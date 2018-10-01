Вышла новая книга Е.И. Малето "Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV - середине ХV в."

00:23 03.10.2018

Малето Е.И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV - середине ХV в. М.: Центполиграф, 2018. 224 с. ISBN: 978-5-227-08345-6



Работа посвящена одному из направлений средневековой дипломатической истории: борьбе княжеств Северо­Восточной Руси (Московского, Тверского, Нижегородского), Русско­Литовского государства, а также Русской православной церкви за приоритет в деле воссоединения русских земель и роли так называемого "византийского фактора" в становлении российской государственности.



В центре повествования - Великое княжество Московское конца XIV - середины ХV столетия, то есть период правления великих князей Московских Василия I (1389-1425) и Василия II (1425-1462).



В это время "собирание земель" вокруг Москвы приобрело устойчивый характер, а главными оппонентами Москвы стали Тверь и Нижний Новгород.



Феодальная война второй четверти ХV столетия заметно ослабила центральную власть, но не смогла остановить процессы объединения.



Поддерживая московских князей и их политику объединения земель вокруг Москвы, Русская православная церковь опиралась на свой духовный авторитет и активно задействовала рычаги идеологического и политического порядка, в том числе международные связи с Константинопольским патриархатом.



На основе архивных и опубликованных материалов освещаются дипломатические отношения Константинополя, московской митрополичьей кафедры, а также церковного епископата Твери и Нижнего Новгорода.