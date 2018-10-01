Ватикан отдает католиков Китая в руки коммунистов, - Павел Скрыльников

08:45 03.10.2018 Дипломатический прорыв Святого престола грозит верующим расколом и репрессиями



Павел Скрыльников



2 окт. 18



Между Ватиканом и Китайской Народной Республикой достигнуто предварительное соглашение о принятии в евхаристическое общение епископов, назначенных при участии китайского правительства. Святым престолом отныне признаны все китайские епископы. Возможно, это финал борьбы за паству Римской церкви, продолжающейся уже много десятилетий, и в ней Пекин выглядит победителем.



Вопросы церковного самоуправления и взаимодействия с государством в Китае требуют некоторого прояснения. Единственной официально признанной структурой Католической церкви в стране является Китайская патриотическая ассоциация католиков (КПАК), основанная в 1957 году Государственным управлением по делам религий КНР. Этот орган и сегодня осуществляет контроль над "официальной" частью китайского духовенства, осуществляя 36-ю статью китайской Конституции, устанавливающую необходимость освобождения религиозных организаций от иностранного контроля. Тем не менее существуют Епископская конференция Католической церкви Китая (ЕККЦК) и Конгресс католических представителей. На последнем проходят выборы руководства КПАК и ЕККЦК и обсуждаются вопросы их взаимодействия. Конгресс обычно проходит раз в пять лет, хотя его последний созыв был отложен на год из-за охлаждения отношений между Пекином и Ватиканом и состоялся только в 2016 году. Еще в 2010 году Святой престол рекомендовал епископам воздержаться от участия в нем.



Согласно заключенному 22 сентября с.г. соглашению (примечательно, что представители китайской церкви в процедуре не участвовали – со стороны Ватикана его подписал заместитель секретаря по отношениям с государствами Антуан Камиллери, а со стороны КНР – замминистра иностранных дел Ван Чао), Святой престол принял в молитвенное общение семь епископов, чья ординация состоялась без его согласия. Все они занимают высокие посты в КПАК и ЕККЦК. Рукоположенный в епископы Куньмина в 2006 году Иосиф Ма Иньлинь, чью ординацию Ватикан до 22 сентября с.г. отказывался признавать, на Конгрессе католических представителей 2010 года был избран президентом ЕККЦК. Управляющий апостольской администратурой Харбина Иосиф Юэ Фушэн без папского одобрения был рукоположен в епископы 6 июля 2012 года. Епископ, "рукоположенный без мандата понтифика, а следовательно, незаконно, автоматически навлек на себя санкции, установленные каноном № 1382 Кодекса канонического права" – то есть отлучение от церкви, гласило тогда заявление Святого престола. Принятый Римом в молитвенное общение епископ Чэндэ Иосиф Го Иньчай – депутат Всекитайского собрания народных представителей (парламента). Кроме того, он занимает пост заместителя председателя КПАК епископа Линьи Иоганна Фан Синьяо, находящегося в молитвенном общении с Ватиканом. Агентство Reuters сообщает, что он будет одним из двух китайских епископов (второй - член КПАК, коадьютор Яньаня Джон Батист Ян Сяотин), которые в среду, 3 октября, впервые примут участие в заседании Синода в Ватикане. Среди "признанных" по условиям соглашения епископов – коадьютор Шаньтоу Иосиф Хуан Бинчжан, который был назначен КПАК в 2011 году, член Народного политического консультативного совета Китая епископ Лэшаня Павел Ли Шиинь и епископ Аньхоя Иосиф Лю Синьхун (оба – зампреды КПАК), епископ Сяпу Винсент Чжань Силу. Наконец, рукоположенный без папской санкции в 1959 году и умерший в возрасте 98 лет 4 января 2017 года епископ Ханьяна Антоний Ту Шихуа был принят Святым престолом в молитвенное общение посмертно. С 1983 по 1992 год он был ректором Пекинской национальной семинарии, в разное время возглавлял КПАК и ЕККЦК и, по сообщениям католической прессы, перед смертью изъявлял желание восстановить единство с Римом.



Еще в 2007 году папа Бенедикт XVI в своем письме к китайским верующим назвал епископов, ординированных без согласия Рима и не стремящихся к его признанию, "нелегитимными, но рукоположенными законно". В деятельности КПАК, ЕККЦК и Конгресса католических представителей участвуют в том числе и находящиеся в каноническом общении с Римом клирики, но Ватикан не признает ни одну из этих структур, хотя и не считает их раскольническими. И заключенное соглашение о признании епископов этой ситуации, по-видимому, не изменит. Тем не менее, не признавая КПАК де-юре, Ватикан принял в общение все ее руководство. "Святой престол стремится способствовать созданию атмосферы свободы, автономии и организации, с тем чтобы Католическая церковь могла посвятить себя миссионерскому служению и свидетельствовать о Евангелии, способствовать духовному и материальному процветанию и гармонии страны, каждого человека и всего мира. Сегодня впервые все епископы Китая находятся в молитвенном единстве с епископом Рима, наследником Петра, и папа Франциск, как и его предшественники, с особенной заботой относится к китайцам, – заявил по поводу подписания соглашения госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. – То, что нам нужно сегодня, – это доверие, единство и импульс иметь хороших пасторов, признанных преемником Петра и законными гражданскими властями".



Пресс-секретарь Святого престола Грег Берк сказал журналистам, что договор с китайскими властями – это только начало процесса диалога: "Цель соглашения не политическая, а пастырская, оно призвано позволить верующим иметь епископов, находящихся в общении с Римом, но в то же время признанных китайской властью". Схожим образом гонконгский кардинал Иоанн Тун Хон комментировал возможность заключения договора еще в феврале 2017 года: "Китайское правительство занимается вопросами политического уровня, а проблемы Святого престола находятся на религиозном и пастырском уровнях. Отныне в Китае больше не будет кризиса разделения между открытым и подпольным церковными сообществами". Сам же папа Франциск 26 сентября заверил журналистов, сопровождавших его во время перелета из Таллина, который он посетил с пастырским визитом, в Рим: последнее слово в рукоположении китайских епископов останется за ним, а не за пекинскими властями. "Это не значит, что имена епископов будет называть правительство. Будет диалог. Но назначать их будет папа. В этом должна быть ясность", – приводит его слова Reuters.



"Кардинал Пьетро Паролин – искусный дипломат, и уж в искусных формулировках ему никак не откажешь. Но это – дипломатическая формулировка. Если воспринимать дипломатический язык всерьез, то слова "полнота церкви" дают некоторую надежду на то, что это будет именно полнота церкви с точки зрения Святого престола", – считает доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин. По его мнению, сегодняшняя "дипломатическая драматургия" Ватикана напоминает опробованную в 1960–1970-е годы "восточную политику" – стратегию взаимоотношений со странами коммунистического блока. И критика, с которой она сталкивается, звучит с тех же позиций. "Главный архитектор "восточной политики" кардинал Агостино Казароли когда-то сказал, что это не modus vivendi, а modus non morienti – не способ жить, а способ не умереть. Каковы были результаты этой политики, сказать однозначно сложно, как и спрогнозировать то, что будет происходить дальше в Китае при наличии жесткого авторитарного режима и напоминающей советскую (а может, и еще жестче) антирелигиозной политики", – сказал "НГР" религиовед.



Главный оппонент "примирительного" курса Святого престола, гонконгский кардинал на покое Иосиф Чэнь Жицюнь, раскритиковал соглашение на своей странице в Facebook. По его мнению, после подписания соглашения под вопросом окажется статус подпольных епископов, находящихся в общении с Ватиканом. "Святой престол неоднократно повторял, что соглашение касается назначения епископов. Итак, после столь продолжительной тяжелой работы (и нашего столь долгого тревожного ожидания) каковы выводы? Ни единого слова (они засекречены?)! Какое послание это коммюнике несет верующим в Китае? "Доверьтесь нам!"? "Примите соглашение!"? Следуя его букве, правительство может сказать католикам: "Повинуйтесь нам! Мы договорились с папой!" Доверяйте, соглашайтесь и слушайтесь, не зная, что принять, чему повиноваться? И включена ли в соглашение легитимизация этих семерых? Будут ли переназначены и представлены правительству епископы подполья или они должны будут удовлетвориться тем, что правительство отправит их на покой?" – написал он.



У кардинала Чэня есть основания опасаться последнего сценария. Соглашению предшествовали и другие шаги, свидетельствующие о том, что Святой престол отворачивается от "подпольной" церкви в пользу отношений с "патриотической". В декабре прошлого года близкий к китайским иерархам источник сообщил Asia News о том, что Ватикан попросил 88-летнего епископа Шаньтоу Петра Чжуана Цзяньцзяня уйти на покой, чтобы его пост занял, ликвидировав епархиальное "двоевластие", Иосиф Хуан Бинчжан. Чжуан Цзяньцзянь тем не менее предложения не принял. "С одной стороны, Ватикан пошел на компромисс, признав нелегитимно рукоположенных епископов. Но что будут делать китайские власти? Признают ли они епископов, которые находятся на положении верных Риму католиков? Ведь мы не знаем еще даже полного текста временного соглашения, и можно согласиться с гонконгским кардиналом – ситуация в подвешенном состоянии", – говорит Алексей Юдин. Со ссылкой на собственные источники агентство France-Presse 28 сентября сообщило, что переговоры Рима и Пекина о судьбе "подпольной" части китайской церкви продолжаются.



Примирительные заявления чиновников Ватикана звучат на фоне беспрецедентной кампании китайских властей, разворачивающейся в Синцзян-Уйгурском автономном округе. В рамках "кампании против терроризма и религиозного экстремизма" там не только были организованы лагеря для содержания гражданских лиц – при помощи современных средств наблюдения, от видеокамер на улицах до принудительной установки отслеживающих приложений на смартфонах, полиция поставила под контроль практически каждый аспект жизни уйгуров. Поводами для заключения под стражу стали хранение дома Корана, чересчур длинная борода у мужчин и паранджа у женщин и даже мусульманские имена у детей. Все это происходит в контексте общих усилий по "китаизации" религий в КНР, курс на которую провозгласил директор Государственного управления по делам религий КНР Ван Цзаоань (подробнее в "НГР" от 02.08.17 и 07.02.18). В его рамках был проведен снос ряда "неофициальных" храмов, среди которых и католические, кресты на крышах многих церквей демонтированы. А в июне с.г. было разрушено популярное среди китайских католиков место паломничества – часовня Богоматери на горе Кармель в провинции Хэнань, построенная в конце XIX века.



Тем не менее летом КПАК и ЕККЦК согласовали обязательный для всех епархий пятилетний план по китаизации католицизма, а также обязали китайские епархии составить собственные планы до конца августа. Он призван претворить в жизнь февральские правительственные постановления, согласно которым богослужения, на которые допускаются только граждане старше 18 лет, могут проходить только в одобренных правительством храмах и в соответствии с утвержденным чиновниками расписанием. Перед этим, в марте, программную статью о плане китаизации опубликовал в ватиканском журнале Civilta Cattolica профессор религиоведения Фуданьского университета в Шанхае священник-иезуит Бенуа Вермандер. Китаизировать религию, по его мнению, означает не создавать местные обряды и доктрины, но придерживаться определения этого понятия, принятого в китайской культуре: труднопереводимого и отражающего идею "китайской ориентации". Все это, однако, не гарантирует того, что вслед за мусульманами в "цифровой концлагерь" не попадут и христиане. А непосредственной реакцией КПАК на подписание временного соглашения стало заявление, выдержки из которого приводит Reuters: она и в дальнейшем будет "стойко придерживается пути строительства социалистического общества под руководством Коммунистической партии Китая".



27 сентября в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам состоялось посвященное проблемам свободы религии в Китае слушание под красноречивым заголовком "Война Китая с христианством и другими религиозными верованиями". Компромиссные шаги Ватикана, таким образом, в мире могут и не найти понимания – так же как и у верных Риму, а не партии католиков Китая. "Событие действительно чрезвычайно важное. Конфликт в религиозных вопросах с Китайской Народной Республикой – это самый острый для Католической церкви конфликт за последние десятилетия. Тот прорыв, который сделала ватиканская дипломатия и кардинал Паролин, очень ощутим – речь идет о признании независимых епископов, которые были рукоположены КПАК. В этом смысле Ватикан пошел на компромисс, дабы урегулировать крайне сложное положение китайских католиков. Но действия ватиканской дипломатии такого рода, ведущие к компромиссу, и раньше встречали очень негативную оценку со стороны той части Католической церкви в Китае, которая сохраняет верность Святому престолу, а она находится фактически на полукатакомбном положении. И критиковали их не только верные Риму китайские катакомбники – скептические голоса раздавались и в свободном мире. Для Ватикана это победа на дипломатическом фронте, но победа ли это для католических общин в Китае – вот вопрос!" – резюмирует Юдин. Сложившаяся ситуация, считает религиовед, может привести к парадоксальным вариантам раскола: стремящиеся сохранить свою идентичность верующие могут быть вынуждены порвать с Римом, хотя бы на время нынешнего понтификата, для того чтобы сохранить ему верность. Источник - ng.ru

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