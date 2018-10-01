Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного

12:21 02.10.2018 Охотник на "мессеров"

1 октября - 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского



Николай Бодрихин



Он родился в городе Верном (ныне Алма-Ата) в крестьянской семье переселенцев из Воронежской губернии. Окончил здесь восемь классов. Столь же рано, как и летную романтику, обрел и любовь к цветам. Конечно, два этих влечения малосовместимы, и к цветам, как и многие из нас, он был близок лишь в начале и в конце жизни...



До службы в армии работал садовником. А в 1936 году по комсомольской путевке был направлен в Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. В семье Луганских большим авторитетом пользовался дед Афанасий, проживший более 100 лет и благословивший внука Сергея словами: "Нехай летает! Грех обрезать крылья, когда они сами растут".



Летчиком стал в 1938 году и в составе 14-й истребительной бригады участвовал в Советско-финляндской войне. На Петрозаводском направлении, в эскадрилье И. Попова из состава 49-го истребительного авиаполка (ИАП), провел 59 боевых вылетов на И-153 и И-15бис. В одном из вылетов был сбит над вражеской территорией. При парашютировании потерял унты, но уже через день вышел в расположение своих войск. За бои с белофиннами был награжден орденом Красной Звезды.



Счет победам в Великой Отечественной войне Сергей Луганский начал в небе над Ростовом-на-Дону, где в первом же бою на ЛаГГ-3 сбил Ме-109, поразивший машину командира полка И. Попова.



Успев перезарядить пушку, на предельно крутом вираже он сумел зайти в хвост и зажечь еще одного "мессера". В тяжелом бою 8 сентября 1941 года, когда в воздушном бою погибли отважный В.И. Козлов и Герой Советского Союза В.Н. Пешков, был сбит и Луганский. Во время прыжка с парашютом его атаковал Ме-109, повредивший купол, и при ударе о землю Луганский получил травмы. В одном из боев, который он принял вместе с батальонным комиссаром Новиковым, последний был сбит и Луганского "взяли в оборот" особисты. Его долго мытарили и, в конце концов, перевели в другую часть, в 270-й ИАП.



14 сентября 1942 года в разгар боев под Сталинградом он получил категоричный приказ - любой ценой прикрыть переправы через Волгу. В воздушном бою Луганский плоскостью срубил стабилизатор нырнувшему под него Ме-109. Оставалось благодарить конструкторов за прочность "лагга": после касательного столкновения на встречных курсах самолет не только не рассыпался, но и остался послушен пилоту, который продолжил бой.



Полтора года войны на тяжелых "лаггах" определили стиль ведения Луганским воздушного поединка. Пересев на более легкий Як-1 (масса пустого менее 2400 кг, тогда как у ЛаГГа - 2680, а с горючим разница еще больше), он стал мастером боя на виражах, порой предельно крутых, когда ось самолета часто становится перпендикулярной земле.



На Як-1 с бортовым номером 47, с которым он участвовал в боях на Курской дуге, только в июле он сбил десять самолетов противника, среди них два Ме-109, два ФВ-190, Хш-123, бомбардировщики Ю-88, Ю-87 и сразу три разведывательных "костыля" - Хш-126, став лидером в советских ВВС по сбитым самолетам этого типа. Хш-126, хоть и устаревший, был совсем неплохой машиной: с относительно высокой скоростью - свыше 350 км/час, хорошим потолком - более 8 000 м, приличной дальностью более 750 км, очень верткий.



"Самолет-корректировщик "Хеншель-126", который пехотинцы прозвали "костылем", обладал хорошей маневренностью, имел броневую защиту, на нем было установлено оборонительное вооружение. При появлении истребителей он быстро уходил под защиту зенитных средств. Кроме того, действия корректировщика нередко прикрывали "мессершмитты". Сбить этот самолет было непросто, писал в своих интереснейших мемуарах "Война глазами авиаинженера" С.Н. Иконников.



В конце августа 1943 года, получив приказ от командира дивизии, Луганский был вынужден взлететь на перехват, прервав свой утренний туалет, в мыле, неодетым, с непристегнутым парашютом. "Двухмоторный "хейнкель" он сбил, расстреляв почти весь свой боезапас. Самолет противника приземлился на брюхо, а оставшиеся в живых члены экипажа были пленены. Этот бой с "хейнкелем" подробно описан Луганским в книге "На глубоких виражах".



Осенью над днепровскими переправами на глазах маршала авиации А.А. Новикова, по радиосвязи лично обратившегося к капитану Луганскому с требованием любой ценой не допустить бомбардировку переправы, он отрубил хвост уже легшему на боевой курс "хейнкелю", а свою машину сумел привести обратно и посадить на свой аэродром. Маршал Новиков приехал на аэродром и поблагодарил Луганского. Как ни странно, ни одного сбитого "хейнкеля" не упомянуто в "оперативных и итоговых документах" на сбитые самолеты лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, а затем майора С.Д. Луганского, выписки из которых опубликованы современным исследователем М. Быковым.



5 февраля 1944 года 270-й ИАП был преобразован в 152-й гвардейский ИАП. 12 июля 1944 года командиром полка был назначен капитан (с 5.08.44- майор) С.Д. Луганский. В сентябре 1944 года полку было присвоено почетное наименование Сандомирского. В 1945 году полк был награжден орденами Богдана Хмельницкого II степени и Александра Невского. За годы войны летчиками полка было сбито 319 самолетов противника при своих потерях в 44 летчика и 12 человек инженерно-технической службы.



В начале 1944 года во время поездки С.Д. Луганского на родину в Алма-Ату ее жители за два дня собрали 180 тыс. рублей для покупки самолета своему земляку, ставшему 2 сентября 1943 года Героем Советского Союза.



Луганский долго выбирал себе машину на саратовском заводе, пока сам директор не указал ему на стоящий отдельно Як-1. Этот самолет в свое время был изготовлен с особым тщанием по распоряжению генерального конструктора А.С. Яковлева для проведения сравнительных боев с истребителями других типов. Естественно, что Луганскому машина понравилась. Ее борт был украшен надписью "Герою Советского Союза Сергею Луганскому от комсомольцев и молодежи г. Алма-Аты".



Интересно, что, рассказывая о событиях 1944 года, происходивших в Саратове, он вспоминает, что там состоялись сравнительные авиационные бои основных типов боевых самолетов применявшихся в то время – советских, немецких, английских, американских, итальянских. При этом лучшие возможности показали "Мессершмитт" и "Аэрокобра". Для книги, изданной в 1963 году, эти слова звучат как откровение.



12 июля 1944 года после пленения командира полка, Героя Советского Союза гвардии подполковника В.А. Меркушева, самолет которого был сбит зенитным огнем, гвардии майор С.Д. Луганский был назначен командиром 152-го гвардейского ИАП. Первоначально Меркушев считался погибшим в бою, но ему выпала более тяжкая доля. С презрением отказавшись от сотрудничества с РОА, чудом при поддержке советских патриотов избежав гибели, он был освобожден американцами в 1945-м. В 1949 году был арестован и осужден, освобожден в 1954 году с возвращением всех наград и воинского звания подполковника...



Весной 1944 года в полк прибыла американская делегация. Беседуя с летчиками, один из членов делегации, полковник Бонт, прилетевший на "Кингкобре", с усмешкой пощелкав пальцем по фанерному крылу "яка", предложил на пари сразиться с ним в учебном бою. Вызов был принят. Луганский со второго захода вышел "кобре" в хвост и так ходил за ней, несмотря на энергичные эволюции американца, пока тот не пошел на посадку.



Однажды при возвращении с боевого задания пара Луганского была атакована над своим аэродромом парой "охотников". Опытный ведомый гвардии ст. лейтенант В.М. Усов успел выполнить боевой разворот и сбить один из "мессеров", но и сам был сбит. Луганского спасло то, что в начале атаки противника он выпустил шасси, самолет просел, и трассы прошли выше. Пока он убирал шасси и разгонялся, "охотник", выполнив боевой разворот, вновь обстрелял его: зацепил ногу, разбил фонарь и приборную доску, повредил висевший на боку пистолет… Немец не учел, что в машине русского было совсем мало горючего, поэтому его и без того легкий "як" стал сверхлегким, способным на невиданные виражи и петли. Скоро советский летчик зашел ему в хвост, длинной очередью вывел из строя двигатель и позволил приземлиться. Вражеский летчик был взят в плен. По всей видимости, это был Отто Фенеколд из 52-й эскадры, имевший в немецком исчислении 136 "побед" и по результативности входивший в четвертую десятку летчиков Люфтваффе.



В ходе Ясско-Кишеневской операции советские летчики заметили Ме-109 с тактической семеркой на фюзеляже, который появлялся в критический момент боя, наносил удар, как правило точный, и стремительно уходил.



"С "семеркой" мы встретились в коротком воздушном бою, - вспоминал С.Д. Луганский в своей книге "На глубоких виражах". - Я заметил ее еще при сближении с противником, но в самый момент боя она как-то неуловимо исчезла из поля моего зрения. Я видел, как мастерски провел сложный маневр Телегин. Он оттянул на себя несколько вражеских машин и лег в разворот. Немцы устремились за ним. Тогда Федор каким-то искусным нырком заскочил в хвост последнему из преследователей и мощной очередью срезал его.



Очень лихо сбил вражескую машину и Дунаев. Вдруг я почувствовал огромной силы удар по правой плоскости своей машины. Понял: пушечная очередь. Глянул вбок - и близко, совсем рядом увидел хищные очертания немецкого самолета. Это была злосчастная "семерка" с червовым тузом. Немец свалился на меня сверху, дал очередь и, увидев, что я уцелел, свечой пошел вверх.



Однако прошло то время, когда немцы были неуязвимы на вертикалях. Выправив машину, я кинулся в погоню. Немец, как видно, не ожидал преследования и спокойно сделал переворот. В тот момент, когда "семерка" опрокинулась на спину, я всадил в нее длинную очередь.



Не закончив переворота, вражеский самолет беспомощно повалился на землю".



Луганскому везло на яркие, эффектные бои. Однажды в паре с гвардии майором И.Ф. Кузьмичевым, удостоенным позднее звания Героя Советского Союза, он встретил четверку немецких "охотников". В полках дивизии уже было известно об этой группе, сбившей несколько советских самолетов. Заметив противника, Луганский с ведомым вошли в большое облако, где, мгновенно выполнив переворот, с ходу атаковали немцев, сбив в упор два самолета. Оставшаяся пара ушла затяжным пикированием.



Всего за годы Великой Отечественной войны командир 152-го гвардейского Сандомирского орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского истребительного авиационного полка гвардии майор С.Д. Луганский провел 390 боевых вылетов на ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9, сбил лично 37 и в группе 6 самолетов противника (БСЭ). По другим данным, он уничтожил 36 самолетов противника лично и два в группе, по третьим - 34 лично и один в группе.



Думается, что старые данные о победах летчиков, когда были живы и главком, и командующие воздушными армиями, и командиры корпусов, и командиры дивизий и боевые товарищи, останутся единственно верными, а все дальнейшие попытки "уточнить и подправить" - никчемными и суетными.



Среди побед С.Д. Луганского подавляющее большинство - истребители, причем только одна двухмоторная машина - Ю-88. Остальные - одномоторные машины - два пикировщика Ю-87, три разведчика-корректировщика Хш-126, 1- Хш-123, остальные Ме-109 и ФВ-190.



На счету Сергея Даниловича 21 сбитый истребитель Ме-109. По числу уничтоженных истребителей этого типа он входит в первую пятерку лучших летчиков ВВС РККА.



Ведомым С.Д. Луганского был И.Ф. Кульмичев, с которым он провел более половины своих боевых вылетов, кто "четырежды спасал меня от верной смерти", говорил Луганский.



В марте 1945 года командующий фронтом маршал И.С. Конев направил гвардии майора Луганского на учебу в Военно-воздушную академию (ВВА), вызвав его перед отъездом для беседы. Вот как вспоминал об этом он сам в своей книге: "Я горячился, что-то доказывал. Маршал снисходительно покачивал головой. Выслушав все мои возражения, Иван Семенович грустно усмехнулся:



- Не хочется. Да я бы на твоем месте... Да что - на твоем, я бы сейчас с радостью поехал учиться! Понятно? А ты... Эх вы, молодежь! …



Прощаясь, Конев поинтересовался, хорошо ли я экипирован для поездки в Москву. Признаться, мысль об этом мне и в голову не приходила. Все время на войне - о таких вещах и думать отвыкли.



- Эх, ты, - мягко заметил Иван Семенович, - воевал-воевал, а в Москву в одной гимнастерочке собираешься? О фронте забывай теперь, начинается другая жизнь.



Маршал распорядился обеспечить меня всем необходимым. В частности, лично от себя он подарил мне великолепный трофейный "мерседес".



Сборы в дорогу были недолги. Сдав полк и распрощавшись с друзьями, я ранним утром вывел свой "мерседес" на отличную автостраду. Теперь путь мой лежал на восток, домой. Прямо передо мной вставало солнце, в лицо бил ветер родных полей. Фронт оставался все дальше позади, позади оставался весь привычный уклад военной жизни. Я ехал в Москву, к новой жизни".



После окончания ВВА командовал авиационными соединениями ПВО страны. В марте 1957- июле 1960 г. - командир 72-го гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО, с июля 1960 года - зам. командира 11-го корпуса ПВО.



Генерал-майор авиации (звание присвоено 28.05.1957) С.Д. Луганский летал до 1963 года на разных типах реактивных истребителей: Як-17, МиГ-15, МиГ-17. Ушел в запас в 1964 году.



герой1.jpgВ последние годы был дружен с известным летчиком-штурмовиком, совершившим на Ил-2 рекордное число боевых вылетов, дважды Героем Советского Союза Т.Я. Бегельдиновым. В годы войны их летные судьбы не раз пересекались в небе. Талгат Якубекович, живший неподалеку, приезжал к нему в гости, бывал у того и Сергей Данилович. Вместе они смотрели на нарядные цветы, вели долгие "окололетные" разговоры...



С.Д. Луганский был женат. Вырастил сына.



Сергей Данилович Луганский был знаком со многими известнейшими офицерами - маршалами Советского Союза И.С. Коневым и А.М. Василевским, главными маршалами авиации А.А. Новиковым и К.А. Вершининым, маршалами авиации А.Н. Ефимовым, И.Н. Кожедубом и С.А. Красовским, генералами И.С. Полбиным, В.Г. Рязановым, Г.В. Зиминым, с десятками Героев и дважды Героев Советского Союза.



Этот мужественный воздушный боец трогательно любил цветы, в часы досуга заботливо ухаживал за собранной им коллекцией. Умер он в Алма-Ате 16 января 1977 года и там же похоронен. Светлая память о замечательном летчике должна всегда храниться в наших сердцах.



Дважды Герой Советского Союза (2.09.1943, №1493; 1.07.1944, №1981) С.Д. Луганский награжден орденом Ленина (2.09.1943), двумя орденами Красного Знамени (28.02.1942, 22.07.1943), орденом Александра Невского (5.09.1944), двумя орденами Красной Звезды (19.05.1940, 19.11.1951), медалями.



Написал книги: "На глубоких виражах" (Алма-Ата, 1963), "Небо остается чистым" (Алма-Ата, 1970). Источник - Столетие.ру

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