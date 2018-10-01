 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.10.2018
12:21  Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного
12:20  Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:18  Судьба генерала Войцеховского - от гражданской войны в Казахстане до военного министра подполья в Чехии
12:17  Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет
12:15  Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом
12:11  Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии
12:10  National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?
12:08  Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта
10:08  КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:02  "Мне хуже, чем Робинзону". Судьба первого русского учителя в Центральной Азии, - А.Володина
09:59  Либеральная демократия – это последняя из священных коров, - В.Повилайтис, А.Тесля
09:43  КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:37  Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам
09:34  Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев
09:29  Донбасс в тупике: Рана, которая не заживает, - М.Ростовский
09:04  Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией, - Д.Ашимбаев
09:00  Китай подождет нового президента США. Пекин отменил диалог с Вашингтоном в сфере внешней политики и обороны
08:42  Иранскому влиянию предлагают курдский противовес. Вашингтон намерен оставить свой контингент на северо-востоке Сирии
08:39  В Киргизии боятся возвращения в политику Алмазбека Атамбаева, - В.Панфилова
06:18  Закрома ЦБ России прирастают юанем. Китайская валюта оказалась самым доходным резервным активом
03:48  Миграционное будущее Евросоюза. Система предоставления убежища в ЕС напоминает хромую собаку, - О.Гулина
00:41  Мечеть Эрдогана как символ разобщенности Германии, - Карстен Фидлер
00:37  Каталония, год спустя: что стало с сепаратистским движением? - Le Monde
00:29  Бунт Европы против своего ничтожества, - Тимофей Бордачев
00:02  Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии
Понедельник, 01.10.2018
22:22  Уволен глава Кыргызской железной дороги А.Ногойбаев
21:49  Коррумпированные элиты срочно выводят грязные деньги из Британии (правителям ЦА на заметку), - The Times
20:50  Бишкек. За аферы с коттеджами "Идеал хаус" задержан глава совета директоров "БТА Банк" Темир Рыскулов
20:41  Фальшивые ученые Кыргызстана. Чем это грозит и как с ними бороться
20:37  Почему казахи от кыргызов произошли? - "Караван"
20:02  Начальника колонии задержали в Алматы за взятку
16:44  Янки - гоу хоум! На выборах оккупированной японской Окинавы победил антиамериканист Дэнни Тамаки
11:50  Умер французский шансонье Шарль Азнавур
09:49  Умело натягивают. ВОЗ доволен прогрессом "в сексуальном образовании" Казахстана
09:07  Трагедия Ил-20: быть ли разделу Сирии, - К.Семенов
09:00  За Македонию в НАТО проголосовал 91% македонов, однако... этому не бывать
08:43  Америку поразил харассмент головного мозга, - В.Амирджанов
08:32  ООН приняла разработанный Астаной "Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма". Бумаги не жалко...
08:28  От 15 и старше. В казахстанском Атырау схвачен секс-джихадист
08:22  Что получил Кыргызстан за три года от членства в ЕАЭС. Дырку от бублика?
08:19  Левые брезгуют правыми. Швеция осталась совсем без премьер-министра
08:13  "Турецкий марш" в Центральную Азию: попытка номер два, - И.Панкратенко
00:49  Тоталитарные и авторитарные режимы, - Хуан Линц
00:48  Популизм как норма. Трамп и не только: революция без конца, - Д.Новиков
00:45  Массы (толпы) старые и новые, - Игорь Смирнов
00:43  Столкновение исключительностей. США начинают и... проигрывают, - Чарльз Капчан
00:40  Глава ГУВМ МВД РФ генерал Кириллова: Мигранты приносят России миллиарды
00:39  Афганистан: на границе с Туркменистаном нарастает тревога, - О.Рахими
00:38  Когда в карабахскую игру вступит Эрдоган?
00:37  Строгий демографический режим. Как в разных странах контролируют рождаемость
00:32  Советский Союз и революция в Иране, - Д.Асиновский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:20 02.10.2018

Asia Times: Индия 2.0 может стать одной из ведущих мировых держав

Нет сомнений в том, что у Индии есть необходимый потенциал для того, чтобы стать одним из ключевых глобальных игроков. Тем не менее в настоящий момент страна сталкивается с серьезными внутренними проблемами, которые не позволяют ей реализовать весь свой потенциал

Благодаря крупным реформам в критических секторах экономики Индии удалось добиться огромного экономического роста в начале XXI века. Однако, несмотря на то, что Индия в настоящий момент является самой быстрорастущей экономикой в мире, она сталкивается с критикой определенной части международного сообщества, которое считает, что Индия должна реализовать весь свой потенциал, пишет Рави Кант в статье для издания Asia Times.

Нет сомнений в том, что у Индии есть необходимый потенциал для того, чтобы стать одним из ключевых глобальных игроков. Тем не менее в настоящий момент страна сталкивается с серьезными внутренними проблемами, которые не позволяют ей реализовать весь свой потенциал. Индии необходимо разрешить имеющиеся проблемы на политическом, экономическом и стратегическом фронтах.

Федеративная демократическая система - это основополагающая причина, которая препятствует развитию Индии. Федеративная демократия - штука хорошая, однако с экономической точки зрения она может стать серьезным препятствием на пути экономического роста. В Индии противоборствуют разные идеи о том, стремится ли страна к социальной справедливости или к экономическому равенству. Слишком большое количество разных политических взглядов приводит к фрагментации общества, в итоге страна никак не может прийти к консенсусу. Это одна из главных причин, по которой Индия так и не смогла достигнуть всех намеченных целей, прописанных в ее пятилетних планах.

Столкновение разных политических идеологий привело к возникновению политической экономии, в рамках которой решения принимаются для того, чтобы удовлетворить интересы соответствующих банков, при этом не учитываются более крупные национальные интересы. Существование подобной системы можно объяснить тем, что Индия выбрала смешанную экономику после получения независимости от Великобритании. В экономике Индии сосуществуют два противоположных организующих принципа - капитализм и коллективизм. Это всегда будет порождать хаос.

Несмотря на все существующие недостатки, есть и позитивные моменты: политическая стабильность и устойчивая демократическая система. Но для того чтобы стать одной из ведущих держав на мировой арене, Индии необходимо обеспечить рост своего влияния в экономической, стратегической и культурной сферах.

Индия сможет добиться значительного прогресса в данных сферах, если изменит нынешнюю политическую структуру. В рамках федеративной демократии люди, находящиеся на вершине, решают, что лучше для страны. Необходимо обеспечить переход к демократии прямого участия и передать власть в руки простых людей, позволив большему числу людей принимать участие в выработке политических решений и сделав систему более прозрачной.

Демократия прямого участия позволит достигнуть более эгалитарного перераспределения власти и большей демократизации политического процесса, как на национальном, так и на местном уровнях. Это позволило бы искоренить коррупцию на обоих уровнях.

Для любой нации, которая стремится к успеху в долгосрочной перспективе, экономическая стабильность и рост играют важную роль. Однако в Индии никогда не было последовательного роста в течение длительного периода времени. Главная проблема заключается в непоследовательной экономической политике, а также в неудовлетворительном регулировании рынков и неспособности создать более эффективные рыночные силы. Несмотря на то, что экономические основы Индии выдержали последствия внутренних неудач, индийская экономика не смогла дать достойного ответа внешнему давлению.

Чтобы повысить свой экономический потенциал, индийская экономика должна быть готова к внешнему давлению, включая колебания валютных курсов и т. д. Нынешний рост цен на нефть увеличил расходы, связанные с импортом нефти, который удовлетворяет 80% энергетических потребностей Индии. Это может привести к росту дефицита торгового баланса. Колебание валютных курсов оказывает влияние на рост цен товаров и услуг, что еще больше подрывает покупательную способность Индии и истощает ее резервы.

Чтобы снизить негативные последствия, связанные с внешним экономическим давлением, Индия должна укрепить экономику путем интернационализации своей валюты. В основе интернационализации лежат три важные составляющие: ВВП, объем международных транзакций и существенный экономический рост. Для успешной интернационализации своей валюты Индия должна сделать рупию основной валютой для любых торговых сделок с соседними странами.

Доля Индии в мировой торговле составляет всего 1,7%, что гораздо ниже ее возможного потенциала. Чтобы увеличить уровень своего участия в мировой торговле, Индии необходимо провести реформы в ключевых областях, включая инфраструктуру, банковское дело, а также сельское хозяйство. На долю сельского хозяйства приходится 70% рабочей силы и 50% всего потребления, оно должно стать важнейшим двигателем экономического роста. Разрыв между экономическим ростом в сельских районах и городских огромен, что указывает на слабую активность сельских районов. Штаты должны работать в координации с центральным правительством, чтобы обеспечить для сельскохозяйственной продукции прямой доступ к городским рынкам посредством интернета. Индии необходимо реализовать различные социальные программы поддержки, чтобы повысить покупательную способность в сельском хозяйстве.

Экономическая и политическая мощь нации должна опираться на значительный военный потенциал. Это необходимо для того, чтобы страна могла проецировать свою власть за пределами своих границ. Будущее поле битвы будет коренным образом отличаться от нынешнего. Противостояние может переместиться с географического пространства в кибернетическое. Индия должна наращивать свои возможности в области киберзащиты. Необходимо создать единое киберкомандование и разработать новую стратегию для того, как индийские войска могли успешно сражаться в любом из возможных пространств, включая землю, воздух, море и киберпространство.

Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве никогда не будет реализована, пока индийское общество и его руководство не начнут действовать в координации друг с другом, чтобы достигнуть общих целей и расширить свое влияние на международной арене.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538472000
Новости Казахстана
- Нурлан Нигматулин принял Посла Армении
- Касым-Жомарт Токаев принял председателя межпарламентской группы "Швейцария-Казахстан"
- В Мажилисе презентован проект нового Закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия"
- Кадровые перестановки
- Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией
- В 2017 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 83 053 тенге
- О принципиальных договоренностях по спору с Карачаганакским Консорциумом по Индексу объективности
- Один из районов Костанайской области будет носить имя Беймбета Майлина
- В Байтерек хотят переименовать район в ЗКО
- КГА приостановил эксплуатацию 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний малой авиации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  