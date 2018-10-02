 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.10.2018
17:08  Тюрьма - тюремщикам. В Казахстане арестованы "высокопоставленные чиновники КУИС"
16:06  По факту мутной сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ" возбуждено уголовное дело
13:58  Как нарушаются права туристов в Кыргызстане, - М.Кылжыев
13:46  Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" Каз-системы управления от его ставленников, - Д.Ашимбаев
13:21  Внучка Ислама Каримова - Иман (дочь Гули), сбежала в Лондон
13:20  Foreign Policy: Китай нашел новый способ разрушения обороны США
13:19  Россия на пороге гражданской войны: кем были снайперы "кровавого октября" 93-го. Вспоминает экс-МВД РФ Куликов
13:17  За здоровый образ жизни нездоровыми методами (туркменский опыт), - П.Бабич
13:15  США отправили на МКС психа с дрелью? - "СП"
13:14  Какие министерства Кыргызстана тонут в коррупции. Рейтинг
12:54  Разоблачение Ташкента. Взрывные выборы: кто станет новым главой ДНР, - И.Кармазин
12:53  Чего ждет Эрдоган от Запада? - Ариф Асалыoглу
12:52  Asia Times: Как КНР может отреагировать на обострение торговой войны с США?
12:48  Еще раз к вопросу об Исламе и его мнимых защитниках (полемика, окончание), - Б.Мусаев
11:29  Скончался один из создателей МИД независимого Казахстана Салим Курмангужин
11:20  Кыр-премьер Абылгазиев поручил "в недельный срок разработать новые механизмы управления природными ресурсами страны"
11:12  "Отец" интернета Бернерс-Ли решил создать более справедливую Сеть
10:22  В Армении опять массовый уличный бардак. Неугомонный премьер Пашинян штурмует парламент
10:11  Турция уговорила идлибских террористов отказаться от джихада. Надолго ли? - "Къ"
09:44  Суркам поменяли норки. В Администрации Путина переформатировали Управление по СНГ
08:57  "Расчудесное" окружение Жээнбекова "расчудесит" страну..., - экс-кыр-минобраз Чинара Жакыпова
08:45  Ватикан отдает католиков Китая в руки коммунистов, - Павел Скрыльников
08:41  Форсирование Пянджа. Джихадисты будят "спящие ячейки" рядом с Россией, - А.Приймак
08:38  Астана ищет новые рынки сбыта. Россельхознадзор развернул фуры с картофелем и дынями из Казахстана, - "НГ"
07:49  Прокурором Бишкека назначен Бекмамат уулу Темирбек
07:25  РосХакеры заново открыли шлюз. Деньги банков вывели через платежные системы
00:30  The Guardian: Результат референдума в Македонии - очередная победа России
00:23  Вышла новая книга Е.И. Малето "Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV - середине ХV в."
00:19  Депутаты, политики, бизнесмены. Кто владеет участками в бишкекском парке Фучика, - 24.kg
00:17  Китай - старший брат Венесуэлы, - Рафаэль Вилориа
Вторник, 02.10.2018
22:10  Зачем на границе с Кыргызстаном летают китайские беспилотники?
21:56  Гульнару Каримову отпустили под домашний арест?
21:46  Казахстанка-прыгунья Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008. Изначально была четвертой
21:42  Торговые отношения между СССР и арабскими странами в 1920–1930-х годах, - П.Густерин
21:41  Умер Народный артист России Роман Карцев (Швондер)
19:06  Профессиональную отдыхающую замминтруда Киргизии Лунару Мамытову начали таскать в прокуратуру
19:01  В Казахстане запретят продажу лекарств без рецептов
12:21  Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного
12:20  Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:18  Судьба генерала Войцеховского - от гражданской войны в Казахстане до военного министра подполья в Чехии
12:17  Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет
12:15  Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом, - З.Караев
12:11  Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии
12:10  National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?
12:08  Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта
10:08  КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:02  "Мне хуже, чем Робинзону". Судьба первого русского учителя в Центральной Азии, - А.Володина
09:59  Либеральная демократия – это последняя из священных коров, - В.Повилайтис, А.Тесля
09:43  КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:37  Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам
09:34  Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыр-премьер Абылгазиев поручил "в недельный срок разработать новые механизмы управления природными ресурсами страны"
11:20 03.10.2018

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросам недропользования и поручил в недельный срок разработать кардинально новые механизмы управления природными ресурсами страны. Сообщает пресс-служба правительства в среду.

В ходе совещания глава правительства заслушал информацию председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Эмиля Осмонбетова о проводимой работе по лицензированию и проведению конкурсов на право пользования объектами недр и программе реформирования сферы недропользования. В частности, он сообщил, что на сегодняшний день по поручению премьер-министра проводится инвентаризация выданных ранее лицензий.

"В целях увеличения государственных активов в условиях по проведению предстоящих конкурсов и аукционов на право пользования недрами будет предусмотрена обязательность государственного участия. Таким образом, государственное долевое участие будет служить гарантом для инвесторов, вкладывающим свой капитал в горнодобывающую отрасль, а также стабилизирует отношения местного населения с инвесторами", - сказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что сложившаяся ситуация в сфере управления недрами и лицензирования месторождений требует принятия кардинально новых подходов.

"Мы должны хорошо понимать, что горнорудная и энергетическая отрасли играют центральную роль в развитии и функционировании мировой экономики, в том числе и экономики нашей страны. Практика показывает, что существующая на протяжении многих лет система лицензирования остается непрозрачной, что создает риски возникновения коррупционных проявлений. Мы же должны добиться того, чтобы национальные богатства эффективно использовались в интересах народа, в интересах отечественной экономики", - отметил глава правительства.

Премьер-министр особо заострил внимание участников совещания на необходимости разработки и внедрения новых принципов и механизмов управления в сфере недропользования, которые позволят повысить прозрачность всех процессов в этой отрасли и искоренить коррупцию.

"Несправедливые и нерациональные подходы приводят не только к значительным экономическим потерям, но и к непростым социальным проблемам, когда из-за корыстных интересов отдельных групп среди населения возникает непонимание и даже конфликты", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства также поручил усилить контроль за вывозимым из страны сырьем с содержанием благородных металлов с обязательной регистрацией в государственном балансе полезных ископаемых.

Премьер-министр также отметил необходимость проработки вопросов создания современных лабораторий в сфере недропользования и принятия мер по развитию ювелирной отрасли.

Глава правительства потребовал от председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиля Осмонбетова с особой тщательностью подойти к разработке новых механизмов работы, чтобы природные богатства использовались в интересах народа и экономики страны в условиях прозрачности и транспарентности.

Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538554800
Новости Казахстана
- В Правительстве РК одобрен проект актуализированной программы развития здравоохранения "Денсаулық"
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам формализации занятости населения
- Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" системы управления от его ставленников
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%
- Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка - политолог
- Об изменениях во внешнем долге Казахстана за 2-й квартал 2018 года
- Партия "Ак жол" на заседании Центризбиркома вновь подняла вопросы прозрачности выборного процесса
- Фонд "Самрук-Қазына" подписал ряд соглашений в рамках инвестиционного форума в Лондоне
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  