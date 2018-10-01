 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане запретят продажу лекарств без рецептов
19:01 02.10.2018

Перед каждым походом в аптеку сначала придется посещать лечащего врача.

В Казахстане полностью запретят продажу лекарств без рецептов. Работать по-новому аптеки начнут с 2020 года. В Минздраве ссылаются на безответственность потребителей и самих фармацевтов, которые по своему желанию рекомендуют покупателям препараты, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Люди приходят, просят, даже не просят какие-то лекарства, а называют свои жалобы, и аптечные работники, которые не являются медицинскими работниками, а являются провизорами, назначают им лекарства. + В том числе и сильнодействующие препараты иногда отпускаются. Это нарушение законодательства.

Для казахстанцев это означает, что перед каждым походом в аптеку сначала придется посещать лечащего врача. До 2020 года Минздрав намерен ввести предельные цены на лекарства и усилить контроль за деятельностью аптек.

Разобраться обещают и с неразберихой при обеспечении бесплатными лекарствами. С начала года на это пожаловались свыше трех тысяч казахстанцев. Неумение чиновников планировать приводит к тому, что лекарств либо нет, либо их избыток. За 2016 и 2017-й годы в 11 регионах страны выявили оставшиеся препараты на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

Кроме того, к 2020 году в Казахстане наладят электронный отпуск бесплатных лекарств.

Источник - zakon.kz
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