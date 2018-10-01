Профессиональную отдыхающую замминтруда Киргизии Лунару Мамытову начали таскать в прокуратуру

19:06 02.10.2018

Зачем Лунару Мамытову вызывали на допрос в Генпрокуратуру?



2 октября 2018 - Оксана Гут



Лунара Мамытова была приглашена накануне, 1 октября, на допрос в прокуратуру. Эту информацию VB.KG подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова.



Она отметила, что на "беседу" была приглашена не только заместитель министра труда и соцразвития, но и сама глава ведомства - Исакунова Таалайкуль и другие.



- Как вы знаете, мы проводим проверку по фактам использования дипломатических паспортов сотрудниками министерства. По этому поводу руководство ведомства и приходило, - пояснили в главном надзорном органе.



В ходе прямого эфира со своей страницы на Facebook Лунара Мамытова заявила, что провела в прокуратуре 4 часа.



- Этого не может быть. С приглашенными разговаривали в порядке очереди, - отметила Наргиза Куватова.



Стоит отметить, что замминистра труда и соцразвития во время прямого эфира подверглась новой волне критики от своих подписчиков. В частности, пользователи Сети высказали чиновнице свои возмущения насчет ее заявления о том, что пенсионеры в Кыргызстане могут накопить на заграничный отдых.