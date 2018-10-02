Какие министерства Кыргызстана тонут в коррупции. Рейтинг

13:14 03.10.2018

Юлия КОСТЕНКО



Ни для кого не секрет, что в Министерстве транспорта и дорог процветает коррупция. А все из-за миллионных контрактов на строительство и ремонт дорог. Среди дорожников даже бытует легенда: если сэкономить на одном сантиметре дорожного полотна, можно обеспечить себе безбедное будущее.



На первую позицию рейтинга коррумпированности Минтранс поставили и депутаты Жогорку Кенеша. По словам Сайдолимжона Джураева, только за 2017 год 351 миллион сомов использован нецелесообразно.



На основе аудитов Счетной платы 24.kg составило рейтинг коррумпированных ведомств.



Доверие на нуле



Национальный статистический комитет определил уровень доверия населения к государственным органам и уровень коррупции за первый квартал 2018 года.



Кыргызстанцы оценили уровень доверия к МВД на 12,8 балла из 100, Министерству транспорта и дорог - на 21 балл, Министерству здравоохранения - на 16,2 балла, Госстрою - на 19,1 балла, Государственной службе исполнения наказания - на 8,4 балла, ГРС - 32,2 балла.



Самый низкий показатель - в Государственной таможенной службе, 7,9 балла. Самый высокий - в Государственном комитете информационных технологий и связи, 45,8.



По мнению респондентов, коррупция процветает в таможне. По уровню коррупции таможенники ушли в минус - на 15,8 балла. Догоняет их ГСИН - минус 11,2 балла. Отрицательные показатели в Минздраве - минус 9,9 балла, МВД - минус 8 баллов. Близок к пропасти Госстрой. Опрошенные дали ведомству лишь 0,5 балла. У Минтранса 4,5 балла.



Самое далекое от коррупции ведомство - Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта, 39 баллов.



За качество работы МВД получило 18,4 балла, Минтранс - 24,7 балла, Минздрав - 23,7 балла, Госстрой - 24,1 балла, ГСИН - 12,9 балла, ГТС - 14,8 балла.



Меньше всего у кыргызстанцев претензий к работе ГРС - 36,5 балла и МЧС - 46,2 балла.



Премии для таможенников



Население обоснованно не доверяет Государственной таможенной службе, а те, кому приходилось сталкиваться с таможенниками, знают, насколько это коррумпированная служба. Бывшего руководителя ГТС Адамкула Жунусова объявили в розыск, а его заместителей задержали по громкому уголовному делу с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов.



Таможенники предоставили частной компании преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформлять на общих основаниях.



Чиновники не только придумали схему выкачивания денег, но и выписали себе премии "за хорошую работу".



В аудите Счетной палаты за 2016 год говорится, что за счет спецсредств на премии потратили 17,4 миллиона сомов.



В ГТС отсутствует расчет к сметам расходов по бюджетным средствам и по спецсредствам всех подведомственных учреждений. Расходы на заработную плату и командировочные расходы многократно уточнялись.



За год в сфере таможенного законодательства выявили 1 тысячу 81 нарушение: заведено 886 административных дел, из них совершенных физическими лицами - 490, юридическими лицами - 369, должностными лицами - 25.



Возбуждено 195 уголовных дел, где возмещено ущерба в государственный бюджет на 82,9 миллиона сомов. В ГСБЭП передано 6 материалов на 5,2 миллиона сомов.



Хищения дорожников



В Министерстве транспорта и дорог за 2016 год выявлено нарушений на 235,3 миллиона сомов.



Недостачи и хищения товарно-материальных ценностей составили 7,7 миллиона сомов, необоснованные выплаты заработной платы - 1,9 миллиона сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ - 225,6 миллиона сомов.



Помимо завышения объемов строительно-монтажных работ, специалисты Минтранса дважды посчитали расходы на строительство мостов.



По трассе Бишкек - Международный аэропорт "Манас" установлены расхождения на 23,1 миллиона сомов из-за завышения объемов работ по устройству асфальтобетонного покрытия. Еще 99,1 миллиона сомов потратили на асфальт на некачественно построенных участках дороги и 2,1 миллиона сомов - на ямочный ремонт.



При реконструкции автодороги Балыкчи - Тамчи - Корумду 46 миллионов сомов потратили на повторную укладку асфальта.



Доплата за срочность



Несмотря на то что уровень доверия населения к Государственной регистрационной службе высок, Счетная палата нашла существенные нарушения на 15,5 миллиона сомов. Львиная доля - необоснованные выплаты заработной платы.



Оказывается, в центральном аппарате ГРС вредные условия труда, поэтому сотрудникам дополнительно выплатили 2,2 миллиона сомов.



Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния начислил себе 1,9 миллиона сомов, Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество - 600 тысяч сомов, ГП "Инфоком" - 5,6 миллиона сомов.



В Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество платили за высокую квалификацию в размере от 20 до 50 процентов к должностным окладам на 2,9 миллиона сомов.



Оставшуюся часть финансовых нарушений составила переплата командировочных расходов на 100 тысяч сомов, половина из них восстановлена.



Кроме того, потери в бюджете ГРС составили 92,6 миллиона сомов, в том числе завышение цен и тарифов на 76,9 миллиона сомов и нарушения при выплате заработной платы на 10,5 миллиона сомов.



Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество согласовал с Госагентством антимонопольного регулирования КР тарифы на платные услуги, не вошедшие в Единый реестр государственных услуг.



За выполнение работ в срочном порядке необоснованно получено с клиентов 75,6 миллиона сомов.



Врачи сами себе повысили зарплату



Напомним, по данным Нацстаткома, кыргызстанцы считают высокой коррупцию в Минздраве. За 2016 год нерационально использовано 24,3 миллиона сомов.



Врачи намеренно не сокращают вакантные места, потому что от этого зависит их зарплата. При утвержденном штате 9,5 тысячи врачей вакантными были 1,1 тысячи.



Раздутые и неоптимизированные штаты оказывают непосредственное влияние на размеры заработной платы. То есть чем больше вакантных должностей, тем больше дополнительная заработная плата, исчисляемая посредством коэффициента трудового участия. В результате это создает непаритетные условия в размерах заплаты.



Кроме того, в восьми организациях здравоохранения выявлены нарушения законодательства о государственных закупках на 7,4 миллиона сомов.



Как рассказали 24.kg в Счетной палате, в некоторых министерствах продолжаются проверки. Итогов аудитов за 2017 год пока нет. Насколько изменилась ситуация, пока сказать сложно.



Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков поручил тщательно проверить доходы всех чиновников без исключения.



"Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер к искоренению коррупции. Секретариат Совета безопасности должен изучать и работать по каждому заявлению и письму, поступающему от населения, проводить проверки и принимать соответствующие меры. Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Декларации о доходах и расходах государственных служащих обещают обнародовать в октябре.