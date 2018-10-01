Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет

12:17 02.10.2018

Про эту работу бы и не вспоминали, если бы Генпрокуратура не начала проверку.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посмеялся над мемом графического дизайнера Никиты Тарасенко, пишет 24.kg со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.



По ее словам, президент не имеет претензий ни к автору карикатуры, ни к самой карикатуре.



"Про эти мемы президент узнал, как и другие читатели, из соцсетей. Работа карикатуриста вызвала у него смех", - сказала Толгонай Стамалиева.



Про эту работу бы и не вспоминали, если бы Генпрокуратура не начала проверку.



В Генпрокуратуре пояснили, что заявление в отношении Никиты Тарасенко к ним поступило из ГКНБ, куда обратилась одна гражданка. Женщину возмутил мем про прогулку Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.



В ведомстве уточнили, что заявительница указала, что мем порочит честь и достоинство главы государства. В ГП пригласили на беседу графического дизайнера и сейчас устанавливают, есть ли в указанной работе факт оскорбления.



Сам Никита Тарасенко сказал, что не считает свой мем оскорблением, и добавил, что походы в ГП КР еще не закончились.



"Мне сказали, что вопрос мой будет решаться в судебном порядке после проведения экспертизы", - подчеркнул графический дизайнер.