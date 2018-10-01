Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта

12:08 02.10.2018

Конвейер произвола

Сергей Шаргунов об очередном аресте донбасского ополченца



Хотят выдать ополченца Руслана Бажанова.



Руслан был задержан в аэропорту Нижнего Новгорода по запросу Интерпола. Собирался поехать в Ростов, чтобы продлить срок пребывания в России.



В Узбекистане, откуда он родом, дадут 12 лет. На Украине - могут просто убить. А у нас вместо паспорта РФ - арест и угроза выдачи.



Боец батальона "Восток" с позывным "Лочин", Руслан прошел самые страшные бои лета 2014 года, отличился на Саур-Могиле, прорвавшись к товарищам через двойное кольцо окружения, потом воевал в Донецком аэропорту.



Я направил депутатский запрос прокурору Нижегородской области Вадиму Антипову: прошу защитить человека.



Очень надеюсь, Бажанова удастся освободить и спасти. Ведь удалось же спасти ополченца Николая Трегуба и его сотоварищей. Но каких усилий это стоило!



Само повторение таких ситуаций вновь и вновь - показательно.



Или еще один отправленный мною запрос - прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.



"По сообщениям СМИ, жительница Саратовской области, безработная мать-одиночка с двумя детьми Ольга Журавлева была осуждена по ч.1 ст. 159.2 ("мошенничество при получении выплат") и приговорена к 120 часам обязательных работ за неправомерное получение пособия по безработице в размере семи тысяч рублей, "подрабатывая" при этом уборщицей в кафе.



Учитывая тяжелое материальное положение О. Журавлевой, наличие двух несовершеннолетних детей, один из которых страдает эпилепсией, воспитываемых ею в одиночку, приговор суда нельзя рассматривать как гуманный, справедливый и соответствующий степени общественной опасности совершенного деяния.



В связи с вышеизложенным, прошу прокуратуру Саратовской области рассмотреть возможность внесения протеста на приговор О. Журавлевой. О рассмотрении прошу сообщить мне".



Такие ситуации в принципе недопустимы.



Как всегда не хочется нагонять на читателя волны уныния, создавать впечатление беспросветности. Среди кошмара есть просветы и их надо замечать. С одной стороны, закрываются больницы, вымирают заповедные русские области. С другой, удается выбивать хоть какие-то средства "на демографию" (в том числе, в результате поправок в бюджет).



Очевидно, сколь важно профессионально помочь будущим матерям. Строительство 34 перинатальных центров, открытие которых было запланировано на 2018 год, завершено. Последние пять из них должны получить лицензию на осуществление медицинской деятельности до конца года. Сейчас лицензии получают центры в Смоленской, Ленинградской областях и в Карелии, в начале октября - центр в Краснодарском крае.



Но дальше важно проконтролировать, как они будут функционировать, чем будут оснащены, каков окажется уровень врачей. Сколькие женщины боятся рожать, видя вокруг сплошную нищету и безнадегу… А сколькие, как Ольга Журавлева, получают копейки пособия и ищут где бы еще хоть немножко подзаработать - чтоб детей вытянуть…



Надеюсь, смогу отстоять и ополченца, и несчастную мать-одиночку.



Но непрерывный произвол происходит и с закрытием школ и больниц, и с отменой школьных автобусов, и с изъятием детей из семей, и с посадками за лайки и репосты…



Каждый раз требуется ручное управление, чтоб помочь конкретному человеку и населенному пункту, помогают огласка и личное вмешательство.



Надо совершенствовать законы, но и мозги включать тоже надо.



Всем, кто принимает дикие решения: об аресте ополченца, о наказании нищей уборщицы и так далее…



Надо включать мозги.



Чем думают те, кто утверждает такие решения?



Вот главный вопрос нашей жизни.