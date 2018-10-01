Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии

12:11 02.10.2018

Иран во второй раз за все время сирийской войны нанес ракетный удар по территории этой страны. Мишенью стали объекты на восточном берегу реки Евфрат, где, как утверждает Тегеран, скрывались боевики, организовавшие теракт в иранском городе Ахваз. Иранские власти назвали атаку "посланием террористам и их спонсорам". В Тегеране считают, что за терактами в Ахвазе стоят США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Эксперты не исключают, что иранская атака стала завуалированной угрозой в их адрес.



В понедельник рано утром Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование) нанес ракетный удар по территории Сирии. Как сообщает официальный сайт "стражей", ракеты преодолели расстояние 570 км и поразили цель, уничтожив террористов и их инфраструктуру. Сообщается также, что вслед за ракетным ударом "террористы-наемники" подверглись атаке семи беспилотников.



По данным иранских СМИ, шесть баллистических ракет средней дальности "Зульфикар" и "Киам", способные преодолевать соответственно 750 км и 800 км, были запущены из города Керманшах на западе Ирана. Они пролетели над территорией Ирака и поразили цель в районе города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. В арабских СМИ также появились сообщения, что две ракеты из шести не долетели до Сирии, а упали рядом с Керманшахом, но эту информацию сразу опровергли иранские власти.



Ракетный удар по Сирии стал вторым для Тегерана с начала сирийской войны. Аналогичный удар был нанесен в июне прошлого года после терактов в Тегеране. На сей раз атака стала ответом на теракт, происшедший во время военного парада 22 сентября в городе Ахваз. Тогда погибли 25 человек, еще 69 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", которое, как утверждают в Тегеране, имеет связи с Саудовской Аравией, и "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ). При этом иранские власти заявили, что за терактом якобы стоят США, а также их региональные союзники - Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль.



"Это послание для террористических групп и их спонсоров: если они нападут на Иран, то последует жестокое наказание",- прокомментировал ракетный удар по Сирии представитель КСИР в иранском парламенте Мохаммад Салех Джокар. "Район к востоку от Евфрата, где базируется "Исламское государство", находится под контролем американских военных, ракеты КСИР попали в район, близкий к зоне под американским контролем",- заявил, в свою очередь, местным СМИ глава генштаба Ирана Мохаммад Багери.



Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, отслеживающая весь ход военных действий в стране, в понедельник утром взрывы, которые могли быть следствием иранской атаки, были зафиксированы около населенного пункта Хаджин в 25 км к северу от Абу-Кемаля. Хаджин находится на территории, удерживаемой группировкой ИГ. Примечательно, что именно его освобождение было заявлено основной целью начавшегося 11 сентября наступления на позиции террористов бойцов Сил демократической Сирии (СДС), костяк которых составляют курдские отряды, а также возглавляемой США западной коалиции. Операция против ИГ продолжается и сейчас - как южнее, так и севернее Хаджина.



Между тем в течение дня ни у обсерватории, обычно оперативно передающей сообщения о погибших и раненых, ни у коалиции, которая две недели назад практически сразу обнародовала данные о том, кто и как сбил в сирийском небе российский самолет-разведчик, не появилось информации о последствиях иранской атаки. Коалиция лишь признала сам ее факт.



"Эффективность иранского удара оценить невозможно. Да и в целом трудно представить, что иранцам известно точное местонахождение террористов. Если бы эта информация была доступна, то по ним уже давно нанесли бы удар СДС и западная коалиция, которые проводят операцию в этом районе",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он подчеркнул, что, скорее всего, истинной целью атаки Ирана было продемонстрировать свои возможности США и их региональным союзникам. От Керманшаха до восточной границы Израиля около 1 тыс. км, примерно столько же до Эр-Рияда, а до саудовской границы еще ближе - примерно 600 км. "Точность иранских ракет весьма сомнительна, но попугать своих оппонентов, которые с каждым днем выдвигают все более жесткие требования в адрес Тегерана, иранские власти могут",- добавил эксперт. Примечательно, что иранское ТВ, сообщая об атаке, продемонстрировало надпись, нанесенную на одну из ракет: "Долой США, Израиль и дом Аль Сауда".



При этом собеседники "Ъ" отмечают, что с самого начала история с терактом в Ахвазе вызывала много вопросов. Научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Юлия Свешникова в беседе с "Ъ" обратила внимание на то, что атака произошла накануне открытия недели высокого уровня Генассамблеи ООН, где иранская тема была одной из основных. "Среди иранцев очень много разных версий, кто действительно стоит за терактами. При этом есть мнение, что теракты организовали сами власти, чтобы продемонстрировать, как Иран страдает от террористов, в то время как США и их союзники обвиняют Тегеран в спонсорстве терроризма",- сказала она.



Марианна Беленькая