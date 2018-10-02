Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась "зачистка" Каз-системы управления от его ставленников, - Д.Ашимбаев

13:46 03.10.2018

Президент вот уже два года как пытается выступить с большим стратегическим посланием, например, уровня Стратегии "Казахстан- 2030". Но ни Администрация, ни правительство оказались не в состоянии разработать такой документ



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 2 октября 18



Обзор кадровой политики за сентябрь с политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром Ашимбаевым:



- Данияр Рахманович, сентябрьские перестановки были вполне ожидаемы, однако их результаты оказались неожиданными. В связи с этим можно услышать мнение, что прогнозы относительно грядущих перестановок бесполезны, поскольку все решения принимаются одним лицом. Вы бы согласились с этим утверждением? Стала ли для вас неожиданностью отставка Адильбека Джаксыбекова с поста руководителя Администрации президента?

- Действительно, делать прогнозы относительно кадровой политики – дело неблагодарное. Есть определенные контуры объективной реальности, когда видно, что тот или иной чиновник не дорабатывает, в связи с чем возникают вопросы относительно его дальнейшего пребывания в должности. С другой стороны есть примерный круг претендентов, которые могли бы эту должность занять. Это что касается возможностей прогнозирования.

В то же время очевидно, что зачастую за теми или иными разговорами о том, что N будет назначен министром, а X будет назначен акимом, стоит намерение устроить некий информационный вброс, чтобы тем самым подготовить общественное мнение и, в конечном счете, повлиять на кадровую политику.

И то, и другое влияет на решение президента слабо.

У него есть своя логика, свое видение кадровой политики – вероятно, они не безупречны, но, в конце концов, решение – кого ему удобно использовать на то или иной позиции – принимает сам президент.

Разговоры о том, что Джаксыбеков оставит пост главы Администрации президента, велись, наверное, начиная с весны нынешнего года. Назывались различные варианты продолжения его карьеры – либо его назначат управляющим делами президента, либо Госсекретарем, либо секретарем Совета безопасности. То есть его переход на должность второго эшелона был вполне ожидаем.



Связано это с тем, что Джаксыбекова в последнее время стало "слишком много". Слишком очевидной была его борьба за пост руководителя Федерации футбола Казахстана с президентским внуком и с несколькими другими товарищами. Явным также стало увеличение его политического влияния, которое немало раздражало его политических конкурентов – фактически под его контролем, помимо Администрации президента, оказались акимат Астаны и ряд ведомств силового блока. Кроме того, люди Джаксыбекова активно продвигались в квазигоссекторе, в корпоративном секторе.

В какой-то момент это усиление Джаксыбекова стало слишком очевидным. Конечно же, это не могло не вызвать противодействие со стороны других групп влияния.



Кроме того, надо отметить, что президент вот уже два года как пытается выступить с большим стратегическим посланием, например, уровня Стратегии "Казахстан- 2030". Но ни Администрация, ни правительство оказались не в состоянии разработать такой документ.

Дошло до того, что президент не выступает лично с посланием, а озвучивает небольшое видеообращение. Видимо, аппарат не в состоянии обеспечить разработку документа стратегического плана, который одновременно мог бы стать, условно говоря, политическим завещанием Нурсултана Назарбаева.

На это накладываются также очевидные проблемы в работе правительства и Нацбанка, которые Администрация, по сути, не контролировала. Либо наоборот поддерживала их в тех начинаниях, которые сегодня активно подвергаются критике.

Таким образом, претенденты на пост руководителя Администрации президента, а также премьер-министра (в последнее время еще и Госсекретаря) в высшей политической тусовке обсуждались довольно активно начиная с весны, хотя в публичное пространство это не выносилось.

Озвучивались разные варианты. Однако в итоге президент предпочел свою кандидатуру, которая, откровенно говоря, не просчитывалась. Повышение Асета Исекешева ожидалось, однако предполагалось, что он станет вице-премьером.

Та конфигурация, которая сложилась в итоге и которую в шутку называют "пять президентских ударов по кадровой политике", получилась достаточно своеобразной. И главное ее своеобразие заключается в том, что она непредсказуема. Просчитать, что именно эти фигуры займут именно эти посты, было очень сложно.

- Учитывая то, что Адильбек Джаксыбеков не получил политического назначения – в тот же Совбез или Госсекретарем – можно ли сказать, что его отставка имела отрицательные мотивы?

- Думаю, это не исключено. Президент, как известно, фактически досрочно прервал продленные им самим в прошлом году полномочия Джаксыбекова, поскольку формулировка, которой сопровождалась отставка руководителя Администрации президента - "в связи с достижением пенсионного возраста" - по сути, отменяет предыдущий указ.

Знаково также, что после отставки Джаксыбеков был трудоустроен в корпорацию "Цесна", то есть на то место, откуда он фактически ушел на госслужбу в 1996 году.

Одновременно с этим началась активная кампания "по спасению Цеснабанка", разговоры о проблемах в котором циркулировали достаточно давно.

Наконец, в последнее время начали поступать новости о вытеснении со значимых должностей ставленников Джаксыбекова. Например, в конце сентября сменилось руководство АО "Казахстан Инжиниринг", которым ранее руководил Асет Курмангалиев, представитель команды бывшего руководителя Администрации президента.



Все это говорит о том, что "эпоха Джаксыбекова" подошла к концу.

Сам он ушел из госаппарата, его бизнес испытывает определенные проблемы, несмотря на псевдооптимистичный тон заявлений "Цеснабанка", наконец начался процесс зачистки госаппарата и квазигоссектора от его ставленников.

То есть, по сути, на основании косвенных признаков можно сказать, что отставка Джаксыбекова состоялась, скорее всего, по негативным причинам.

Уйди он раньше, возможно, такого расклада бы не было.

Но сейчас мы наблюдаем все признаки того, что его политическое влияние оказалось на данный момент исчерпано.