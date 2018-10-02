Популярный каз-певун Тореали затеял дебош в Алматинском аэропорту - залез без билета на рейс в Гонконг

15:51 03.10.2018

Из-за Торегали Тореали задержали самолет Алматы-Гонконг

Назначена внеплановая проверка Комитета гражданской авиации МИР РК.



Казахстанский певец Торегали Тореали проводил свою семью на борт самолета, не являясь пассажиром. Из-за чего был назначен дополнительный досмотр на борту, что привело к задержке рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, передает Zakon.kz.



"13 сентября 2018 года во время посадки пассажиров на рейс КС 929 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Гонконг через вип-терминал в салон воздушного судна прошла семья Турегали Алиханова (певец, известный под псевдонимом Торегали Тореали) с ребенком. Сам артист вскоре направился к выходу из салона, бортпроводнику, который попытался его остановить, ответил, что не является пассажиром. Об этом немедленно доложили командиру ВС , вызвали Службу авиационной безопасности аэропорта, по решению командира ВС был проведен повторный локальный досмотр. В итоге рейс был задержан на 18 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МАА также напомнили, что регистрацию пассажиров и багажа на рейс, boarding-контроль и посадку на борт осуществляют сотрудники авиакомпании Air Astana. Паспортный контроль, в том числе при посадке пассажиров на борт ВС, осуществляет пограничная служба КНБ РК. Личный досмотр пассажиров и досмотр ручной клади производит Служба авиационной безопасности аэропорта Алматы.



"По данному факту назначена внеплановая проверка Комитета гражданской авиации МИР РК. О ее результатах будет дополнительное информационное сообщение", - проинформировали в МАА.