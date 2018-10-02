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Чего ждет Эрдоган от Запада? - Ариф Асалыoглу
12:53 03.10.2018

По итогам официального визита президента Турции в Нью-Йорк и Берлин

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и Германию, предпринятый им в самый разгар экономического кризиса в стране, можно рассматривать как ослабление "внешнеполитической блокады" Анкары (с ее точки зрения). Или как попытку заручиться поддержкой нового экономического плана, обнародованного турецкими властями на прошлой неделе.

Взаимоотношения Турции с США на протяжении длительного времени оставляют желать лучшего. Проблем хватает: разные подходы к курдским группам, продолжающееся в Нью-Йорке судебное разбирательство в отношении турецкого бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба, содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона в Измире… Перечислять можно очень долго. И в тот самый момент, когда напряженность между Анкарой и Вашингтоном достигла своего пика, Эрдоган направился в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Но при этом президент США Дональд Трамп и Эрдоган "официально" не встречались. Тонкая нить отношений между администрациями двух президентов находится на грани разрыва из-за очевидного кризиса. Хотя Белый дом и турецкие чиновники продолжают потихоньку вести "закулисную дипломатию".

До своего визита в Нью-Йорк Эрдоган заявлял, что не будет общаться с Трампом. Однако в последующие дни из заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли стало понятно, что обращение с просьбой о встрече поступало. Она не состоялась, поскольку американская сторона не дала положительного ответа. Но, судя по намекам, можно предположить, что чиновникам удалось договориться по некоторым вопросам. Если раньше Эрдоган кричал: "Отдайте проповедника, получите своего пастора", то сейчас мягким тоном, как сообщает Reuters, поясняет, что судьба Брансона целиком и полностью находится в ведении судебных органов. Добавив, что он не знает, какое решение будет вынесено после предстоящего судебного заседания 12 октября. Однако по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и государственным секретарем США Майклом Помпео, последний заявил, что пастор в ближайшее время выйдет на свободу. По-видимому, Соединенным Штатам дали слово об освобождении Брансона и посредством этих заявлений подготавливают почву.

В своем выступлении на конференции по инвестициям в Турцию, организованной в последний день официального визита Турецко-американским деловым советом (TAIK), Эрдоган, отметив наличие разногласий с руководством США, заявил: "Подобное отношение, подрывающее демократию, мировую стабильность, международное право и свободную торговлю, не рационально. Наше стратегическое партнерство с США, пережившее за все время столько испытаний и трудностей, преодолеет и этот турбулентный период. Я в это верю. Я искренне верю, что наша близкая дружба с США независимо от руководства сможет вывести этот процесс в возможность". Это также свидетельствует о том, что по некоторым вопросам удалось достичь определенных договоренностей. Кроме того, пожалуй, самым главным достижением за время визита являются заявления министра финансов Турции Берата Албайрака.

"Мы приняли решение о сотрудничестве нашего представительства по финансам и преобразованию в рамках новой экономической программы с международной консалтинговой компанией McKinsey, - подчеркнул министр. - Данный офис, в котором будут присутствовать представители 16 существующих министерств, ежеквартально будет контролировать все наши цели и результаты". Это означает следующее. Доверие к турецким организациям и политической воле за рубежом настолько слабое, что управление экономикой были вынуждены выстроить посредством сотрудничества с американской консалтинговой компанией, не обращаясь в МВФ для преодоления "кризиса доверия". Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) предоставила управление экономикой "высшему разуму". Прибывшая в Нью-Йорк турецкая делегация вылетела в Европу с этим решением.

После американцев Эрдоган прибыл в Берлин. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он затронул важные темы. Обсуждались вопросы сотрудничества Турции и Германии в таких областях, как политика, экономика, безопасность, оборона, культура и социальная сфера, а также вопросы, связанные с турецкой диаспорой, проживающей в Германии. Кроме того, обсуждались также региональные и глобальные события, в первую очередь ситуация в Сирии, а также вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом и нерегулярной миграцией, взаимоотношения Турции с Европейским союзом и другие вопросы общей повестки дня двух стран. Примечательно, что несколькими часами ранее канцлер заявила: "Права человека в Турции не соблюдаются должным образом, однако мы вынуждены сотрудничать в сфере экономики. За столом переговоров будет обсуждаться ситуация с содержащимися в тюрьмах Турции гражданами Германии, а также Турции не будет предоставлена постоянная финансовая помощь".

Признание бундестагом Германии геноцида армян, кризис с базой Инджирлик, оскорбления немецкого шоумена, предоставление убежища тысячам граждан Турции после спланированного переворота 15 июля 2016 года, обвинения в шпионаже имамов, направленных в Германию управлением по делам религий Турции (Диянет), резкая критика Эрдогана после того, как турецким политикам было отказано в проведении в Германии предвыборной кампании накануне референдума, проведение аналогии с нацистами, ситуация с гражданином Германии, журналистом Денизом Юджелем - все эти события стали причиной напряженных отношений между Турцией и Германией на протяжении последних трех лет. Интересно, для чего Анкаре снова понадобились преобразования? Ведь ускорение динамики "сближения", наблюдаемое у обеих сторон, произошло из-за напряженности в трансатлантических отношениях.

Давление Трампа на членов НАТО по вопросу увеличения расходов на оборону вызвало негативную реакцию в Берлине. Президент США постоянно критиковал Германию за импорт природного газа из России, заявляя, что газопровод "Северный поток - 2" служит только лишь обогащению России. Другими вопросами, по которым Германия выступила против, стали расторжение США в одностороннем порядке ядерной сделки с Ираном и принятие решения об увеличение санкций против Ирана. В то время как подобные темы создали большой раскол на трансатлантической оси, Турция тоже обеспокоилась экономическим притеснением со стороны американцев. В такой ситуации Анкара хочет поддерживать отношения с ЕС. А дорога к взаимоотношениям с Евросоюзом проходит не через Брюссель, а через Берлин. Турецкое правительство, пообещавшее ЕС "еще большей справедливости и реформ", ждет помощи от Германии для преодоления экономического кризиса. После того, как просьбы к финансовым кругам США и Англии остались без ответа, Анкара направила требования к Берлину.

После встречи Меркель с Эрдоганом состоялась пресс-конференция. В заявлении отмечалось, что Германия является союзницей Турцией по НАТО и ведущим экономическим партнером. Также было отмечено, что 3,5-миллионная турецкая диаспора, проживающая в Германии, создала мост дружбы между двумя странами. Но тут же разразился "журналистский кризис", как это уже было ранее во Франции. Его вызвала фигура бывшего главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара и протест еще одного журналиста, появившегося в футболке с надписью "свободу журналистам". Аккредитация на пресс-конференцию Эрдогана и Меркель проживающего в Германии Дюндара, его заявление о желании задать вопрос президенту Турции, привели к кризису. Страсти накалились, когда негативной реакции турецкой делегации на одобрение аккредитации Дюндара немецкая сторона отказалась отступить. Анкара сообщила, что в случае, если журналиста допустят на совместную пресс-конференцию, Эрдоган предпочтет отменить пресс-конференцию. В последний момент Дюндар остался дома и заявил: "Эрдоган не хочет, чтобы ему задавали вопросы. Не хочет слышать о свободе прессы. Мне пришлось принять решение, когда дело дошло до кризиса. Создается впечатление, что мое решение может все испортить, когда как будто бы все налаживается. С другой стороны, самым плохим для журналиста является то, что он сам стал предметом обсуждения. Я осознаю, что если я приду на пресс-конференцию, то сам стану темой для новостей. Эрдоган думал отменить эту конференцию, под предлогом меня. Я не хочу быть инструментом для этого. Мои немецкие коллеги, безусловно, зададут эти вопросы".

Эрдоган на вопрос о проживающем в Германии журналисте ответил: "Вы наверняка знаете, что Дюндар является агентом, рассекретившим государственные тайны. Этот человек сбежал в Германию. Если бы случился подобный прецедент, и Германия запросила такого человека, я бы его выдал. Вы должны это знать". Меркель же сказала, что по вопросу Дюндара у нее с Эрдоганом имеются разногласия. Она заявила, что "решение не принимать участие в пресс-конференции полностью принадлежит Дюндару". На вопрос журналистов о движении Гюлена канцлер ответила, что для того, чтобы расценивать его наравне с Рабочей партией Курдистана, признанной в Германии в качестве террористической организации, "нам нужна дополнительная информация и доказательства", подчеркнув, что в отношении некоторых арестованных до сих пор не были подготовлены обвинительные заключения, что свидетельствует о том, что эта ситуация неоднозначная.

Визит Эрдогана в Германию вызвал волну протестов. Правительство Германии выступило против встречи его с проживающими в Германии турками. В то время как в прессе обсуждались требования немецкого правительства к Эрдогану о конкретных уступках, внимание также было привлечено к условию об освобождении правозащитника Османа Кавала и бывшего сопредседателя Демократической партии народов Селяхаттина Демирташа. Газета Frankenpost, отметив, что Эрдоган превратил Турцию в гигантскую тюрьму, заявила: "Президент начал паниковать после того, как раздутая турецкая экономика дала сбой, он играет с огнем". Визит Эрдогана в Германию стал также предметом критики политиков от Левой партии, "Зеленых", "Альтернативы для Германии" (АДГ) и Свободной демократической партии (СДП). Пресс-секретарь парламентской группы по внешней политике от СДП Биджан Джир-Сарай, депутаты от Левой партии и четыре депутата от АДГ не пришли на официальный ужин в честь Эрдогана.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538560380
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