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Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом
12:15 02.10.2018

Мирное соглашение действует только для России

Заур Караев
Материал комментируют:
Эндер Имрек

Идлиб - едва затянувшаяся рана Сирии. Она еще недавно кровоточила, но дипломаты из РФ, Турции и Ирана провели небольшую операцию с целью прекратить боль целой страны хотя бы на время. Они договорились отложить войну. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно об этом говорил - еще до операции сирийских правительственных и проправительственных сил в Даръа и Кунейтре. Но в то время его предложения всерьез не воспринимались - дамасские чиновники и военные уверяли, что сразу после юго-западной Сирии будет большая операция в Идлибе. Даже в тот день, когда Эрдоган уже прибыл в Сочи, комментариям на тему готовящейся операции не было конца. СМИ писали об этом, да и соцсети были заполнены соответствующими постами.

Однако турки, видимо, все рассчитали и знали, что Москва гарантированно примет их план, разумеется, с коррективами, но все же. В итоге, мы имеем мир. Правда, за все время войны подобные соглашения достигались неоднократно. Чего, например, стоят так называемые "зоны деэскалации"? Они были эффективны совсем недолго, затем та или иная сторона переходила к полноценным боевым действиям. И если говорить честно, то Дамаск намного чаще других игнорировал условия договора. Гута, Даръа - эти территории входили в состав зон деэскалации. Так что, договор ничего не значит в условиях беспощадной арабской войны.

В случае с Идлибом можно, конечно, сослаться на влиятельность сторон, гарантировавших заморозку конфликта. Все-таки Россия и Турция в Сирии контролируют очень многое. Однако в прошлый раз гарантами выступали тоже они. В общем, война, скорее всего, будет. Только пока непонятно, кто ее начнет и когда. Есть определенные опасения, что Дамаск может не выдержать навязанного ему испытания миром. По слухам, военные Сирийской арабской армии очень недовольны таким подходом к проблеме Идлиба. Многим из них это грозит увольнением, а добровольческие проправительственные формирования и вовсе распадаются, как, например, это было с "Бригадами Баас".

На этом фоне авторитет Башара Асада несколько пошатнулся. Все те же военные не могут понять, кто на самом деле является главнокомандующим - Путин, Эрдоган, Рухани или все же их президент. Злые языки говорят, что знаменитый генерал Хасан Сухейль, командовавший "Силами Тигра", даже попал в немилость из-за того, что протестовал против прямого указания из Москвы о необходимости расформирования подконтрольного ему спецназа. Однако тут есть серьезная преграда - ни Россия, ни Иран в настоящее время не намерены нарушать условия сочинского соглашения. Так что у Дамаска в настоящее время для наступления не хватает даже людей и техники.

Однако в Анкаре, похоже, думают иначе, потому как сейчас турки активно готовятся к боевым действиям в Идлибе. Иначе просто никак не объяснить их действия. Практически сразу после переговоров Путина и Эрдогана распространилась информация, что в Идлиб отправлен турецкий спецназ. Вроде бы ничего удивительно - турки обязались договориться с оппозицией, но особо упрямых вояк, а таковые там имеются, пришлось бы наверняка уговаривать силой. Спецназ точно пригодился бы. Но потом вдруг стало известно, что изымаемая, согласно условиям договора, у оппозиции тяжелая техника заменяется более совершенной турецкой. Сейчас в Идлибе есть турецкие системы ПВО, танки и прочее оружие. Как-то это не похоже на миротворческую миссию. Зачем же Анкара все это делает?

Сирийские СМИ пишут, что турки объясняют свои действия стремлением принудить Асада придерживаться условий договора - вдруг он решится на самодеятельность. Без турецкой помощи оппозиция может сильно пострадать. Рассматривается также и другой вариант - Эрдоган просто хочет укрепиться в Идлибе с целью в будущем его аннексировать, как это он сейчас делает с Африном.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что имперские амбиции действительно присущи Эрдогану. Возможно, он намерен сделать Идлиб частью Сирии, но он не может не понимать, что это почти непосильная задача.

- Африн достался ему (Эрдогану -авт.) после того, как оттуда были изгнаны Отряды народной самообороны и другие группировки, связанные с Рожавой (самопровозглашенное курдское государство на севере Сирии - авт.). Это была война, в которой одна из сторон одержала верх. При этом до начала "Оливковой ветви" (операция турецкой армии по зачистке Африна от Отрядов народной самообороны - авт.) Россия предлагала курдам отдать территории под контроль режима. И тогда представители Эрдогана заявляли, что для них такой вариант лучше. Но курды не могли на это согласиться. По большому счету, для них нет большой разницы - Асад или Эрдоган. И тот и другой стремятся сделать одно и то же - уничтожить Отряды народной самообороны и лишить влияния Демократический союз (фактически правящая в Рожаве политическая партия, контролирующая Отряды народной самообороны - авт.). Так что с Африном ситуация сильно отличается от того, что мы наблюдаем в Идлибе.

"СП": - Эрдоган рассчитывает, что Африн отойдет Турции?

- Африн действительно может стать частью Турции в будущем. Идлиб Эрдогану не приходилось завоевывать, и на самом деле полноценно ситуацию он там никогда не контролировал. Там находятся террористы, оппозиция и много кто еще, но главное в этом, что большинство из них - сирийцы. Они могут быть преступниками или героями, но они находятся в своей стране. И будущее Идлиба зависит от них - от сирийцев. По поводу танков и всего остального - скорее всего, Эрдоган просто укрепляет территорию до тех пор, пока не начнется стабилизация. Если Идлиб падет, то оппозиция потеряет всякое влияние, и ее шансы на серьезное участие в создании новой конституции будут ничтожными. Поэтому Эрдоган, вероятно, хочет сохранить за ней право голоса. ООН, Турция, Иран и Россия сейчас пытаются согласовать списки лиц от режима и оппозиции. Так что пока это фактически необходимо.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538471700
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