Суркам поменяли норки. В Администрации Путина переформатировали Управление по СНГ

09:44 03.10.2018

Управление с приграничными возможностями

Владислава Суркова освободили от кураторства СНГ



Во вторник, 2 октября, президент Владимир Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, оставив его начальником Олега Говоруна. Из функционала нового управления де-юре уходит кураторство взаимодействия со странами СНГ, помимо Украины: заниматься вопросами СНГ чиновникам управления будет позволено только с санкции главы государства. Собеседники "Ъ" считают, что такое решение принято для того, чтобы закрепить сложившуюся практику и избежать дублирования функций внутри администрации президента (АП).



Указ о создании управления по приграничному сотрудничеству "в целях совершенствования деятельности администрации президента" был опубликован во вторник на сайте Кремля. Владимир Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание управления, заменившего в АП управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Руководителем преобразованного управления остался давний соратник Владислава Суркова Олег Говорун. До назначения в 2013 году в АП он работал министром регионального развития, а до того был главой управления по внутренней политике президента и его полпредом в ЦФО.



Решение по преобразованию управления означает, что формирование АП полностью не было закончено летом 2018 года и еще продолжится, говорит один из собеседников "Ъ". При этом сама реструктуризация управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией была ожидаемой, говорит еще один источник "Ъ": изменение его функционала обсуждалось еще до инаугурации президента Владимира Путина. В мае сообщалось о возможной отставке курирующего это управление помощника президента Владислава Суркова. В частности, источники РБК говорили, что у его команды был "конфликт с силовиками, в том числе отвечавшими за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР". Один из собеседников "Ъ", близких к управлению, тогда же говорил, что частично признанными республиками на Кавказе уже фактически занимается новая команда (см. "Ъ" от 31 мая). Причиной этого называли в том числе кадровые перестановки в Министерстве по делам Северного Кавказа: в мае после кадровой ротации ведомство возглавил Сергей Чеботарев, с 2004 года работавший в структуре АП в том числе заместителем начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Он, по утверждению собеседника "Ъ", был нацелен на взаимодействие со своим прежним руководителем в АП Владимиром Черновым (во время работы экс-главы АП Сергея Иванова в правительстве был руководителем его секретариата).



Судя по обнародованному положению, название управления приведено в соответствие с его фактическим функционалом. Согласно положению 2012 года, основной задачей управления была координация органов власти для обеспечения сотрудничества с государствами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Однако на практике основным направлением работы управления были частично признанные и непризнанные республики.



В новом положении об управлении по приграничному сотрудничеству государства СНГ вовсе не упоминаются. К примеру, управление должно осуществлять "подготовку предложений о заключении межгосударственных договоров РФ с Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия и Украиной (которая остается членом СНГ лишь на бумаге), а также по поручению президента РФ с иными сопредельными государствами". Все остальные действия, в том числе проведение мониторинга в отношении "иных сопредельных государств", управление также сможет инициировать только по поручению главы государства. Таких оговорок о необходимости санкции президента в отношении стран СНГ прежде не было.



Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) отмечает, что до настоящего момента в АП вопросами СНГ могли заниматься помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, управление Владимира Чернова и управление Олега Говоруна. Президентский указ фактически делает курируемое Владиславом Сурковым управление уполномоченным за "сложные приграничные территории", отмечает депутат. Высокопоставленный источник "Ъ" в Кремле утверждает, что преобразования формализуют уже сложившуюся практику, согласно которой господин Сурков является ответственным за проводимую политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также участвует в реализации "Минска-2". "Такой формат позволит АП более эффективно взаимодействовать со странами СНГ и частично признанными республиками",- полагает собеседник "Ъ". Отметим, в самом управлении по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией не было ни одного сотрудника, по сути занимающегося непосредственно СНГ.



Максим Иванов, Иван Сафронов

Газета "Коммерсантъ" №180 от 03.10.2018, стр. 4