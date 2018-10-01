Китай - старший брат Венесуэлы, - Рафаэль Вилориа

00:17 03.10.2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, приехав с визитом в КНР, удивил своих сограждан "невероятным открытием", пишет обозреватель венесуэльской газеты "Талкуал". Оказывается, иронизирует автор, Китай является "старшим братом Венесуэлы", однако так называемые "новые братья" едва ли смогут решить огромные проблемы Венесуэлы - такой богатой и одновременно невероятно бедной страны, говорится в статье.



Tal Cual (Венесуэла): Китай - старший брат Венесуэлы



Новая жизнь в Латинской Америке



Рафаэль Вилориа (Rafael Viloria)



Секрет тщательно хранился в течение сотен лет. Китай - наш старший брат, хотя сами около полутора миллиардов китайцев, возможно, и не знают, что где-то далеко, в Латинской Америке, у них живет младшая сестра с тридцатью миллионами венесуэльцев. Господин президент, как обычно, не дал разъяснений утверждению, что у Венесуэлы есть старший брат, с населением в 50 раз больше.



Кроме того, следует отметить, что подобное заявление неизбежно приводит к вопросам относительно родителей брата и сестры. Неужели наши бабушки и дедушки были китайцами? Мы надеемся, что господин президент при случае разъяснит свои слова, которые оставили нас всех в некотором замешательстве: китайские у нас корни или латиноамериканские?



Теперь самое главное - выяснить, чем объясняется решение президента посетить китайского брата. Щеголяя своими невероятными ораторскими способностями, он сообщил китайским "родственникам", что в стране, где проживают 30 миллионов их младших сестер и братьев, было принято решение о запуске плана по экономическому восстановлению, улучшению социальных, экономических и политических условий на фоне экономической войны со стороны США.



Как бы парадоксально это ни звучало, Венесуэла страдает в настоящее время от гиперинфляции и находится на грани социального, политического и экономического кризиса, несмотря на крупнейшие на планете нефтяные месторождения, 30 миллионов гектаров земли, пригодной для развития сельского хозяйства и животноводства, несметные залежи золота, алмазов, серебра, богатые речные ресурсы.



Мы очень богатая, но невероятно бедная страна



Президент Венесуэлы был приглашен к домашнему очагу старшего брата и пришел не с пустыми руками. Как один из волхвов, он принес дары в обмен на экономическую поддержку Венесуэлы. За завтраки, обеды и ужины кому-то всегда приходится платить, и этот кто-то - младшая сестра Венесуэла.



Как, когда и чем платить? Мы все помним про "Поколение 28 года" (студенты, предпринявшие в Каракасе в 1928 году попытку свержения диктатуры Гомеса).



Нам сообщают о договорах, которые господин президент подписывает со старшим братом, и никто не знает, какие обязательства нам придется выполнить сегодня или завтра. Господин президент крайне озабочен подробностями нового соглашения. Но самое главное сейчас - чтобы старший брат нас увидел, услышал и был готов нам помочь. Все остальное и так понятно. Ведь мы - семья, а это означает доверие. Неважно, что могут сказать наши новые братья. Они тоже заняты тем, что стоят в очередях за пенсией, заработной платой, денежными переводами, стоят в очередях, чтобы скупать и перепродавать продукты питания, лекарства, услуги, транспорт.



Короче говоря: мы живем в стране, где извращенные фантазии заставляют нас поверить в то, что ничего не происходит. Вечная политическая риторика внушает нам, что кризиса нет, что диаспора, голод, страдания, безработица, нехватка продовольствия и лекарств, отсутствие безопасности, банкротство страны существуют только в воображении народа, который в корне не признает коммунизм.



Одно точно: китайские родственники заставят нас попотеть. В любом случае, все в руках Бога.