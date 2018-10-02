 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США отправили на МКС психа с дрелью? - "СП"
13:15 03.10.2018

На околоземной орбите разворачивается сюжет, место которому в кино, но не в жизни

Данил Шипицин

Продолжает развиваться странная история на земной орбите, напоминающая хороший триллер, который было бы интересно посмотреть в приятной компании, но становящаяся жуткой, когда понимаешь, что она происходит в реальном мире прямо сейчас.

Напомним, утром 30 августа на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. Обследовав МКС, космонавты выяснили, что повреждена обшивка корабля "Союз МС-09", и оперативно заделали пробоину специальным герметиком. К счастью, спускаемая капсула осталась невредима, и при возвращении людей на Землю никаких проблем быть не должно.

Сперва предполагали, что дыра в обшивке появилась в результате некоего внешнего воздействия, потом грешили на производственный брак. И вот 2 октября руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что специальная комиссия, выясняющая обстоятельства этого загадочного происшествия, отклонила версию о браке. То есть, кто-то сделал это намеренно, сверлом продырявив корпус космического корабля. А его заместитель Сергей Крикалев рассказал журналистам, что с вероятность в 50% "Союз" получил это повреждение уже в космосе.

Таким образом, у нас есть несколько версий случившегося, и все они не несут ничего хорошего. Скорее всего, мы имеем дело с саботажем, цель которого - подорвать доверие к российской космической программе и нашим кораблям. Возможно, это было сделано на РКК "Энергия" при сборке "Союза", возможно, уже на "Байконуре". И в том, и в другом случае, происшествие крайне неприятное, возмутительное, но с этим разберется служба безопасности, будут предприняты дополнительные меры, чтобы не допустить подобного впредь, и совместные полеты на МКС продолжатся в обычном режиме.

Но третья вероятность - самая страшная. Что если, решив добиться, например, конкурентного преимущества неконкурентными способами для Илона Маска и его SpaceX или дополнительного финансирования для NASA, наши заокеанские "партнеры" отправили в космос человека с заданием просверлить корпус российского "Союза"? Тогда мы можем констатировать, что самые вызывающие практики дикого капитализма, наконец, выросли из коротких штанишек земного человечества и устремились за пределы нашей планеты.

Начиная с 1975 года, с программы "Союз - Аполлон", совместная работа землян в космосе была важнее их национальности, идеологии, вероисповедания и политической обстановки в мире обычных людей. Даже когда Вашингтон сочинял раз за разом все новые санкции против России, мы не думали прекращать поставлять американцам свои двигатели РД-180, без которых NASA испытало бы колоссальные проблемы в своей деятельности. И отправляли астронавтов на МКС.

Даже директор американского космического агентства Джим Брайденстайн признавал, что NASA сейчас является единственный государственным ведомством в США, способным во время сильного ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном поддерживать двусторонние отношения стран.

Космос стал объединяющей идеей, способной проломить предрассудки и различия. Он давал надежду, что безумное человечество все-таки прекратит однажды убивать друг друга и изобретать все более смертоносные виды оружия. Космос - наша мечта о том, как разум торжествует над агрессивной глупостью и открывает для людей самые невероятные горизонты.

Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, американцы Эндрю Фьюстел, Ричард Арнольд и Серена Ауньон и немец Александр Герст. Каждый из них пытается прогнать от себя мысль, что вместе с ними на космической станции находится псих с дрелью, которая, я уверен, при всем их профессионализме и подготовке нет-нет, да закрадется в голову. Могут ли они сейчас полагаться друг на друга? Например, 15 числа, когда несколько из них должны будут выйти в открытый космос, чтобы визуально осмотреть повреждение "Союза".

Остается только надеяться, что звездные войны так и останутся фантастической сагой о событиях в далекой-далекой галактике, а не обернутся техасской резней на МКС.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538561700
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