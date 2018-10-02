 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разоблачение Ташкента. Взрывные выборы: кто станет новым главой ДНР, - И.Кармазин
12:54 03.10.2018

Взрывные выборы: кто станет новым главой ДНР
Что в республике изменилось после смерти Захарченко

Игорь Кармазин

В воскресенье, 11 ноября, состоятся выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Избирательная кампания, начавшаяся после гибели лидера ДНР Александра Захарченко, проходит неожиданно бурно. СМИ переполнены коррупционными разоблачениями, на съезде одного из кандидатов произошел взрыв, другого не пропустили через границу с Россией. Официально выдвинули свои кандидатуры десять человек, но троим избирательная комиссия отказала в регистрации. "Известия" разбирались в хитросплетениях донецкой политики.

Разоблачение Ташкента

Выборы главы ДНР были назначены после убийства 31 августа Александра Захарченко. До этого Донецк находился на своеобразной информационной диете. Благодаря господству на местности республиканской телевышки заглушались украинские телесигналы, украинские интернет-ресурсы регулярно блокировались. В местных СМИ негатив связывался исключительно с действиями Киева. Внутренняя жизнь освещалась идиллически - на фронте и во власти заботятся о спокойствии граждан, урожаи на полях растут, промышленность развивается.

После гибели Захарченко ситуация изменилась. Высокопоставленные чиновники оказались под огнем критики. Главной мишенью стал министр доходов и сборов Александр Тимофеев (позывной Ташкент). Согласно публикациям в официальных СМИ, им была создана целая система по захвату успешных предприятий. Прозвучали обвинения в присвоении сети супермаркетов "Амстор Сити", всех обменных пунктов республики, нескольких угольных шахт, попытках договориться о поставках топлива на Украину.

В частности, о захвате Тимофеевым собственности заявил руководитель одного из крупнейших предприятий в сфере АПК - ООО "Колос Д" Вадим Савенко. По его словам, министр при личной встрече своих намерений не скрывал, объявив, что просто забирает бизнес. После беседы весь урожай 2017 года вывезли организации, подконтрольные дочери чиновника Алисе Тимофеевой, убытки составили 850 млн рублей.

Немалый резонанс вызвали также изменения в оборонной сфере. 21 сентября вступил в силу закон, согласно которому термин "министерство обороны ДНР" заменяется на "республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере обороны". По одной из версий, сделано это в связи с тем, что Минские соглашения не допускают существования военного ведомства, разрешают только деятельность народной милиции. По другой версии, таким образом осуществляется переподчинение подразделений, которые контролировал лично Захарченко.

Одним из них был батальон Захара Прилепина. В середине сентября сообщалось о разоружении бойцов, задержании командира Сергея Фомченкова и начальника штаба с позывным Араб. Позже в ДНР объяснили, что соединение переходит в подчинение МВД ДНР. "Некоторые недоразумения будут улажены", - пообещал депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский.

"Выборы проходят на непростом фоне. Люди шокированы тем, о чем теперь открыто говорят в СМИ. У многих накопилась усталость из-за экономических трудностей. Зарплаты врачей и учителей в Донецке находятся на уровне 5–9 тыс. рублей, отличной считается зарплата 12 тыс. рублей", - говорит собеседник "Известий" из республиканской столицы.

Двое главных

До дня голосования остается больше месяца, но уже сейчас можно говорить о том, что наибольшие шансы на победу есть у двух кандидатов. Очевидным фаворитом считается нынешний врио главы ДНР Денис Пушилин. Осенью 2014 года он стал делегатом на переговорах в Минске, в 2015 году занял должность спикера Народного совета (парламента) республики. По мнению экспертов, среди всех кандидатов он наиболее узнаваем.

В предвыборной программе политик делает упор на развитии экономики и прекращении огня на линии соприкосновения. Добавить привлекательности в глазах избирателей призваны решения, которые Пушилин уже принял на своем посту. Так, он наложил мораторий на присуждение и выплату штрафов, которыми министерство доходов облагало бизнес. Кроме того, объявил сельскохозяйственную амнистию - запрет на изъятие урожая с незарегистрированных земель. Раньше действовал указ, согласно которому урожай, выращенный на самовольно используемых участках, изымался в пользу республики.

Пушилин также анонсировал денационализацию рынков, ранее отобранных властями у владельцев. Он отметил, что частные рынки будут возвращены хозяевам. В госсобственность перейдут только те торговые площади, которые приобретались или забирались в обход государственных норм.

Главным конкурентом считается бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев. Своей целью называет вхождение Донбасса в состав России, сохранение русской идентичности в регионе. В его руках сосредоточены довольно серьезные ресурсы. С ним связывают телеканал "Новороссия ТВ" и фракцию "Свободный Донбасс" в Народном совете, которая контролирует 32 депутатских кресла из 100.

Однако в публичной политике кандидат в последние годы заметен не был. Кроме того, он не обладает управленческим опытом. В 2016 году Захарченко назначил его мэром города Ясиноватая, но занять должность не удалось. Помешал экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, который контролировал город и конкурировал с главой ДНР. В итоге Захарченко указ о назначении отозвал. Сам Ходаковский также анонсировал участие в нынешних выборах, но 21 сентября его на КПП "Успенка" в Ростовской области не пропустили на территорию ДНР.

Коммунист и ополченец

Среди других кандидатов выделялся представитель компартии, первый министр обороны Игорь Хакимзянов. Он обещал позаботиться о социальной справедливости. Впрочем, предвыборная кампания закончилась, так и не начавшись. 29 сентября политик получил ранения при взрыве на съезде компартии в Донецке. "Мы заходили с моим доверенным лицом в здание на Хлебодарной улице. Прогремел взрыв, когда мы заходили, в дверном проеме… Только его прошел. Очнулся - на мне одежда горит", - рассказал он журналистам. После происшествия Хакимзянов отказался от выдвижения.

Не смог сдать в срок подписные листы еще один колоритный претендент - единственный действующий военнослужащий, ополченец Вячеслав Дьяков (позывной Сенсей). Воевать он начал еще в 2014 году, участвовал в обороне Славянска, награжден Георгиевским крестом. Является инвалидом по слуху, имеет проблемы с речью, что не мешает ему вести канал на YouTube.

Остальные кандидаты известны гораздо меньше. Среди них директор Енакиевского хлебозавода Валентин Спиридонов, депутат Народного совета Роман Храменков, судья Елена Шишкина, руководитель музея ветеранов Афганистана Роман Евстифеев. Шансы на победу этих претендентов минимальны.

Одновременно, 11 ноября, выборы главы республики пройдут и в соседней ЛНР. Там, впрочем, интриги не намечается - однозначным фаворитом считается нынешний лидер Леонид Пасечник. Другой вопрос - как изменится ситуация в Донбассе после выборов.

Минские соглашения предполагают проведение голосования по украинскому закону и после конституционной реформы в Киеве. Речи о республиках в договоренностях нет, упоминаются только особые районы Донецкой и Луганской областей. Украина пренебрегла выполнением политической части документа, но и Донецк с Луганском, получается, действуют без оглядки на него.

Чем дальше, тем меньше стороны готовы к взаимодействию. А значит, неопределенности в зоне конфликта станет только больше.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538560440
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