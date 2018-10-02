"Отец" интернета Бернерс-Ли решил создать более справедливую Сеть

11:12 03.10.2018

Один из создателей интернета Тим Бернерс-Ли задумал создать новую, более справедливую Сеть. Об этом пишет издание Business Insider.



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"Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных программ... я считаю, что мы достигли критического переломного момента, и это мощное изменение к лучшему возможно и необходимо", - написал Бернерс-Ли в своем блоге.



Программист вот уже несколько лет работает над новым масштабным проектом Solid. Это платформа с открытым кодом позволяет пользователями выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.



В рамках нового сервиса создана новая структура Inrupt, которая будет продвигать Solid и защищать целостность и качество новой сети.



Как отмечает издание, Бернерс-Ли был "опустошен" скандалом с британской компанией Cambridge Analytica, которая получила личные данные почти 90 млн пользователей соцсети Facebook. Именно он и раскрыл подробности массового нарушения конфиденциальности данных.



В марте 2018 года интернету исполнилось 29 лет.