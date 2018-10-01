Депутаты, политики, бизнесмены. Кто владеет участками в бишкекском парке Фучика, - 24.kg

00:19 03.10.2018

Депутаты, политики, бизнесмены. Кто владеет участками в столичном парке Фучика



Мария ОРЛОВА, Юлия КОСТЕНКО



Бишкекские власти намерены вернуть городу участок в парке Фучика, ранее переданный в частные руки. Но, вполне возможно, что сделано это будет нескоро. Муниципалитет одержал победу только в районном суде, и нельзя исключать вариант, что дело может дойти до Верховного.



В мэрии надежду не теряют. На территории участка, по словам заместителя акима Ленинского района Бишкека Аската Карынбаева, провели уборку, в дальнейшем ее будут озеленять и поливать.



"Участок в любом случае примыкает к основной территории парка Фучика, поэтому хотим сохранить первоначальный облик", - сказал он.









Отметим, парк заложили в 1935-1936 годах рабочие кооператива "Интергельпо". В 1955-м ему присвоено имя чехословацкого народного героя Юлиуса Фучика.



В 1991 году парк Фучика получил статус особо охраняемой историко-культурной природной территории.



Попытка номер один



Это не первые судебные разбирательства мэрии по земельным вопросам в парке Фучика. Ранее муниципалитет судился с собственником летнего кинотеатра, расположенного на территории зоны отдыха. Разбирательства продолжались с 2008 года, когда гражданин К.Солтоев обратился с иском о признании за ним права собственности в силу приобретательской давности права собственности на здание недостроенного летнего кинотеатра с земельным участком 0,1 гектара.



Дело дошло до Верховного суда, вынесшего решение в пользу муниципалитета. В мэрии даже разработали план реконструкции здания, однако, пока шли судебные разбирательства, Солтоев заключил кредитное соглашение с Росинбанком и в качестве залога выставил указанное нежилое имущество. Теперь муниципалитету предстоит обжаловать договор между Солтоевым и банком, только после этого можно будет зарегистрировать право собственности за мэрией.



Начальник Управления муниципального имущества мэрии Талант Иманакун уулу сообщил, что сейчас идут переговоры с Росинбанком и, возможно, вопрос удастся решить во внесудебном порядке, финансовое учреждение, может быть, передаст участок городу.



Как все начиналось



Другой участок площадью 1,33 гектара, на котором также находился недостроенный кинотеатр, перешел в частные руки в 1999 году.



На основании Закона "О банкротстве" здание продано за 20 тысяч сомов ликвидатором завода сельскохозяйственного машиностроения физическому лицу - Сейликан Эргешовой.



На следующий день она перепродала объект Канатбеку Абдулдабекову. Впоследствии он разделил участок на несколько и продал. Сегодня земля принадлежит девяти владельцам.



В мэрии рассказали, что в Ленинском районном суде муниципалитет выиграл. Первичный договор купли-продажи (ликвидатором Эргешовой) признали недействительным и отменили, так как указанный участок входит в парковую территорию и включен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.



По словам Таланта Иманакун уулу, Управление муниципальным имуществом подало иск в районный суд о признании последующих сделок недействительными.



Юристы отмечают, что признание недействительным первоначального договора может способствовать тому, что суд и по последующим сделкам примет подобное решение.



Но при этом может встать вопрос о возврате денежных средств, если человек докажет, что является добропорядочным приобретателем. И выплачивать, вполне возможно, придется мэрии.



Кто наделы приобрел



Имеется 23 договора купли-продажи и дарения. Владельцы дарили их, продавали, делили. 24.kg решило узнать, кому принадлежат участки сейчас.



Участок № 1. В 2007 году Канатбек Абдулдабеков обратился в мэрию с заявлением выделить часть земельного участка площадью 0,10 гектара в самостоятельную единицу. Участок несколько раз сменил владельца. Известно, что в 2015 году собственником стало ОсОО "Архстрой-плюс". Территорию огородили, деревья вырубили. Впоследствии компания продала участок. Сегодня он принадлежит Сайкал Абдрахмановой.



Участок № 2. В 2008-м из оставшейся территории выделен участок площадью 0,27 гектара, который купил Абубакир Турганбаев. Через год он разделил надел на две части - 0,13 и 0,14 гектара. Последний продал Светлане Полуэктовой.



Участок № 3. В ноябре 2008 года Канатбек Адбулдабеков выделил еще один участок площадью 0,106 гектара. Его собственником в 2013-м стала Белекбю Эсеналиева.



Участок № 4. В марте 2009-го появилась еще одна самостоятельная единица - площадью 0,1 гектара, которая через год также стала собственностью Абубакира Турганбаева.



Участок № 5. Канатбек Абдулдабеков разделил и продал также оставшуюся часть земельного участка площадью 0,6 гектара. Среди владельцев земель в парке числятся Бердибек Усенахунов, Айтурган Зулпукарова, Чингиз Абдыкеримов, Гуля Сапаева и Уланбек Мамбетакунов.



Кто эти люди



Эргешова Сейликан Дубанакуловна, получившая первоначально участок в 1999 году, является учредителем кредитного союза "Дантико". В списке учредителей также числится Эргешова Алмаш Дубанакуловна.



В базе данных ГРС зарегистрированы шесть кыргызстанок с такой фамилией и отчеством. Одна из них Эргешова Кенжегуль Дубанакуловна в 2016 году включена в список граждан Свердловского района на получение земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.



О втором покупателе земли Абдулдабекове Канатбеке Балтырбаевиче практически ничего неизвестно. Его брат Абдулдабеков Руслан Былтырбаевич включен в список партии "Бутун Кыргызстан" во время выборов депутатов Джалал-Абада.



Канатбек Абдулдабеков занимается продажей овощей, фруктов и табака. На него зарегистрированы ОсОО "Батыйхан", "Кыргызарт интернешинл ЛТД" и ассоциация "Багыш-АС". Он был директором Джалал-Абадского АО "Айып-Булак". В 1998 году предприятие получило награду "Золотая арка". Ферментаторы ароматного сырья из южной области завоевали ее первыми среди предприятий табачной промышленности стран СНГ.



ОсОО "Архстрой-плюс" принадлежит Алыбекову Бактыбеку Кубанакуновичу, учредителем указана Бактыбекова Нуриза Бактыбековна.



Бактыбек Алыбеков создал несколько компаний, одна из них ОсОО "Кварц компани", которая получила от Российско-Кыргызского фонда развития $1 миллион для строительства завода по производству металлургического кремния.



Светлана Полуэктова является директором и учредителем ОсОО "Раритет" - сети известных книжных магазинов.



Эсеналиева Белекбу Табышбековна в 2016 году пыталась перепрофилировать жилой дом в Ленинском районе Бишкека под салон красоты, но получила от Бишкекглавархитектуры отказ.



На нее зарегистрированы ОсОО "Ореол L.T.D" и "Диби Центр", занимающиеся продажей фармацевтических товаров.



Зулпукарова Айтурган Муктарбековна возглавляет ОсОО "Эй Зэд", "Исмедклиник", Art Asian, "Антикризисное управление". Последнюю компанию учредил ее отец Зулпукаров Муктарбек Акматбекович.



В Кыргызстане как минимум два известных Зулпукарова: Торобай – депутат Жогорку Кенеша и Мухтар - приближенный так называемого теневого губернатора Джалал-Абадской области Акмата Бакиева.



В 2010 году Мухтара Зулпукарова объявили в международный розыск. В 2013-м он добровольно сдался милиции.



Как стало известно 24.kg, Мухтар и Муктарбек Зулпукаров - один и тот же человек. После известных событий ему пришлось немного видоизменить имя и откреститься от сомнительного прошлого.



Абдыкеримов Чынгыз Амантурович является учредителем ОсОО "НарынТехСтрой" по строительству жилых и нежилых помещений. Кроме того, в списке учредителей депутат Жогорку Кенеша Жунус уулу Алтынбек и сын экс-директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам КР Ишимбая Чунуева - Чунуев Максат Ишимбаевич.



Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович - руководитель Департамента фундаментальных дисциплин Бишкекской финансово-экономической академии, автор учебников для школьников.



Как видно, участки покупали депутаты, политики, бизнесмены. И никого из них не остановило, что земля в парке муниципальная.



Это данные лишь за 2016-й. За два года ситуация могла измениться, и собственников, как и участков, может быть намного больше.