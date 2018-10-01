 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.10.2018
11:20  Кыр-премьер Абылгазиев поручил "в недельный срок разработать новые механизмы управления природными ресурсами страны"
11:12  "Отец" интернета Бернерс-Ли решил создать более справедливую Сеть
10:22  В Армении опять массовый уличный бардак. Неугомонный премьер Пашинян штурмует парламент
10:11  Турция уговорила идлибских террористов отказаться от джихада. Надолго ли? - "Къ"
09:44  Суркам поменяли норки. В Администрации Путина переформатировали Управление по СНГ
08:57  "Расчудесное" окружение Жээнбекова "расчудесит" страну..., - экс-кыр-минобраз Чинара Жакыпова
08:45  Ватикан отдает католиков Китая в руки коммунистов, - Павел Скрыльников
08:41  Форсирование Пянджа. Джихадисты будят "спящие ячейки" рядом с Россией, - А.Приймак
08:38  Астана ищет новые рынки сбыта. Россельхознадзор развернул фуры с картофелем и дынями из Казахстана, - "НГ"
07:49  Прокурором Бишкека назначен Бекмамат уулу Темирбек
07:25  РосХакеры заново открыли шлюз. Деньги банков вывели через платежные системы
00:30  The Guardian: Результат референдума в Македонии - очередная победа России
00:23  Вышла новая книга Е.И. Малето "Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV - середине ХV в."
00:19  Депутаты, политики, бизнесмены. Кто владеет участками в бишкекском парке Фучика, - 24.kg
00:17  Китай - старший брат Венесуэлы, - Рафаэль Вилориа
Вторник, 02.10.2018
22:10  Зачем на границе с Кыргызстаном летают китайские беспилотники?
21:56  Гульнару Каримову отпустили под домашний арест?
21:46  Казахстанка-прыгунья Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008. Изначально была четвертой
21:42  Торговые отношения между СССР и арабскими странами в 1920–1930-х годах, - П.Густерин
21:41  Умер Народный артист России Роман Карцев (Швондер)
19:06  Профессиональную отдыхающую замминтруда Киргизии Лунару Мамытову начали таскать в прокуратуру
19:01  В Казахстане запретят продажу лекарств без рецептов
12:21  Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного
12:20  Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:18  Судьба генерала Войцеховского - от гражданской войны в Казахстане до военного министра подполья в Чехии
12:17  Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет
12:15  Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом, - З.Караев
12:11  Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии
12:10  National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?
12:08  Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта
10:08  КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:02  "Мне хуже, чем Робинзону". Судьба первого русского учителя в Центральной Азии, - А.Володина
09:59  Либеральная демократия – это последняя из священных коров, - В.Повилайтис, А.Тесля
09:43  КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:37  Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам
09:34  Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев
09:29  Донбасс в тупике: Рана, которая не заживает, - М.Ростовский
09:04  Начнется ли торговая война между Казахстаном и Россией, - Д.Ашимбаев
09:00  Китай подождет нового президента США. Пекин отменил диалог с Вашингтоном в сфере внешней политики и обороны
08:42  Иранскому влиянию предлагают курдский противовес. Вашингтон намерен оставить свой контингент на северо-востоке Сирии
08:39  В Киргизии боятся возвращения в политику Алмазбека Атамбаева, - В.Панфилова
06:18  Закрома ЦБ России прирастают юанем. Китайская валюта оказалась самым доходным резервным активом
03:48  Миграционное будущее Евросоюза. Система предоставления убежища в ЕС напоминает хромую собаку, - О.Гулина
00:41  Мечеть Эрдогана как символ разобщенности Германии, - Карстен Фидлер
00:37  Каталония, год спустя: что стало с сепаратистским движением? - Le Monde
00:29  Бунт Европы против своего ничтожества, - Тимофей Бордачев
00:02  Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии
Понедельник, 01.10.2018
22:22  Уволен глава Кыргызской железной дороги А.Ногойбаев
21:49  Коррумпированные элиты срочно выводят грязные деньги из Британии (правителям ЦА на заметку), - The Times
20:50  Бишкек. За аферы с коттеджами "Идеал хаус" задержан глава совета директоров "БТА Банк" Темир Рыскулов
20:41  Фальшивые ученые Кыргызстана. Чем это грозит и как с ними бороться
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Суркам поменяли норки. В Администрации Путина переформатировали Управление по СНГ
09:44 03.10.2018

Управление с приграничными возможностями
Владислава Суркова освободили от кураторства СНГ

Во вторник, 2 октября, президент Владимир Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, оставив его начальником Олега Говоруна. Из функционала нового управления де-юре уходит кураторство взаимодействия со странами СНГ, помимо Украины: заниматься вопросами СНГ чиновникам управления будет позволено только с санкции главы государства. Собеседники "Ъ" считают, что такое решение принято для того, чтобы закрепить сложившуюся практику и избежать дублирования функций внутри администрации президента (АП).

Указ о создании управления по приграничному сотрудничеству "в целях совершенствования деятельности администрации президента" был опубликован во вторник на сайте Кремля. Владимир Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание управления, заменившего в АП управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Руководителем преобразованного управления остался давний соратник Владислава Суркова Олег Говорун. До назначения в 2013 году в АП он работал министром регионального развития, а до того был главой управления по внутренней политике президента и его полпредом в ЦФО.

Решение по преобразованию управления означает, что формирование АП полностью не было закончено летом 2018 года и еще продолжится, говорит один из собеседников "Ъ". При этом сама реструктуризация управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией была ожидаемой, говорит еще один источник "Ъ": изменение его функционала обсуждалось еще до инаугурации президента Владимира Путина. В мае сообщалось о возможной отставке курирующего это управление помощника президента Владислава Суркова. В частности, источники РБК говорили, что у его команды был "конфликт с силовиками, в том числе отвечавшими за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР". Один из собеседников "Ъ", близких к управлению, тогда же говорил, что частично признанными республиками на Кавказе уже фактически занимается новая команда (см. "Ъ" от 31 мая). Причиной этого называли в том числе кадровые перестановки в Министерстве по делам Северного Кавказа: в мае после кадровой ротации ведомство возглавил Сергей Чеботарев, с 2004 года работавший в структуре АП в том числе заместителем начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Он, по утверждению собеседника "Ъ", был нацелен на взаимодействие со своим прежним руководителем в АП Владимиром Черновым (во время работы экс-главы АП Сергея Иванова в правительстве был руководителем его секретариата).

Судя по обнародованному положению, название управления приведено в соответствие с его фактическим функционалом. Согласно положению 2012 года, основной задачей управления была координация органов власти для обеспечения сотрудничества с государствами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Однако на практике основным направлением работы управления были частично признанные и непризнанные республики.

В новом положении об управлении по приграничному сотрудничеству государства СНГ вовсе не упоминаются. К примеру, управление должно осуществлять "подготовку предложений о заключении межгосударственных договоров РФ с Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия и Украиной (которая остается членом СНГ лишь на бумаге), а также по поручению президента РФ с иными сопредельными государствами". Все остальные действия, в том числе проведение мониторинга в отношении "иных сопредельных государств", управление также сможет инициировать только по поручению главы государства. Таких оговорок о необходимости санкции президента в отношении стран СНГ прежде не было.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) отмечает, что до настоящего момента в АП вопросами СНГ могли заниматься помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, управление Владимира Чернова и управление Олега Говоруна. Президентский указ фактически делает курируемое Владиславом Сурковым управление уполномоченным за "сложные приграничные территории", отмечает депутат. Высокопоставленный источник "Ъ" в Кремле утверждает, что преобразования формализуют уже сложившуюся практику, согласно которой господин Сурков является ответственным за проводимую политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также участвует в реализации "Минска-2". "Такой формат позволит АП более эффективно взаимодействовать со странами СНГ и частично признанными республиками",- полагает собеседник "Ъ". Отметим, в самом управлении по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией не было ни одного сотрудника, по сути занимающегося непосредственно СНГ.

Максим Иванов, Иван Сафронов
Газета "Коммерсантъ" №180 от 03.10.2018, стр. 4

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538549040
Новости Казахстана
- В Правительстве РК одобрен проект актуализированной программы развития здравоохранения "Денсаулық"
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам формализации занятости населения
- Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" системы управления от его ставленников
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%
- Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка - политолог
- Об изменениях во внешнем долге Казахстана за 2-й квартал 2018 года
- Фонд "Самрук-Қазына" подписал ряд соглашений в рамках инвестиционного форума в Лондоне
- В СМИ прошла некорректная информация о "потерянных" школах в рамках программы "Нұрлы жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  