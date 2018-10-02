 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер Народный артист России Роман Карцев (Швондер)
21:41 02.10.2018

Человек, который смеялся: памяти Романа Карцева
Ушел из жизни один из величайших эстрадных артистов страны

В родной Одессе его называли "Ромкой-актером" - в самом веселом городе Черноморья его воспринимали не просто как своего, но как неотъемлемый элемент городской жизни, неизбежный и любимый, как Молдаванка, где он вырос, или Привоз, где торговала пирожками его бабушка. Той, старой Одессы, в которой мирно жили люди разных национальностей, где предпочитали смеяться над оппонентами, а не сжигать их живьем, уже, увы, нет. Теперь не стало и Ромки-актера, народного артиста России, актера Театра миниатюр Романа Андреевича Карцева. Он умер 2 октября, не дотянув до 80-летия нескольких месяцев. "Известия" вспоминают замечательного актера, кумира нескольких поколений зрителей.

Названо место похорон Романа Карцева
Роман Андреевич (Аншелевич) Кац родился в Одессе 20 мая 1939 года в интеллигентной еврейской семье. Одессит в нескольких поколениях, он, наверно, с детства был предназначен для нелегкой доли артиста-юмориста: еще в школе юного Рому не раз выгоняли из класса за ужимки и кривляния.

Впрочем, аттестат он все же получил - и пошел работать наладчиком на швейную фабрику "Авангард". Там и состоялось его первое знакомство со сценой - сперва с любительской, в драмкружке Дома культуры моряков и в самодеятельном студенческом театре "Парнас-2". Именно в нем он встретил двух своих лучших друзей - и свою судьбу. Виктор Ильченко стал постоянным партнером Карцева почти на четверть века, а Михаил Жванецкий... впрочем, объяснять, кто такой Михаил Жванецкий, наверно, не нужно никому.

Выступают известные советские артисты эстрады Виктор Ильченко (слева) и Роман Карцев

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Вскоре 22-летний Рома Кац переехал в Ленинград, где в 1962 году поступил наконец на службу в настоящий профессиональный театр - Театр миниатюр Аркадия Райкина. Именно мэтр эстрады и предложил молодому артисту взять псевдоним Карцев: по мнению Аркадия Исааковича, фамилия Кац звучала слишком уж обыденно. Возможно, была и другая, понятная каждому жившему в СССР, причина: антисемитизм, официально осуждавшийся, был обыденным явлением и в театральной среде. Вскоре в город на Неве переместились и партнер Карцева по сцене Ильченко, и автор практически всех их знаменитых миниатюр Жванецкий.

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Дальнейшее, как говорится, уже история: дуэт Карцева и Ильченко стал одной из самых популярных "боевых единиц" отечественной эстрады. На их концерты попадали "по блату", пластинки "Мелодии" с записями их выступлений шли по категории "дефицита". Карцев - с Ильченко и без - не просто "играл" миниатюры Жванецкого; он проживал на сцене эти, часто сюрреалистические по содержанию, "маленькие комедии". Иногда одним движением бровей, взмахом руки ему удавалось превращать просто смешное в почти диссидентское заявление - для советского актера, даже столь любимого публикой, занятие весьма рискованное.

Вспомним знаменитых "Раков" - благодаря Карцеву бессмысленный, казалось бы, монолог принял, если смотреть на него серьезно, черты настоящего абсурдистского спектакля. Это речь "маленького человека", но не гоголевского Башмачкина, не трогательного в своей беспомощности любимого героя жалостливых русских классиков. Это речь предсказанного Мережковским "грядущего хама" - причем без какой-либо привязки к общественному или политическому строю.

Карцеву, одному из интеллигентнейших людей русской театральной сцены, вероятно, именно в силу этого врожденного чувства такта удавалось, как почти никому, прочувствовать - еще на закате советской эпохи - будущее торжество циничного бескультурья и холодной демагогии. Характерна здесь его самая, пожалуй, знаменитая роль на экране. Его Швондер в "Собачьем сердце" Владимира Бортко в 1989 году воспринимался как пародия на советского функционера; пересматривая фильм сегодня, пожалуй, замечаешь у председателя домкома черты мелкого беса - герой Карцева не менее органично смотрелся бы и на позиции какого-нибудь старшего менеджера по продажам.

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Каким мы запомним настоящего народного артиста
Сарказм Карцева, столь редкий на советской сцене, явно заставлял ерзать в креслах и многих зрителей последовавшей за крушением социалистического строя эпохи первоначального накопления капитала.

Наверно, в этом и причина, что последние роли этого, без всякого преувеличения, великого комического актера и на сцене, и в кино были отмечены заметным налетом трагизма. Администратор в "Старых клячах" Рязанова, Максимилиан Андреевич Поплавский в "Мастере и Маргарите" все того же Бортко, разумеется, смешны - по-иному Роман Андреевич, жизнелюб и оптимист, просто не умел - но все же вызывают у зрителя и сочувствие.

Последние месяцы артист тяжело болел, но не сдавался. После перенесенного летом инсульта заново учился ходить, но... Сегодня, наверно, первый раз имя Карцева будут произносить, утирая слезы не смеха, а горечи утраты. Ушел настоящий народный артист, бывший своим для жителей теперь уже нескольких стран. Но для смеха границ не существует - как не бывает их и для скорби.

Владислав Крылов
2 октября 2018,

Источник - известия
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