Внучка Ислама Каримова - Иман (дочь Гули), сбежала в Лондон

13:21 03.10.2018

Внучка экс-президента Узбекистана сбежала в Лондон



Иман Каримова выкладывает в инстаграме исчезающие фотографии с намеком на новую жизнь



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



На Востоке все настолько непросто, что великий халиф может вмиг стать нищим (и наоборот). С 1990 года президентом Узбекистана был "самаркандский лев" Ислам Каримов. Итоги его почти четвертьвекового срока оцениваются по-разному, но в одном критики сходятся: страну Каримов держал железной рукой.



Однако под занавес его правления в Ташкенте стали происходить неожиданные вещи. Между президентом и старшей дочерью Гульнарой (которую одно время даже называли возможным преемником немолодого лидера) начались трения. В 2013 году Каримову-младшую, работавшую постпредом Узбекистана в ООН и на других дипломатических должностях, посадили под домашний арест.



Три годя спустя ее отец скончался "на боевом посту", но облегчения дочери это не принесло: недавно женщине дали пять лет тюрьмы "за коррупцию и отмывание денег". Где сейчас Гугуша (под этим сценическим псевдонимом Гульнара выступала на сцене в свои лучшие годы) и жива ли - толком не известно.



А вот ее дочь (и внучка покойного президента), 19-летняя Иман Каримова, внезапно привлекла внимание журналистов. Девушка выложила в инстаграме фото посадочного талона с авиарейса Ташкент-Лондон. Ее "эвакуация" в Британию сопровождалась круто сваренным детективом: как пояснила Иман в своем посте, местные спецслужбы якобы "устроили в зале вылета постановочную драку", чтобы под шумок обыскать ее вещи.



Все эти истории Каримова-младшая выкладывала с помощью инструмента в Инстаграме, который так и называется - stories: публикации, живущие всего 24 часа. В любом случае, в описании ее профиля в этой соцсети указано: "Место нахождения - Лондон".



Вероятно, там Иман присоединится к своему брату Исламу, недавно попросившему у королевских властей убежище. Что ж, не первые политические беглецы на Британских островах, не последние.