|12:21 Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного
12:20 Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:18 Судьба генерала Войцеховского - от гражданской войны в Казахстане до военного министра подполья в Чехии
12:17 Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет
12:15 Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом
12:11 Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии
12:10 National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?
12:08 Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта
10:08 КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:02 "Мне хуже, чем Робинзону". Судьба первого русского учителя в Центральной Азии, - А.Володина
09:59 Либеральная демократия – это последняя из священных коров, - В.Повилайтис, А.Тесля
09:43 КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:37 Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам
09:34 Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев
09:29 Донбасс в тупике: Рана, которая не заживает, - М.Ростовский
09:04 Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией, - Д.Ашимбаев
09:00 Китай подождет нового президента США. Пекин отменил диалог с Вашингтоном в сфере внешней политики и обороны
08:42 Иранскому влиянию предлагают курдский противовес. Вашингтон намерен оставить свой контингент на северо-востоке Сирии
08:39 В Киргизии боятся возвращения в политику Алмазбека Атамбаева, - В.Панфилова
06:18 Закрома ЦБ России прирастают юанем. Китайская валюта оказалась самым доходным резервным активом
03:48 Миграционное будущее Евросоюза. Система предоставления убежища в ЕС напоминает хромую собаку, - О.Гулина
00:41 Мечеть Эрдогана как символ разобщенности Германии, - Карстен Фидлер
00:37 Каталония, год спустя: что стало с сепаратистским движением? - Le Monde
00:29 Бунт Европы против своего ничтожества, - Тимофей Бордачев
00:02 Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии
|22:22 Уволен глава Кыргызской железной дороги А.Ногойбаев
21:49 Коррумпированные элиты срочно выводят грязные деньги из Британии (правителям ЦА на заметку), - The Times
20:50 Бишкек. За аферы с коттеджами "Идеал хаус" задержан глава совета директоров "БТА Банк" Темир Рыскулов
20:41 Фальшивые ученые Кыргызстана. Чем это грозит и как с ними бороться
20:37 Почему казахи от кыргызов произошли? - "Караван"
20:02 Начальника колонии задержали в Алматы за взятку
16:44 Янки - гоу хоум! На выборах оккупированной японской Окинавы победил антиамериканист Дэнни Тамаки
11:50 Умер французский шансонье Шарль Азнавур
09:49 Умело натягивают. ВОЗ доволен прогрессом "в сексуальном образовании" Казахстана
09:07 Трагедия Ил-20: быть ли разделу Сирии, - К.Семенов
09:00 За Македонию в НАТО проголосовал 91% македонов, однако... этому не бывать
08:43 Америку поразил харассмент головного мозга, - В.Амирджанов
08:32 ООН приняла разработанный Астаной "Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма". Бумаги не жалко...
08:28 От 15 и старше. В казахстанском Атырау схвачен секс-джихадист
08:22 Что получил Кыргызстан за три года от членства в ЕАЭС. Дырку от бублика?
08:19 Левые брезгуют правыми. Швеция осталась совсем без премьер-министра
08:13 "Турецкий марш" в Центральную Азию: попытка номер два, - И.Панкратенко
00:49 Тоталитарные и авторитарные режимы, - Хуан Линц
00:48 Популизм как норма. Трамп и не только: революция без конца, - Д.Новиков
00:45 Массы (толпы) старые и новые, - Игорь Смирнов
00:43 Столкновение исключительностей. США начинают и... проигрывают, - Чарльз Капчан
00:40 Глава ГУВМ МВД РФ генерал Кириллова: Мигранты приносят России миллиарды
00:39 Афганистан: на границе с Туркменистаном нарастает тревога, - О.Рахими
00:38 Когда в карабахскую игру вступит Эрдоган?
00:37 Строгий демографический режим. Как в разных странах контролируют рождаемость
00:32 Советский Союз и революция в Иране, - Д.Асиновский
|КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:08 02.10.2018
В Байтерек хотят переименовать район в ЗКО
28 сентября на очередной 19-ой сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль Мынбаева попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО
Арайлым УСЕРБАЕВА, 28 сентября 18
Зеленовский район предложили переименовать в район Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 28 сентября, на очередной 19-ой сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО.
- Прошу направить в республиканскую ономастическую комиссию при правительстве РК предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО в район Байтерек. Во всех 22 округах района была проведена соответствующая работа, были проведены местные общественные сходы. 24 сентября была организована встреча с населением. Предложение было рассмотрено на заседании постоянной комиссии Зеленовского района, - заявила Айгуль МЫНБАЕВА.
Предложение было одобрено депутатами областного маслихата и направлено на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.