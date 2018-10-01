"Расчудесное" окружение Жээнбекова "расчудесит" страну..., - экс-кыр-минобраз Чинара Жакыпова

08:57 03.10.2018

Чинара Жакыпова о том, почему наши кадры завалят все



Сегодня у 24.kg интересный и редкий собеседник. О политической жизни в стране с нами согласилась поговорить Чинара Шаршеевна Жакыпова, экс-министр образования Кыргызстана и бывшая глава Фонда "Сорос-Кыргызстан".



Уйдя в отставку, она на долгое время словно дистанцировалась от происходящего в республике. Однако поверить в это было неимоверно трудно. Огромный интеллектуальный потенциал и организаторский талант невозможно было скрыть даже за самым удивительным ее увлечением - куклами. Поэтому разговор наш пошел не о куклах, а о людях. О больших людях в нашей стране.



- Много лет назад вы оставили большую политику. Есть ли по этому поводу сожаления? И если да, то почему?



- Я была вынуждена оставить "большую политику". Столько клеветы, нападок, давления со стороны государства и конкретных политиков, даже покушение на жизнь, о котором я никому не рассказывала, - мало кто смог бы выдержать.



Ко мне приходили делегации, состоящие из "очень уважаемых людей", которые настаивали, чтобы я покинула страну. Даже иностранцы включились в это и мило предлагали работу за рубежом.



Я все никак не могла понять, что я такого сделала, чтобы изгонять меня из собственной страны. И, конечно, никуда не поехала...

Но меня буквально выбили из активной жизни...



И тут меня осенило, что есть только два пути: продолжить бороться со всем этим нарастающим негативом или превратить свой гнев в творчество.



За эти годы "безделья" я смогла вместе со своими коллегами осуществить несколько проектов: IWPR (Британский Институт по освещению войны и мира), BPC (Бишкекский пресс-клуб), IPP (Институт общественной политики). И все они, согласно рейтингам, были успешными.



Рисовала, реставрировала, создавала "Музей игрушки".



Каждый день вставала в 6 утра, пахала семь дней в неделю... 20 лет подряд...



В душе жила надежда: жизнь в стране налаживается, приходит новое поколение политиков, бизнесменов...



А когда оглянулась, оказалось, что на сцене те же "артисты", но уже сильно постаревшие, и страна топчется на прежнем месте. И вот тогда я пожалела, что 20 лет потеряла на "мирный атом" и краски с кисточками...



Надо было бороться, а не превращать гнев в творчество...

- Можете ли вы назвать качества идеального президента? Чем он должен обладать обязательно и чего категорически должен быть лишен?



- Есть надежда, что Сооронбай Жээнбеков - последний президент Кыргызстана. Потому что стало яснее ясного - идеального мы не вырастим никогда...



Слишком много у кыргызстанских политиков оказалось братьев, сестер, сватов и разнокалиберных друзей, которым они чем-то сильно обязаны... Никому ведь так и не удалось вырваться из их цепких объятий.



Конечно, депутаты - это отдельная акынская песнь Кыргызстана, но парламентская республика все-таки поперспективнее будет...

Просто нынешнему президенту не повезло. Может, у него и хорошие намерения, но именно ему придется отвечать за все ошибки предшественников...



- Как вы оцениваете кадровую политику президента?



- Жаль, что новый президент, как и прежние руководители страны, поверил своему окружению, которое сказало ему: "Вы наслаждайтесь, а мы за вас поработаем!"



Но ведь истина такова: телефон, компьютер, швейную машинку и президентские полномочия нельзя доверять никому. Обязательно все испортят...



Потом, когда "мощные кадры" завалят всю работу, президенту станет все ясно...

Те, кто их назначал, даже не придут на день рождения Сооронбая Жээнбекова...



Словом, самое опасное для нынешнего президента - это кадровая политика его окружения. Она его может погубить.



Человек он не злой, доверчивый и не отличается особой решительностью. Пока он будет думать, его "расчудесное" окружение "расчудесит" страну...

Надо срочно обновить кадры и отдалить от себя всех своих родственников и друзей. Даже если они ему кажутся гениями. Если они любят и ценят Сооронбая Шариповича, то поймут и простят.

03 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Надежда ГОРОХОВА

(Продолжение следует...)