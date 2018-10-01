Турция уговорила идлибских террористов отказаться от джихада. Надолго ли? - "Къ"

10:11 03.10.2018

Но выполнение соглашения по Идлибу остается под вопросом



Террористические группировки готовы покинуть демилитаризованную зону на севере Сирии, о создании которой договорились в середине сентября Россия и Турция. Об этом сообщила сирийская проправительственная газета "Аль-Ватан". Размежевание вооруженной оппозиции и террористов было основным условием отказа Москвы от масштабной военной операции по возвращению зоны деэскалации Идлиб под контроль Дамаска. Соглашение включало и пункт о совместном мониторинге демилитаризованной зоны Россией и Турцией. Однако сирийская вооруженная оппозиция выступила против присутствия там российской военной полиции, заявив, что доверяет только Анкаре.



Как сообщила газета "Аль-Ватан", зонтичная террористическая организация "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), в которую входит и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ) согласилась покинуть демилитаризованную зону. О ее создании вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе договорились 17 сентября в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Меморандум, подписанный министрами обороны двух стран, предполагает, что к 10 октября из этой зоны должно быть выведено все тяжелое вооружение, а к 15 октября оттуда должны уйти все радикальные группировки, в первую очередь ХТШ. Также была достигнута договоренность о патрулировании демилитаризованной зоны российскими и турецкими военными.



По данным "Аль-Ватан", в результате переговоров с представителями турецкой разведки ХТШ согласилась отказаться от своей "джихадистской идеологии", чтобы Анкара больше не квалифицировала ее как террористическую организацию, а также пообещала распустить так называемое правительство спасения (местные органы управления), частично они войдут в административные структуры сирийской оппозиции. Сейчас ХТШ, как отмечает издание, контролирует 70% территории Идлиба. Взамен ХТШ требует гарантий безопасности руководству и рядовым членам группировки.



Что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал специально для "Ъ" о сирийском урегулировании

Что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал специально для "Ъ" о сирийском урегулировании

Примечательно, что информация о сделке между Анкарой и ХТШ появилась в газете, близкой к сирийскому руководству. При этом издание ссылается на оппозиционные источники в Идлибе. Другие арабские СМИ не приводят столь подробных деталей сделки, хотя информация о том, что переговоры идут, уже давно не секрет. Как пояснил "Ъ" один из лидеров сирийской оппозиции полковник Фатех Хасун, ХТШ (за исключением отдельных небольших структур) готова выполнять сочинские соглашения. "У ее членов есть два варианта - либо самораспуститься, либо отправиться в другие районы на востоке Сирии, которые еще остаются под контролем террористов",- сказал он. По мнению полковника, второй вариант предпочтут иностранцы, воюющие в рядах ХТШ: "Большинство сирийцев ничего, кроме денег, с ХТШ не связывает, и они могут вернуться домой".



Размежевание террористов и оппозиции, которое обязалась провести Анкара, было главным условием отказа Москвы от масштабной военной операции по возвращению зоны деэскалации Идлиб под контроль Дамаска. При этом, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН, "никто не претендует на то, что договоренность, которая была достигнута в Сочи, раз и навсегда поставит все точки над "i" и что теперь это будет "дорожной картой" к окончательному решению проблемы". Тогда же он дал понять, что никаких переговоров с террористами быть не может. "Существует много спекуляций насчет того, как будет решаться проблема этих боевиков, есть даже подозрение, что их будут переправлять в какие-то другие горячие точки, например в Афганистан. Это все неприемлемо. Террористы должны быть уничтожены, либо они должны понести заслуженное наказание и быть преданы суду",- подчеркнул он.



Почему в Идлибе обойдутся без операции

Почему в Идлибе обойдутся без операции

По мнению полковника Хасуна, эти слова российского министра могут негативно сказаться на переговорах, которые ведет в Идлибе Анкара, и подстегнуть террористов к сопротивлению. Он подчеркнул, что и без того реализация сочинского меморандума идет непросто, так как большинство вооруженной оппозиции не доверяет Москве.



Примером такого недоверия стал отказ вооруженной оппозиции от присутствия в демилитаризованной зоне российской военной полиции. Как уверяют в оппозиции, Анкара согласилась с ее доводами. "Шансы на успех или провал соглашения остаются примерно равными. Москва заинтересована в сохранении партнерства с Анкарой, и это дает надежду на успех, но в тоже время Россия может найти возможность для того, чтобы переиграть соглашение в свою пользу",- сказал полковник Хасун "Ъ", подчеркнув, что разные трактовки сочинского меморандума оставляют почву для разногласий.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №180 от 03.10.2018, стр. 6