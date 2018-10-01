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|Прокурором Бишкека назначен Бекмамат уулу Темирбек
07:49 03.10.2018
03 октября 2018, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
Назначены новые прокуроры Бишкека и ряда районов
Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подписал приказ о кадровых перестановках в ведомстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, прокурором Бишкека назначили Бекмамат уулу Темирбека, прокурором Оша - Кубата Абдраимова.
Прокурором Ленинского района Бишкека назначили Марата Кулжабаева, Джети-Огузского района - Мирлана Аширбаева, Тонского района - Тилека Сарбагыш уулу.
Прокуратуру Кара-Кульджинского района возглавил Эмиль Аширбаев. Место погибшего заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова занял Суйун Мамыров.
В Генпрокуратуре отметили, что все назначения на должности связаны с рекомендациями президента о ротации кадров.