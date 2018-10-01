Гульнару Каримову отпустили под домашний арест?

21:56 02.10.2018

Раскрыто местонахождение Гульнары Каримовой

При этом сведения поступают противоречивые.



Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, против которой в стране возбуждено уголовное дело, отпущена домой. На свидетельствующую об этом публикацию в Instagram Stories дочери Каримовой Иман обратило внимание агентство "Фергана".



Внучка бывшего президента сообщила в своем блоге, что "мама теперь дома". Эти слова агентство расценивает как свидетельство того, что Гульнара Каримова, находившаяся в заключении по приговору суда, была отпущена под домашний арест. Подтверждением данной информации "Фергана" пока не располагает, отмечается в материале.



В свою очередь, представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил РИА Новости, что дочь экс-президента продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда. "Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке", - заявил он, не приведя никаких деталей.



Также Иман опубликовала фотографию посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон. Предположительно, в британскую столицу она прибыла в субботу, 29 сентября. В Генпрокуратуре Узбекистана подтвердили отъезд внучки экс-президента, заявив, что "никаких официальных препятствий к этому не было".



Накануне "Фергана" обратила внимание на публикации в Instagram-аккаунте Иман Каримовой, в которых она сообщила о своем отъезде из Ташкента в Лондон. Пометка о том, что Каримова-младшая находится в столице Великобритании, появилась и в ее аккаунте, но точная дата прибытия в Лондон была неясна.



Иман и Ислам Каримов - дети старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший в течение последних нескольких лет проживает в Лондоне, в Узбекистан его не пускают. В январе он попросил в Великобритании политического убежища. Его сестра жила в Ташкенте, практически не появляясь на публике.



В июле 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.