешняя политика полностью в руках президента. Вопрос не решится, пока глава государства не возьмет это под свой контроль.

Источник: maralfm.kg
Автор: Бакыт Торогелди уулу
Марал радиосу
1 октября 2018

Источник - gezitter.org
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