КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком

10:08 02.10.2018

В Байтерек хотят переименовать район в ЗКО

28 сентября на очередной 19-ой сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль Мынбаева попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО



Арайлым УСЕРБАЕВА, 28 сентября 18



Зеленовский район предложили переименовать в район Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня, 28 сентября, на очередной 19-ой сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО.

- Прошу направить в республиканскую ономастическую комиссию при правительстве РК предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО в район Байтерек. Во всех 22 округах района была проведена соответствующая работа, были проведены местные общественные сходы. 24 сентября была организована встреча с населением. Предложение было рассмотрено на заседании постоянной комиссии Зеленовского района, - заявила Айгуль МЫНБАЕВА.

Предложение было одобрено депутатами областного маслихата и направлено на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.