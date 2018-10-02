В Москве закрыли украинского экс-министра и депутата Рудьковского. За кидание камнями в окна рос-посольства

16:18 03.10.2018

В Москве на два месяца задержан экс-депутат Рады Николай Рудьковский

Экс-министра задержали в Москве за нападение на посольство России в Киеве, и поместили до декабря в изолятор временного содержания



Рудьковский, который ранее разыскивался Интерполом, задержан в МосквеРудьковский, который ранее разыскивался Интерполом, задержан в Москве



В Москве во время прогулки по Новой Басманной улице задержан экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной Рады (именно он вносил законопроект об импичменте президенту Виктору Януковичу) 50-летний Николай Рудьковский. Именно он бросал камни в окна посольства России в Киеве в 2014 году.



- Рудьковский, который ранее разыскивался Интерполом, задержан в Москве 28 сентября и помещен с следственный изолятор. Он обвиняется в "нападении на консульские учреждения, которые находятся под международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений", - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных органах.



Выяснилось, что задержанного с улицы незамедлительно доставили в Следственный изолятор. Дело в том, что решение суда по нему состоялось давным-давно.



"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство Следственного комитета России об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории России. Обвинение ему было предъявлено заочно", - сообщила "Комсомолке" подробности ареста пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.



Но как же Рудьковский попал в Россию: по поддельным документам или его контрабандой в коробке с фруктами завезли?



- Как только находящийся в розыске иностранный гражданин пересекает государственную границу с Россией, он попадает в поле зрения спецслужб. Его могут не задерживать на границе, чтобы выяснить его контакты и причину приезда. Не секрет, что у многих высокопоставленных украинских политиков в России есть свой бизнес, другое имущество. Покидая Украину, многие из них пытаются избавится и от российских активов. И вот тут у многих из них могут возникнуть реальные сложности, - пояснил "КП" собеседник в правоохранительных структурах.



Выходит, что Рудьковский впервые попадет в московский суд только в декабре месяце. Напомним, за что именно: СК России предъявил шестерым украинцам, в том числе Рудьковскому заочное обвинение в повреждении 14 июня 2014 флагштока и фасада здания посольства России в Киева на общую сумму в 14 миллионов рублей.



Пока в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию об аресте вредителя журналисты и блогеры буквально рвут социальные сети.



Стоит отметить, что украинские активисты и радикалы неоднократно нападали на здания российской дипмиссии. Например, в 2016 году наше посольство в Киеве закидали яйцами, а после выбили окна и выломали двери.



А В ЭТО ВРЕМЯ



"По данным следствия, не позднее 30 сентября 2018 года представители силовых структур Украины, заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от города Горловки. В тот же день в этой местности гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один получил ранения. Тремя днями ранее – 27 сентября, был произведен артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Ясиноватая", - заявили в Следственном комитете России, где продолжается выявление фактов преступных действий украинских военнослужащих, совершаемых против мирного населения юго-востока Украины. Следствие устанавливает конкретных должностных лиц причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы.



АЛЕКСАНДР БОЙКО@alexboykokp