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В Армении опять массовый уличный бардак. Неугомонный премьер Пашинян штурмует парламент
10:22 03.10.2018

В Армению вернулось протестное настроение
Премьер Никол Пашинян вывел на улицы тысячи манифестантов

Улицы Еревана и ряда других городов Армении во вторник вечером вновь, как и во время весенней Бархатной революции, заполонили тысячи протестующих. Во главе манифестаций, как и прежде, стоял Никол Пашинян. Правда, теперь он не лидер оппозиции, а премьер-министр страны. Причиной массовой акции стало принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. Перед толпой собравшихся господин Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших эти изменения, а сам вскоре уйдет в отставку - но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.

Здание Национального собрания (парламента) Армении во вторник вечером оказалось в осаде тысяч манифестантов. Причиной стало принятие на внеочередном заседании законопроекта, который позволит заблокировать роспуск законодательного органа и проведение досрочных выборов. Напомним, что парламент контролируется Республиканской партией Армении (РПА), которая была правящей до победы Бархатной революции, то есть прихода к власти Никола Пашиняна. Одним из обещаний лидера весенних протестов, а ныне премьер-министра Армении было проведение досрочных парламентских выборов.

Согласно законопроекту, в спешном порядке принятому Национальным собранием, работа парламента будет защищена от срыва в случае отставки премьер-министра.

Также, в соответствии с поправками, заседание парламента в случае отсутствия кворума будет считаться приостановленным, а не несостоявшимся. Премьер Пашинян назвал законопроект "контрреволюционным", пояснив: благодаря этой инициативе откладывать заседания можно будет до бесконечности, что помешает планам проведения внеочередных выборов. Их премьер-министр запланировал на конец ноября - начало декабря этого года.

После того, как голосование в парламенте состоялось, Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы армянских городов. Крупнейшая акция состоялась в Ереване - вечером вторника в центр города оперативно съехались тысячи сторонников премьер-министра. "Граждане имеют право выражать свое недовольство. Все нормально",- сказал в этой связи журналистам начальник полиции Валерий Осипян.

Прямо на митинге, участники которого под крики "РПА, уходи!" заблокировали здание парламента, Никол Пашинян подписал указ об увольнении министров от партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения", которые присоединились к РПА и проголосовали за внесение поправок. Таким образом, от должностей были освобождены министры по ЧС, сельского хозяйства, энергетической инфраструктуры и природных ресурсов, экономического развития и инвестиций, транспорта, связи и информационных технологий, а также министр спорта и по делам молодежи. Своих должностей лишатся и губернаторы, представляющие эти партии.

Сам господин Пашинян раcсказал, что вскоре после этого подаст в отставку и рассчитывает на то, что избрать кого-либо на его место депутаты не смогут.
"Через семь дней парламент должен избрать премьера. Если премьер не будет избран, то будет второй тур. Если за это время парламент не избирает нового премьера, то проходят досрочные парламентские выборы",- пояснил дальнейший план господин Пашинян, которого цитирует Telegram-канал "Баграмян, 26" (адрес резиденции премьер-министра). Именно выборов и добивается господин Пашинян, уверенный в том, что по итогам голосования под контроль его соратников перейдет и парламент.

После выступления перед собравшимися премьер Армении отправился в парламент на переговоры с депутатами. Манифестанты ждали его, слушая песни умершего накануне шансонье Шарля Азнавура.

По итогам переговоров Никол Пашинян заявил: "Теоретически РПА, "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения" могут избрать нового премьера, но они знают, что за этим последует негативная, бурная реакция народа. Я предложил подписать документ, согласно которому после моей отставки они (депутаты этих партий - "Ъ") не предложат своих кандидатов на пост нового премьера и в декабре мы проведем досрочные выборы. Они сказали, что по сути уловили призыв народа, с пониманием относятся к желанию народа и устно заверили, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера после моей отставки".

Так или иначе, методы, которыми действует премьер Армении, его противники раскритиковали. В частности, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов назвал события в Ереване "давлением и угрозами парламенту со стороны Никола Пашиняна". "Это противоречит нормам демократии и принципам разделения ветвей власти",- заявил господин Шармазанов. Однако на улицах Еревана его заявление не услышали.

Дина Марганова, Павел Тарасенко
"Коммерсантъ" от 03.10.2018, 00:40

Источник - kommersant.ru
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