Казахстанка-прыгунья Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008. Изначально была четвертой

21:46 02.10.2018

Казахстанка Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008

Изначально на Олимпиаде в Пекине Рыпакова была четвертой.



Казахстанская легкоатлеткам Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.



Изначально на Олимпиаде в Пекине Рыпакова была четвертой. Однако, впоследствии гречанка Хрисопия Девеци, ставшая на ОИ-2008 третьей, была уличена в употреблении допинга, и казахстанка была признана бронзовой медалисткой. Впоследствии, также из-за применения запрещенных препаратов были поставлены под сомнение результаты россиянки Татьяны Лебедевой, которая на Олимпийских играх в Пекине была второй.



В текущем месяце Лебедевой была официально лишена своей награды, которая теперь досталась Ольге Рыпаковой.



Сайт IAAF на своей странице уже указал казахстанку обладательницей серебряной награды - Лебедева и Девеци дисквалифицированы. Чемпионкой в данной дисциплине является Франсуаза Этон из Камеруна.



Таким образом, у Ольги Рыпаковой теперь весь комплект олимпийских медалей в тройном прыжке - "серебро" ОИ-2008, "золото" ОИ-2012 и "бронза" ОИ-2016.