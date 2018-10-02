Кыр-премьер Абылгазиев поручил "в недельный срок разработать новые механизмы управления природными ресурсами страны"

11:20 03.10.2018

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросам недропользования и поручил в недельный срок разработать кардинально новые механизмы управления природными ресурсами страны. Сообщает пресс-служба правительства в среду.



В ходе совещания глава правительства заслушал информацию председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Эмиля Осмонбетова о проводимой работе по лицензированию и проведению конкурсов на право пользования объектами недр и программе реформирования сферы недропользования. В частности, он сообщил, что на сегодняшний день по поручению премьер-министра проводится инвентаризация выданных ранее лицензий.



"В целях увеличения государственных активов в условиях по проведению предстоящих конкурсов и аукционов на право пользования недрами будет предусмотрена обязательность государственного участия. Таким образом, государственное долевое участие будет служить гарантом для инвесторов, вкладывающим свой капитал в горнодобывающую отрасль, а также стабилизирует отношения местного населения с инвесторами", - сказал он.



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что сложившаяся ситуация в сфере управления недрами и лицензирования месторождений требует принятия кардинально новых подходов.



"Мы должны хорошо понимать, что горнорудная и энергетическая отрасли играют центральную роль в развитии и функционировании мировой экономики, в том числе и экономики нашей страны. Практика показывает, что существующая на протяжении многих лет система лицензирования остается непрозрачной, что создает риски возникновения коррупционных проявлений. Мы же должны добиться того, чтобы национальные богатства эффективно использовались в интересах народа, в интересах отечественной экономики", - отметил глава правительства.



Премьер-министр особо заострил внимание участников совещания на необходимости разработки и внедрения новых принципов и механизмов управления в сфере недропользования, которые позволят повысить прозрачность всех процессов в этой отрасли и искоренить коррупцию.



"Несправедливые и нерациональные подходы приводят не только к значительным экономическим потерям, но и к непростым социальным проблемам, когда из-за корыстных интересов отдельных групп среди населения возникает непонимание и даже конфликты", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.



Глава правительства также поручил усилить контроль за вывозимым из страны сырьем с содержанием благородных металлов с обязательной регистрацией в государственном балансе полезных ископаемых.



Премьер-министр также отметил необходимость проработки вопросов создания современных лабораторий в сфере недропользования и принятия мер по развитию ювелирной отрасли.



Глава правительства потребовал от председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиля Осмонбетова с особой тщательностью подойти к разработке новых механизмов работы, чтобы природные богатства использовались в интересах народа и экономики страны в условиях прозрачности и транспарентности.