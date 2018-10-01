National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?

12:10 02.10.2018

Трамп, который терпеть не может НАТО, благодаря которому европейские государства впали в чрезмерную военную зависимость от США, хочет создать арабское НАТО, которое условно назвали Стратегическим альянсом на Ближнем Востоке (MESA)



Как так получилось, что администрация президента США Дональда Трампа сосредоточила огромную часть своего внимания на иранской угрозе? Иран сталкивается с серьезными экономическими и политическими проблемами. Тегеран обладает малоэффективными вооруженными силами. Очевидно, что Иран не представляет серьезной угрозы для США, пишет Даг Бэндоу в статье для издания The National Interest.



Более того, возможности Тегерана резко ограничены ядерным арсеналом Израиля, хорошо оснащенными вооруженными силами Саудовской Аравии и ОАЭ. Лучшим ответом на иранскую угрозу стало бы региональное сотрудничество. Однако Трамп, который терпеть не может НАТО, благодаря которому европейские государства впали в чрезмерную военную зависимость от США, хочет создать арабское НАТО, которое условно назвали Стратегическим альянсом на Ближнем Востоке (MESA). Ведущим членом MESA станет Саудовская Аравия, еще одно государство, которое Трамп критиковал за чрезмерную зависимость от США и использование Вашингтона в своих интересах.



Увы, но после своего создания арабское НАТО столкнулось бы с огромным количеством проблем. Во-первых, данному альянсу пришлось бы атаковать собственных членов. Как заявили в Совете по национальной безопасности США, MESA "станет оплотом против иранской агрессии, терроризма, экстремизма и принесет стабильность на Ближний Восток".



Однако на протяжении многих лет практически все государства Персидского залива финансировали террористическую деятельность. Террористы, совершившие теракты 9/11, были в основном выходцами из Саудовской Аравии, которая за последние несколько десятилетий потратила около $100 млрд на пропаганду ваххабизма. Эр-Рияд и Абу-Даби принимали активное участие в дестабилизации Йемена, Ливии, Сирии и Ливана. Вопреки позиции Вашингтона, Кувейт, Оман и Катар поддерживают отношения с Тегераном. В итоге может оказаться, что в рамках MESA буквально может начаться война всех против всех.



Во-вторых, между странами, которые США хотят включить в состав MESA, нет согласия. Саудовская Аравия и ОАЭ хотят править своими соседями и стремятся навязать свою повестку дня. Они начали разрушительное вторжение в Йемен, вынудили своих соседей изолировать Доху и даже планировали вторгнуться в Катар. Из-за серьезных экономических и политических проблем Иордания сосредоточила все свое внимание на внутренней политике. В Бахрейне суннитская монархия сосредоточила свое внимание на подавлении шиитского большинства. Египет из-за экономических проблем готов выступить в качестве наемника Эр-Рияда и Абу-Даби. Независимый курс Катара вывел из себя авторитарные Саудовскую Аравию и ОАЭ.



Также стоит отметить, что будущие члены MESA по-разному относятся к иранской угрозе, которая, по расчетам Вашингтона, должна сплотить MESA. Несмотря на то, что Эр-Рияд и Абу-Даби рассчитывают на поддержку США против Ирана, их приоритетной целью является региональное господство, а не национальная оборона. Бахрейн обеспокоен тем, что Иран поддержал внутреннее шиитское большинство, а не потому, что Иран угрожает атаковать Бахрейн. Катар готов выстраивать отношения с Ираном. Египет не боится Тегерана, но будет делать то, за что ему заплатит Саудовская Аравия. Иордания больше обеспокоена внутренними проблемами, чем региональной политикой Ирана. Саудовская Аравия и ОАЭ будут использовать MESA для продвижения своих собственных целей, а не интересов Америки.



В-третьих, Иран не сможет доминировать на Ближнем Востоке. Он сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами, а его вооруженные силы так и не смогли оправиться после революции, которая свергла шаха. Военные расходы Тегерана в 2017 году составляли около $16 млрд, в то время как оборонные расходы Саудовской Аравии составили $77 млрд, а ОАЭ - $25 млрд. Тегеран не способен провести блицкриг в отношении своих соседей, не говоря уже о более удаленных странах, таких как Египет.



Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, "Иран не является равным соперником для Саудовской Аравии", поскольку его армия не входит в пятерку самых лучших армий мусульманского мира, а экономика Саудовской Аравии превосходит экономику Ирана. Тогда зачем Саудовской Аравии, которую Трамп обвинил в чрезмерной военной зависимости от США, нужен военный альянс под руководством США? Арабское НАТО не может предоставить региональным правительствам то, чего они так жаждут: политическую легитимность. Коррумпированные авторитарные монархии не пользуются популярностью у арабской молодежи. Чтобы выжить, эти монархии должны применять репрессии. MESA официально позволит авторитарным арабским монархиям привлекать американских военных в качестве репрессивного аппарата и официально превратить американских солдат в своих телохранителей. Конечно, это отвечает интересам арабских монархий, однако это не отвечает интересам Соединенных Штатов.



Максим Исаев