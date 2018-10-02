 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.10.2018
17:08  Тюрьма - тюремщикам. В Казахстане арестованы "высокопоставленные чиновники КУИС"
16:06  По факту мутной сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ" возбуждено уголовное дело
13:58  Как нарушаются права туристов в Кыргызстане, - М.Кылжыев
13:46  Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" Каз-системы управления от его ставленников, - Д.Ашимбаев
13:21  Внучка Ислама Каримова - Иман (дочь Гули), сбежала в Лондон
13:20  Foreign Policy: Китай нашел новый способ разрушения обороны США
13:19  Россия на пороге гражданской войны: кем были снайперы "кровавого октября" 93-го. Вспоминает экс-МВД РФ Куликов
13:17  За здоровый образ жизни нездоровыми методами (туркменский опыт), - П.Бабич
13:15  США отправили на МКС психа с дрелью? - "СП"
13:14  Какие министерства Кыргызстана тонут в коррупции. Рейтинг
12:54  Разоблачение Ташкента. Взрывные выборы: кто станет новым главой ДНР, - И.Кармазин
12:53  Чего ждет Эрдоган от Запада? - Ариф Асалыoглу
12:52  Asia Times: Как КНР может отреагировать на обострение торговой войны с США?
12:48  Еще раз к вопросу об Исламе и его мнимых защитниках (полемика, окончание), - Б.Мусаев
11:29  Скончался один из создателей МИД независимого Казахстана Салим Курмангужин
11:20  Кыр-премьер Абылгазиев поручил "в недельный срок разработать новые механизмы управления природными ресурсами страны"
11:12  "Отец" интернета Бернерс-Ли решил создать более справедливую Сеть
10:22  В Армении опять массовый уличный бардак. Неугомонный премьер Пашинян штурмует парламент
10:11  Турция уговорила идлибских террористов отказаться от джихада. Надолго ли? - "Къ"
09:44  Суркам поменяли норки. В Администрации Путина переформатировали Управление по СНГ
08:57  "Расчудесное" окружение Жээнбекова "расчудесит" страну..., - экс-кыр-минобраз Чинара Жакыпова
08:45  Ватикан отдает католиков Китая в руки коммунистов, - Павел Скрыльников
08:41  Форсирование Пянджа. Джихадисты будят "спящие ячейки" рядом с Россией, - А.Приймак
08:38  Астана ищет новые рынки сбыта. Россельхознадзор развернул фуры с картофелем и дынями из Казахстана, - "НГ"
07:49  Прокурором Бишкека назначен Бекмамат уулу Темирбек
07:25  РосХакеры заново открыли шлюз. Деньги банков вывели через платежные системы
00:30  The Guardian: Результат референдума в Македонии - очередная победа России
00:23  Вышла новая книга Е.И. Малето "Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV - середине ХV в."
00:19  Депутаты, политики, бизнесмены. Кто владеет участками в бишкекском парке Фучика, - 24.kg
00:17  Китай - старший брат Венесуэлы, - Рафаэль Вилориа
Вторник, 02.10.2018
22:10  Зачем на границе с Кыргызстаном летают китайские беспилотники?
21:56  Гульнару Каримову отпустили под домашний арест?
21:46  Казахстанка-прыгунья Ольга Рыпакова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008. Изначально была четвертой
21:42  Торговые отношения между СССР и арабскими странами в 1920–1930-х годах, - П.Густерин
21:41  Умер Народный артист России Роман Карцев (Швондер)
19:06  Профессиональную отдыхающую замминтруда Киргизии Лунару Мамытову начали таскать в прокуратуру
19:01  В Казахстане запретят продажу лекарств без рецептов
12:21  Охотник на "мессеров". Сергей Луганский - ас из Верного
12:20  Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве, - Рави Кант
12:18  Судьба генерала Войцеховского - от гражданской войны в Казахстане до военного министра подполья в Чехии
12:17  Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет
12:15  Эрдоган отправляет спецназ в Сирию для войны с Асадом, - З.Караев
12:11  Второе иранское предупреждение. Тегеран нанес ракетный удар по району американской операции в Сирии
12:10  National Interest: Какие опасности таит создание арабского аналога НАТО?
12:08  Руслан Бажанов (Лочин) из Узбекистана - герой защиты Донецкого аэропорта
10:08  КазОномасты не унимаются. Зеленовский район станет Байтереком
10:02  "Мне хуже, чем Робинзону". Судьба первого русского учителя в Центральной Азии, - А.Володина
09:59  Либеральная демократия – это последняя из священных коров, - В.Повилайтис, А.Тесля
09:43  КырДипы. Послов у нас немного, да и тех хочется послать куда подальше, - Т.Асанбеков
09:37  Хватит завидовать. Езжай отдохнуть в Америку, - замКырминтруд Лунара Мамытова обратилась к пенсионерам
09:34  Народ в Кыргызстане не такой, как раньше. Нет никакого доверия чиновникам, - К.Арыкбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Какие министерства Кыргызстана тонут в коррупции. Рейтинг
13:14 03.10.2018

Юлия КОСТЕНКО

Ни для кого не секрет, что в Министерстве транспорта и дорог процветает коррупция. А все из-за миллионных контрактов на строительство и ремонт дорог. Среди дорожников даже бытует легенда: если сэкономить на одном сантиметре дорожного полотна, можно обеспечить себе безбедное будущее.

На первую позицию рейтинга коррумпированности Минтранс поставили и депутаты Жогорку Кенеша. По словам Сайдолимжона Джураева, только за 2017 год 351 миллион сомов использован нецелесообразно.

На основе аудитов Счетной платы 24.kg составило рейтинг коррумпированных ведомств.

Доверие на нуле

Национальный статистический комитет определил уровень доверия населения к государственным органам и уровень коррупции за первый квартал 2018 года.

Кыргызстанцы оценили уровень доверия к МВД на 12,8 балла из 100, Министерству транспорта и дорог - на 21 балл, Министерству здравоохранения - на 16,2 балла, Госстрою - на 19,1 балла, Государственной службе исполнения наказания - на 8,4 балла, ГРС - 32,2 балла.

Самый низкий показатель - в Государственной таможенной службе, 7,9 балла. Самый высокий - в Государственном комитете информационных технологий и связи, 45,8.

По мнению респондентов, коррупция процветает в таможне. По уровню коррупции таможенники ушли в минус - на 15,8 балла. Догоняет их ГСИН - минус 11,2 балла. Отрицательные показатели в Минздраве - минус 9,9 балла, МВД - минус 8 баллов. Близок к пропасти Госстрой. Опрошенные дали ведомству лишь 0,5 балла. У Минтранса 4,5 балла.

Самое далекое от коррупции ведомство - Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта, 39 баллов.

За качество работы МВД получило 18,4 балла, Минтранс - 24,7 балла, Минздрав - 23,7 балла, Госстрой - 24,1 балла, ГСИН - 12,9 балла, ГТС - 14,8 балла.

Меньше всего у кыргызстанцев претензий к работе ГРС - 36,5 балла и МЧС - 46,2 балла.

Премии для таможенников

Население обоснованно не доверяет Государственной таможенной службе, а те, кому приходилось сталкиваться с таможенниками, знают, насколько это коррумпированная служба. Бывшего руководителя ГТС Адамкула Жунусова объявили в розыск, а его заместителей задержали по громкому уголовному делу с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов.

Таможенники предоставили частной компании преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформлять на общих основаниях.

Чиновники не только придумали схему выкачивания денег, но и выписали себе премии "за хорошую работу".

В аудите Счетной палаты за 2016 год говорится, что за счет спецсредств на премии потратили 17,4 миллиона сомов.

В ГТС отсутствует расчет к сметам расходов по бюджетным средствам и по спецсредствам всех подведомственных учреждений. Расходы на заработную плату и командировочные расходы многократно уточнялись.

За год в сфере таможенного законодательства выявили 1 тысячу 81 нарушение: заведено 886 административных дел, из них совершенных физическими лицами - 490, юридическими лицами - 369, должностными лицами - 25.

Возбуждено 195 уголовных дел, где возмещено ущерба в государственный бюджет на 82,9 миллиона сомов. В ГСБЭП передано 6 материалов на 5,2 миллиона сомов.

Хищения дорожников

В Министерстве транспорта и дорог за 2016 год выявлено нарушений на 235,3 миллиона сомов.

Недостачи и хищения товарно-материальных ценностей составили 7,7 миллиона сомов, необоснованные выплаты заработной платы - 1,9 миллиона сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ - 225,6 миллиона сомов.

Помимо завышения объемов строительно-монтажных работ, специалисты Минтранса дважды посчитали расходы на строительство мостов.

По трассе Бишкек - Международный аэропорт "Манас" установлены расхождения на 23,1 миллиона сомов из-за завышения объемов работ по устройству асфальтобетонного покрытия. Еще 99,1 миллиона сомов потратили на асфальт на некачественно построенных участках дороги и 2,1 миллиона сомов - на ямочный ремонт.

При реконструкции автодороги Балыкчи - Тамчи - Корумду 46 миллионов сомов потратили на повторную укладку асфальта.

Доплата за срочность

Несмотря на то что уровень доверия населения к Государственной регистрационной службе высок, Счетная палата нашла существенные нарушения на 15,5 миллиона сомов. Львиная доля - необоснованные выплаты заработной платы.

Оказывается, в центральном аппарате ГРС вредные условия труда, поэтому сотрудникам дополнительно выплатили 2,2 миллиона сомов.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния начислил себе 1,9 миллиона сомов, Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество - 600 тысяч сомов, ГП "Инфоком" - 5,6 миллиона сомов.

В Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество платили за высокую квалификацию в размере от 20 до 50 процентов к должностным окладам на 2,9 миллиона сомов.

Оставшуюся часть финансовых нарушений составила переплата командировочных расходов на 100 тысяч сомов, половина из них восстановлена.

Кроме того, потери в бюджете ГРС составили 92,6 миллиона сомов, в том числе завышение цен и тарифов на 76,9 миллиона сомов и нарушения при выплате заработной платы на 10,5 миллиона сомов.

Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество согласовал с Госагентством антимонопольного регулирования КР тарифы на платные услуги, не вошедшие в Единый реестр государственных услуг.

За выполнение работ в срочном порядке необоснованно получено с клиентов 75,6 миллиона сомов.

Врачи сами себе повысили зарплату

Напомним, по данным Нацстаткома, кыргызстанцы считают высокой коррупцию в Минздраве. За 2016 год нерационально использовано 24,3 миллиона сомов.

Врачи намеренно не сокращают вакантные места, потому что от этого зависит их зарплата. При утвержденном штате 9,5 тысячи врачей вакантными были 1,1 тысячи.

Раздутые и неоптимизированные штаты оказывают непосредственное влияние на размеры заработной платы. То есть чем больше вакантных должностей, тем больше дополнительная заработная плата, исчисляемая посредством коэффициента трудового участия. В результате это создает непаритетные условия в размерах заплаты.

Кроме того, в восьми организациях здравоохранения выявлены нарушения законодательства о государственных закупках на 7,4 миллиона сомов.

Как рассказали 24.kg в Счетной палате, в некоторых министерствах продолжаются проверки. Итогов аудитов за 2017 год пока нет. Насколько изменилась ситуация, пока сказать сложно.

Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков поручил тщательно проверить доходы всех чиновников без исключения.

"Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер к искоренению коррупции. Секретариат Совета безопасности должен изучать и работать по каждому заявлению и письму, поступающему от населения, проводить проверки и принимать соответствующие меры. Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Декларации о доходах и расходах государственных служащих обещают обнародовать в октябре.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538561640
Новости Казахстана
- В Правительстве РК одобрен проект актуализированной программы развития здравоохранения "Денсаулық"
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам формализации занятости населения
- Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" системы управления от его ставленников
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%
- Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка - политолог
- Об изменениях во внешнем долге Казахстана за 2-й квартал 2018 года
- Партия "Ак жол" на заседании Центризбиркома вновь подняла вопросы прозрачности выборного процесса
- Фонд "Самрук-Қазына" подписал ряд соглашений в рамках инвестиционного форума в Лондоне
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  