Прокурором Бишкека назначен Бекмамат уулу Темирбек

07:49 03.10.2018

03 октября 2018, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Назначены новые прокуроры Бишкека и ряда районов



Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подписал приказ о кадровых перестановках в ведомстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, прокурором Бишкека назначили Бекмамат уулу Темирбека, прокурором Оша - Кубата Абдраимова.



Прокурором Ленинского района Бишкека назначили Марата Кулжабаева, Джети-Огузского района - Мирлана Аширбаева, Тонского района - Тилека Сарбагыш уулу.



Прокуратуру Кара-Кульджинского района возглавил Эмиль Аширбаев. Место погибшего заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова занял Суйун Мамыров.



В Генпрокуратуре отметили, что все назначения на должности связаны с рекомендациями президента о ротации кадров.