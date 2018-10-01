Астана ищет новые рынки сбыта. Россельхознадзор развернул фуры с картофелем и дынями из Казахстана, - "НГ"

08:38 03.10.2018

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



2 окт. 18



Казахстан и Россия сегодня подпишут изменения в соглашении, предусматривающие снятие эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. В то же время Астана предупредила Москву о введении ответных санкций на ввоз сельхозпродукции из РФ. Накануне Россельхознадзор вернул три грузовика с казахстанским картофелем и дынями в республику, а также предупредил о введении запрета на поставку мясо-молочной продукции из Казахстана.



Казахстан рассчитывает в ближайшее время начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан и в следующем году довести объемы экспорта до 1–1,2 млн т. Но по соглашению с Россией Казахстан не имел права экспортировать ГСМ. Для урегулирования этого договора в Москву прибыл министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, на переговорах с российским министром энергетики Александром Новаком, которые состоятся в рамках форума Российской энергетической недели, "будет подписан протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе". Он позволит Казахстану поставлять ГСМ на другие рынки. Эксперты отмечают, что одним вопросом в отношениях Москвы и Астаны стало меньше.



Не решенными пока остаются вопросы поставок сельхозпродукции из Казахстана в Россию. На днях Россельхознадзор вернул в Казахстан три фуры с 15 т картофеля и 40 т дынь. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана считают, что возврат продукции по данной причине является неправомерным, так как нормативными актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не предусмотрено введение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. Ведомство расценило действия Россельхознадзора "ущемлением прав экспортеров" и пообещало принять ответные меры, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана.



Ранее под подозрения Россельхознадзора попало казахстанское мясо. Сотрудники российского ведомства не смогли точно определить место происхождения сырья и производства готовой продукции. Именно это стало поводом, заставившим российскую сторону обратить внимание на то, что казахстанская сторона не в полной мере обеспечивает прозрачность производства и поставок животноводческой продукции в Россию. Другими словами, в России подозревают, что часть этих товаров может быть не казахстанского производства.



Впрочем, после длительных переговоров казахстанской стороне удалось договориться с Москвой и отсрочить на год запрет на ввоз мяса в РФ. "Казахстан и Россия дали время друг другу до осени 2019 года на завершение процедур по интеграции двух систем контроля за поставками продукции животноводства", – сообщил заместитель председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов. Вместе с тем стало известно, что Казахстан ищет новые рынки сбыта для своей продукции. Ими могут стать Китай, арабские страны, Иран и Узбекистан.



"Я бы не стал драматизировать ситуацию и видеть во взаимных запретах на отдельные виды продукции торговую войну или же скрытое политическое давление. Это явный показатель чудовищной неповоротливости бюрократической машины стран ЕАЭС, винтики которой не могут состыковаться на четвертом году существования ЕЭАС, – сказал "НГ" казахстанский политолог Султанбек Султангалиев. – О какой дальнейшей успешной взаимовыгодной интеграции мы можем говорить, если подобного рода случаи повторяются из года в год?" По его мнению, нашим странам жизненно необходимо совершенствовать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе, пожалуй, самое главное – провести унификацию требований к товарам, чтобы больше не наступать на одни и те же грабли.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что кроме технических вопросов имеют место политический и экономический факторы. "Казахстан в последнее время, с точки зрения России, демонстрирует определенную независимость во внешней политике и проявляет инициативы, которые не устраивают часть российского политического истеблишмента", – сказал "НГ" Сатпаев. Что касается экономического фактора, то российский бизнес с учетом проведения политики импортозамещения использует все инструменты для защиты своего рынка.



Научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев сказал "НГ", что Москва в плане защиты своего рынка действует достаточно решительно. При этом эксперт не исключил, что с решением вопроса поставок сельхозпродукции российская сторона может связать какие-либо дополнительные условия. Касающиеся, например, улучшения условий для поставок собственной животноводческой продукции в Казахстан. Либо большего предпочтения производителей из стран ЕАЭС, а также государств, не поддержавших санкции в отношении Москвы. Однако, по мнению Воробьева, если такие предложения от Москвы и последуют, то вряд ли они будут значительными и обременительными для Казахстана.



Говоря о российско-казахстанских отношениях в целом, включая отношения по линии ЕАЭС, эксперт подчеркивает, что они стали прагматичнее и жестче. "Стороны открыто руководствуются собственными интересами. Так, в августе Казахстан запретил на три месяца импорт бензина из России железнодорожным транспортом по причине переизбытка производства светлых нефтепродуктов внутри страны. И в Москве, и в Астане осознают преимущества конструктивных добрососедских отношений друг с другом и вряд ли готовы ими рисковать", – заключил Воробьев.