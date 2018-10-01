The Guardian: Результат референдума в Македонии - очередная победа России

00:30 03.10.2018

В нежелании македонцев изменить название своей страны корреспондент "Гардиан" Саймон Тисдол снова увидел победу Путина. Если бы референдум увенчался успехом, спор с Грецией был бы разрешен, и Македонии открылась бы дорога к членству в ЕС и НАТО. Москва не могла этого допустить и пустила в ход уже знакомые всем по американским выборам методы, бездоказательно утверждает обозреватель.



The Guardian (Великобритания): Результат референдума в Македонии - очередная победа России



Балканы сегодня и завтра



Западные лидеры предлагали более тесную интеграцию, но Москва их перехитрила



Саймон Тисдолл (Simon Tisdall)



Избиратели Македонии на референдуме отказались поддержать изменение названия своей страны. Казалось бы, этот референдум представляет чисто местный интерес. Но многие расценили его результат как важную победу Владимира Путина, поражение ЕС и НАТО и еще один тревожный пример способности и готовности России оказывать влияние на демократические процессы в западных странах.



До референдума западные представители предупреждали, что Москва попытается снизить явку, дабы сделать результат голосования недействительным. Среди участников голосования более 90% высказались за смену названия страны.



Но явка на референдуме составила лишь около 36%, а чтобы результаты плебисцита были обязательными для парламента, она должна составить 50%. Премьер-министр Македонии Зоран Заев пообещал продолжить начатое, однако он столкнется с жестким сопротивлением националистов.



Усиление нестабильности и разногласий вполне соответствует российскому плану игры, о чем говорят западные аналитики. Если бы референдум увенчался успехом, спор с Грецией был бы разрешен, и Македонии открылась бы дорога к членству в ЕС и НАТО. Но, как и в других странах на западе Балкан, прежде всего, в Сербии, Косове и Черногории, Москва полна решимости не допустить дальнейшее расширение западного влияния.



Тем, кто изучал президентские выборы в США 2016 года, российские методы в Македонии покажутся очень знакомыми. Утверждается, что Москва пустила в ход все: кампанию дезинформации и "фейковых новостей", кибервойну, хакерские взломы, фальшивые аккаунты в Фейсбуке и Твиттере, а также тайные денежные выплаты, ставшие современным эквивалентом "красного золота" коммунистической эпохи.



Россия отрицает, что она вмешивалась. Но западные дипломаты в прошлом месяце заявили, что в Фейсбуке ежедневно появляется 40 новых постов с призывом бойкотировать референдум. Авторы постов чаще всего задавали вопрос: "Вы позволите албанцам изменить ваше название?" Это была вопиющая попытка разжечь напряженность в отношениях между славянским большинством и албанским меньшинством Македонии.



Например, выступающие против изменения названия Македонии футбольные фанаты вступили в противоборство с полицией в Скопье. Кое-кто из них позже признался, что какие-то таинственные люди платили им деньги за разжигание беспорядков. В социальных сетях появилась фотография популярной певицы с окровавленным лицом. Снимок сопровождался лживым заявлением о том, что ее избила полиция.



По словам Заева, он получал многочисленные сообщения о том, что "симпатизирующие русскому делу" греческие бизнесмены заплатили правым группировкам националистов 21 тысячу долларов, чтобы те разжигали насилие. Македонского премьера поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис, который во время визита в Скопье сказал: "Нет сомнений, что они [Россия] переводили деньги и проводили масштабные кампании влияния".



Мэттис попытался поддержать голосование за переименование страны, а американский конгресс выделил на эти цели восемь миллионов долларов. С той же целью в Македонии побывала канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и внешнеполитический руководитель ЕС Федерика Могерини. Британский Форин Офис тоже выделил средства на проведение референдума.



Все они пытались заверить македонцев, что залогом их будущей безопасности и благополучия является более тесная интеграция с Западом. Но Москва их переиграла, перехитрила и перещеголяла по денежным тратам.



Мэттис сравнил события в Македонии с российским вмешательством в избирательные процессы в США, Британии и Европе. "Мы не хотим, чтобы Россия делала в Македонии то, что она попыталась сделать во многих других странах", - сказал он. Примерно то же самое заявил Столтенберг: "Мы долгие годы видим, как Россия пытается вмешиваться в демократические политические процессы в данном регионе".



Российское вмешательство имело место и на севере Греции, откуда в июле выслали четырех ее дипломатов за попытку спровоцировать антимакедонские настроения в Салониках. В 2016 году Москву обвинили в попытке организовать переворот в Черногории, дабы помешать ее вступлению в НАТО.



Как и в других странах Европы, в Македонии Россия использовала популистские, правые и националистические идеи, основанные на представлениях о национальной самобытности, расовой принадлежности и мнимых угрозах со стороны властного Евросоюза. Пока непонятно, помогли ли действия Москвы перевесить чашу весов.



Парадокс заключается в том, что по данным проведенного недавно опроса, большинство македонцев выступают за членство своей страны в ЕС и НАТО. Но сейчас эта перспектива отдалилась, по крайней мере, пока. В продолжающейся на всем европейском континенте борьбе за власть и влияние Россия одержала еще одну победу.